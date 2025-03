Chuyến tàu tốc hành của Louis Vuitton sẽ đưa làng mốt tới đâu?

Ai cũng đều có một số kỷ niệm về nhà ga và sân ga: lời chào ngọt ngào, lời tạm biệt khó khăn, hành trình đi lại vất vả, chuyến về nhà vào kỳ nghỉ lễ… hoặc đối với 0,01% giới siêu giàu, là một chuyến đi xa hoa trên con tàu Orient Express. Nicolas Ghesquière đã kết hợp những xúc cảm đó — cùng với vô số tài liệu tham khảo về phim ảnh, bao gồm cả truyện trinh thám của Agatha Christie — vào bộ sưu tập mùa Thu - Đông cho Louis Vuitton, một màn trình diễn chiết trung của các nhân vật trên đủ loại hành trình.

Sân ga L’Étoile du Nord cổ kính, vốn là trụ sở giao thông trước khi đường sắt quốc gia Pháp ra đời, đã được hồi sinh để đón chào bộ sưu tập Louis Vuitton Thu - Đông 2026. “Tôi bắt đầu với ý tưởng về một điều gì đó mang tính cộng đồng, đó là sân đưa đón của một nhà ga, nơi mọi người gặp gỡ, nơi mọi người chia tay, nơi mọi người hạnh phúc khi được ở bên nhau, nơi mọi người buồn khi phải rời xa nhau”, giám đốc sáng tạo Nicolas Ghesquière chia sẻ.

Tất cả những dòng cảm xúc hỗn tạp, những thân phận người có thể bắt gặp đều ẩn hiện đâu đó trong bộ sưu tập với thế giới nhân vật của Ghesquière. Từ những chiếc áo choàng du mục sẫm màu, túi đeo chéo hông đôi, người hân hoan du lịch với áo hai dây xếp tầng quét đất, điểm xuyết với các chi tiết hoa kim tuyến lấp lánh, những bộ suit hình học đệm cầu vai cho dân văn phòng đến những bộ đồ “gorpcore” Louis Vuitton chuẩn bị cho chuyến đi câu cá hay trekking.

Những chi tiết cổ điển cũng gợi cho người xem nhớ về thời kỳ hoàng kim của ngành đường sắt hay cuộc cách mạng công nghiệp. Đó là những chiếc áo và váy đính pha lê mang vẻ ngoài của chất liệu cotton jersey, hay chiếc áo khoác sĩ quan được làm từ cotton giặt phai màu changent đầy độc đáo. Hay những chiếc túi điêu khắc cứng cáp, mũ tàu cùng cây đèn dầu “hành lý” xách trong tay đưa ta về với những chốn xa xưa. Ngoài ra còn có sự xuất hiện của các phiên bản blazer tự nhiên, quần lụa mềm mại, áo pea coat điêu khắc đối lập cùng váy dài thướt tha.

Những bộ trang phục dài, uyển chuyển nổi bật giữa đám đông đang hối hả. Áo choàng trong suốt bằng vải cao su, váy ngủ hoa và váy dài, váy xếp nếp ngẫu nhiên bằng nhung. Những chiếc chăn kẻ caro da trâu quấn thành một chiếc váy tạm thời. Một số người mẫu mang theo chăn; những người khác mang theo hộp đựng mũ, rương đựng đàn violin hoặc hộp đựng đồ trang điểm nhỏ với màu sắc của thập niên 50. Một số người mẫu trang điểm với màu cam và lục lam – những gợi ý đến nhãn hiệu làm đẹp sắp ra mắt La Beauté Louis Vuitton.

Trong buổi giới thiệu trước, Ghesquière đã làm nổi bật một loạt các phụ kiện mới lạ khác, bao gồm các phiên bản tái bản của khăn lụa vuông của Sol Lewitt, Andrée Putman, César Baldaccini, Richard Peduzzi và Jean-Pierre Raynaud. Cũng chuẩn bị trở lại là chiếc đồng hồ đầu tiên của Vuitton có vành gốm, do Gae Aulenti thiết kế, lần đầu tiên được phát hành vào năm 1988 và luôn hữu ích cho những người phải canh giờ bắt tàu.

Những sáng tạo tiên phong của Ghesquière đôi khi có thể khiến người xem cảm thấy xa lạ, nhưng với bộ sưu tập này, bất kỳ ai cũng cảm thấy mình trở thành một yếu tố của “cuộc chơi” khi nhà thiết kế tạo ra nhiều cốt truyện như đường ray vô tận, tạo ra trang phục cho mọi kiểu người mà chúng ta có thể gặp ở Grand Central và St. Pancras hoặc trên màn ảnh rộng.

Đó có thể là một giáo viên yoga, một thám tử tư, những người đam mê câu cá và cắm trại, những cô gái tiệc tùng và — đợi đã — liệu người mẫu đó có đang mang theo một cây đàn ukulele theo phong cách Marilyn Monroe, người đã chơi nhạc như vũ bão giữa những chiếc ghế trong bộ phim hài "Some Like it Hot" hay không?

"Tôi nghĩ rằng điều quan trọng, đặc biệt là ngày nay, là kể những câu chuyện chạm đến trái tim mọi người, khuấy động những cảm xúc mà mọi người đều có thể hiểu được", Ghesquière nói với WWD trước show diễn, lưu ý rằng chủ đề nhà ga "mở ra nhiều không gian cho một bộ sưu tập", không chỉ vì du lịch là cốt lõi trong DNA của thương hiệu Louis Vuitton. Trên hết, buổi trình diễn là một sự ghi nhận đáng nhớ đối với nguồn gốc của Louis Vuitton trong lĩnh vực thiết bị du lịch xa xỉ.

Trong phần kết, các người mẫu đã leo lên những ban công được dựng sẵn để nhìn xuống những vị khách theo phong cách “Girls in the Windows” (Những cô gái bên cửa sổ) - bức ảnh chụp năm 1960 của Ormond Gigli. Nhìn lên họ, người xem không khỏi tự hỏi: với những trang phục này, họ có thể đi đâu? Cũng vậy, ngành thời trang xa xỉ nên theo “đường ray” nào?

Thực tế, các thương hiệu thời trang hiện đang chạy đua để tìm kiếm những sản phẩm mang tính đột phá và thông điệp tiếp thị mới, hòng bứt phá khỏi sự bão hòa của thị trường trong giai đoạn đầy thách thức. Sau thời kỳ hoàng kim trong đại dịch, ngành hàng xa xỉ đang đối mặt với tốc độ tăng trưởng chững lại, áp lực lạm phát tại các thị trường trọng điểm, khi tầng lớp tư sản toàn cầu tập trung vào chi tiêu cho du lịch, nhà hàng và phong cách sống.

Có vẻ như thách thức lớn nhất đối với các nhà mốt lúc này không chỉ là duy trì sức hút toàn cầu mà còn phải cân bằng giữa sự gắn kết văn hóa và tinh thần xa xỉ độc quyền. Khi khách hàng có xu hướng xem trọng trải nghiệm hơn tiêu dùng, việc lấn sân sang bất động sản, du lịch cao cấp hoặc dịch vụ độc quyền có thể giúp thương hiệu duy trì vị thế. LVMH gần đây đã đầu tư mạnh vào trải nghiệm du lịch với hệ thống khách sạn Cheval Blanc. Điều này cho thấy rằng, thương hiệu không chỉ bán sản phẩm, mà còn bán cả phong cách sống và giá trị lâu dài.

Đệ nhất phu nhân Pháp Brigitte Macron chúc mừng nhà thiết kế Nicolas Ghesquiere (trái) khi kết thúc show diễn.

Bên cạnh đó, Louis Vuitton cho thấy ngành xa xỉ cần tạo ra nhiều giá trị hơn ngoài sản phẩm – từ dịch vụ, trải nghiệm đến các mô hình kinh doanh mới. Đây chính là cách duy nhất để duy trì sức hút trong một thị trường ngày càng khó đoán định. Dù xu hướng này có thể tạo ra thách thức ngắn hạn, nhưng về lâu dài, nó cũng mở ra cơ hội để các thương hiệu phát triển theo một hướng bền vững hơn, nơi mà sự xa xỉ không chỉ nằm ở giá cả, mà còn ở những giá trị thực sự mà thương hiệu mang lại.