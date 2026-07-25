Ba động lực lớn thúc đẩy nhu cầu nhân lực STEM tại Việt Nam
TThu Hằng
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Làn sóng ứng dụng AI và chuyển đổi số; lộ trình công nghiệp hóa theo hướng công nghệ cao; nhu cầu phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng năng lượng, là những động lực sẽ thúc đẩy nhu cầu nhân lực STEM tiếp tục duy trì ở mức cao trong ít nhất 3 – 5 năm tới, theo nhận định của chuyên gia…
Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo
công bố dữ liệu tổng thể về tình hình đăng ký xét tuyển đại học năm 2026,
cho thấy hơn 50% thí sinh lựa chọn các ngành học thuộc nhóm STEM (Khoa học,
Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học).
Đây được xem là tín hiệu tích cực trong
bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển công nghệ cao và
thu hút đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất tiên tiến.
Xu hướng thí sinh lựa chọn khối
ngành STEM cũng thu hút sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu nhân lực công nghệ và kỹ thuật ngày càng gia tăng.
Chia sẻ với VnEconomy, bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Giám đốc Vận hành, Khối
Tuyển dụng Kỹ thuật Manpower Việt Nam (đơn vị cung ứng giải pháp nhân sự) đã đưa ra những nhận định về bức tranh nhân lực STEM tại Việt Nam trong thời gian tới.
NHU CẦU NHÂN LỰC STEM DUY TRÌ Ở MỨC CAO TRONG 3
– 5 NĂM TỚI
Từ góc độ thị trường lao động, bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, cho biết dự kiến nhu cầu nhân lực
STEM sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong ít nhất 3-5 năm tới nhờ 3 động lực
lớn.
Thứ nhất, làn sóng ứng dụng AI và chuyển đổi
số.Trong Khảo sát Xu hướng tuyển dụng quý 3/2026 của ManpowerGroup tại Việt Nam, lĩnh vực công
nghệ vàdịch
vụ công nghệ thông tin
đang dẫn đầu về nhu cầu tuyển dụng, với triển
vọng tuyển dụng ròng
(NEO) đạt 50% - mức cao nhất trong các ngành khảo sát.
Đồng thời, 83% doanh nghiệp sẵn
sàng trả mức đãi ngộ cao hơn để thu hút nhân sự có kiến thức về AI, và 80% sẵn sàng chi trả
thêm cho nhân sự sở hữu kỹ năng công
nghệ thông tin và dữ liệu. Song song đó, gần 3/4
doanh nghiệp tại Việt Nam cũng thừa nhận AI đã cải thiện rõ rệt năng suất
lao động của tổ chức trong 12 tháng qua.
"Điều này cho thấy AI không còn là
xu hướng tương lai, mà
đã trở thành một yêu cầu tuyển dụng thực tế. Đáng chú ý, nhu cầu không chỉ tập
trung ở các doanh nghiệp công nghệ, mà đang lan rộng sang sản xuất, logistics, tài chính, bán lẻ
hay dịch vụ chuyên nghiệp", bà Thủy cho hay.
Thứ hai, lộ trình công nghiệp hóa theo hướng
công nghệ cao. Việt Nam đang từng bước chuyển dịch từ nền sản xuất thâm dụng lao động, sang các ngành công nghiệp có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao. Trong những năm gần đây, lĩnh
vực điện tử, sản xuất thông minh, trung tâm dữ liệu, bán dẫn và công nghệ cao liên tục thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài lớn.
Theo số liệu của Cục Thống kê
(Bộ Tài chính), ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là lĩnh vực dẫn đầu
về thu hút FDI trong 6 tháng đầu năm 2026 – chiếm 61,9% tổng vốn đăng ký cấp mới,
cho thấy niềm tin của các nhà đầu tư quốc tế vào năng lực sản xuất và chuỗi
cung ứng của Việt Nam.
"Về dài hạn, giải quyết bài toán
nhân lực STEM không chỉ là đào tạo thêm kỹ sư hay chuyên gia công nghệ, mà còn
là xây dựng một hệ sinh thái nhân tài đa dạng và hòa nhập hơn. Đây sẽ là
yếu tố quan trọng giúp Việt Nam tận dụng cơ hội từ làn sóng đầu tư vào AI,
bán dẫn, công nghệ cao và sản xuất thông minh trong những năm tới" - Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Giám đốc Vận hành, Khối Tuyển dụng Kỹ thuật, Manpower Việt Nam.
Cùng với đó, ngày càng nhiều tập
đoàn công nghệ và sản xuất toàn cầu lựa chọn Việt Nam làm cứ điểm mở rộng hoạt
động, đầu tư nhà máy, trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D).
"Không chỉ doanh nghiệp FDI, mà
cả các doanh nghiệp trong nước đang chuyển đổi số và nâng cấp năng lực sản
xuất, cũng sẽ cạnh
tranh mạnh mẽ để thu hút nguồn nhân lực ở các lĩnh vực này, góp phần duy trì sức
nóng của thị trường lao động STEM trong giai đoạn tới", bà Thủy nhận định.
Thứ ba, nhu cầu phát triển hạ tầng giao
thông, hạ tầng năng lượng.
Báo cáo Thị trường lao động kỹ thuật toàn cầu 2026 của ManpowerGroup, cho thấy thế giới sẽ cần khoảng 4.000
tỷ USD đầu tư mỗi năm trong thập kỷ tới để phát triển hạ tầng giao thông, năng
lượng, hạ tầng số và các công trình thiết yếu khác.
Tại Việt Nam, hàng loạt dự án
quy mô lớn đang được triển khai như Sân bay quốc tế Long Thành, hệ thống đường
cao tốc Bắc – Nam, các tuyến vành đai tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, cùng các dự án đường
sắt chiến lược.
Song song đó, Việt Nam cũng
đang thúc đẩy chuyển dịch năng lượng, với mục tiêu nâng tỷ trọng năng lượng tái
tạo trong cơ cấu nguồn điện, và
hướng tới cam kết phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.
Theo bà Thủy, bên cạnh hạ tầng vật lý, tham vọng
trở thành trung tâm công nghệ và AI của khu vực cũng đang thúc đẩy làn sóng
đầu tư vào trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây và hạ tầng số. Những xu hướng
này sẽ làm gia tăng nhu cầu đối với kỹ sư xây dựng, kỹ sư điện, kỹ sư năng lượng,
kỹ sư hạ tầng số,
cũng như các chuyên gia công nghệ liên quan đến vận hành trung tâm dữ liệu,
điện toán đám mây và AI.
ĐA DẠNG HÓA NGUỒN NHÂN LỰC STEM
Theo chuyên gia, dù
số lượng người theo học STEM đang gia tăng, tình trạng thiếu hụt nhân tài
STEM chất lượng cao vẫn là thách thức lớn trên phạm vi toàn cầu và tại Việt Nam.
Theo khảo sát của ManpowerGroup,
có tới 73% doanh nghiệp trong lĩnh vực kỹ thuật hiện gặp khó khăn khi tìm kiếm
nhân sự phù hợp.
Thực tế từ hoạt động tuyển dụng của đơn vị, bà Thủy nhận thấy doanh nghiệp đang gặp nhiều thách thức trong việc tìm kiếm nguồn nhân lực kỹ thuật và công
nghệ có chuyên môn sâu, kinh nghiệm thực tiễn và kỹ năng đáp ứng yêu cầu công
việc. Điều này cho thấy khoảng cách về kỹ năng đang trở thành vấn đề lớn hơn
khoảng cách về số lượng.
Cũng theo Báo cáo Thị trường lao động kỹ thuật toàn cầu 2026 của
ManpowerGroup, riêng khu vực châu Á - Thái Bình Dương được dự báo sẽ thiếu hơn
200.000 kỹ sư bán dẫn trong những năm tới.
"Tuy nhiên, thách thức của doanh
nghiệp hiện nay không đơn thuần là tìm kiếm ứng viên được đào tạo trong các
ngành STEM, mà là tìm được những nhân sự sở hữu cả các kỹ năng mềm và kỹ năng
thích ứng, để có thể
làm việc hiệu quả trong môi trường công nghệ thay đổi nhanh chóng", vị chuyên gia nhìn nhận.
Nói cách khác, STEM đang dần trở
thành điều kiện cần, còn các kỹ năng mềm và kỹ năng làm việc trong môi
trường số mới là điều kiện đủ nếu muốn được doanh nghiệp trọng dụng trên
thị trường lao động.
Khảo sát Xu hướng tuyển dụng quý 3/2026 cũng cho thấy các kỹ năng được doanh
nghiệp tại Việt Nam đánh giá cao nhất là năng lực số (85%), khả năng thích ứng
và học hỏi (85%), cùng tư duy phản biện và giải quyết vấn đề (82%). Đây sẽ
là những năng lực cốt lõi quyết định khả năng thành công của nguồn nhân lực
STEM trong tương lai.
"Thị trường có thể sẽ không thiếu
người học STEM, mà thiếu nhân lực STEM có kỹ năng đáp ứng yêu cầu thực tiễn của
doanh nghiệp", bà Thủy nhấn mạnh.
Vì vậy, cùng với việc mở rộng
quy mô đào tạo, bà Thủy nhấn mạnh rằng, điều quan trọng là tăng cường kết nối giữa nhà trường và doanh
nghiệp, cập nhật chương trình đào tạo theo nhu cầu thị trường, và trang
bị cho người học các năng lực mới như AI, bên cạnh các kỹ năng mềm cần thiết.
Cùng với nâng cao chất lượng đào
tạo, việc mở rộng và đa dạng hóa nguồn nhân lực STEM cũng cần được xem là một
phần của lời giải.
"Trong bối cảnh nhiều kỹ sư giàu
kinh nghiệm đang dần nghỉ hưu,
và nhu cầu nhân lực công nghệ tiếp tục tăng, các tổ chức cần thúc đẩy các chiến
lược đa dạng, công bằng và hòa nhập để khai thác hiệu quả hơn các nhóm
nhân tài còn chưa được tận dụng đầy đủ", chuyên gia lưu ý.
Ví dụ như hiện nay, phụ nữ chỉ
chiếm khoảng 28% lực lượng lao động STEM trên toàn cầu. Điều này cho thấy dư địa
rất lớn để mở rộng nguồn cung nhân lực, thông qua việc khuyến khích nhiều hơn sự tham gia của nữ giới
và các nhóm nhân tài đa dạng vào lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và
toán học.
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