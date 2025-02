Hành trình chuyển mình của phong cách thời trang nam giới

Theo Marc Schmitt, giám đốc mua hàng quần áo nam tại Harrods, “năng lượng thời trang” trên đường phố hay sàn diễn ở Paris đang phản ánh sức mạnh của thị trường quần áo nam một cách rõ nét. Trang phục nam đã có sự tăng trưởng rất ổn định trong vài năm qua và nam giới đang có nhu cầu lớn về trang phục vì nhóm khách hàng này cũng muốn mặc đẹp cho bất kỳ dịp nào.

Tại cửa hàng bán lẻ thời trang cao cấp MatchesFashion có trụ sở tại London, doanh số của thời trang nam tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi giày dép nam tăng 50%, thông tin được chia sẻ từ người đứng đầu bộ phận thời trang nam Damien Paul. Chính vì vậy, các nhà bán lẻ trên toàn cầu cũng đang lưu ý đến xu hướng và cơ hội phát triển của thị trường này.

Theo BoF, sự bùng nổ của quần áo nam được thúc đẩy phần lớn bởi sự tái thiết lập của ngành công nghiệp thời trang. Xu hướng làm việc tại nhà từ sau đại dịch đã đặt nền móng cho sự phát triển của thị trường thời trang nam, khi mà người dùng ngày càng ưu tiên và tìm kiếm sự thoải mái, năng động trong trang phục hàng ngày. Hơn thế nữa, sự xuất hiện của xu hướng thời trang linh hoạt giới (gender fluidity) đã góp phần không nhỏ trong sự hồi sinh và bành trướng của thị trường quần áo nam.

Theo Karla Martin, giám đốc điều hành của Deloitte, những gì đang diễn ra hiện nay trong quần áo nam phản ánh sự phát triển mà thị trường quần áo nữ đã từng trải qua. Dễ dàng mua sắm với đa dạng các kênh buôn bán và sự gia tăng của các phương tiện truyền thông xã hội đã tạo cơ hội cho các thương hiệu mới ra mắt, từ đó mang đến sự lựa chọn cho nam giới ở tất cả các ngành hàng.

Bà Martin nhận định: “Trước đây, nam giới sẽ lắng nghe và tìm hiểu về quần áo hoặc thương hiệu thông qua bạn gái hoặc những người phụ nữ xung quanh. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, nam giới đã hoàn toàn đầu tư thời gian và tiền bạc hơn cho những gì sẽ khoác lên cơ thể mình”.

Trong bối cảnh đó, bộ sưu tập dành cho nam giới mới nhất của Hermès được thống lĩnh bởi những sắc thái nâu, cà phê, đồng… phối hợp cùng màu xanh lục, chì, xám, đá phiến, xám than, hải quân, tím than… và được bù đắp bởi những sắc thái và sọc sáng hơn của màu đỏ cà chua, vàng chanh. Về cơ bản, bộ sưu tập xoay quanh những chiếc áo khoác hảo hạng, tiếp tục khai thác các thiết kế cơ bản, ôm sát cơ thể hoặc đứng dáng nhưng không đánh mất cảm giác mềm mại tới từ chất liệu thượng hạng.

Ngập tràn show diễn là những chiếc áo khoác xuất sắc nhất của Hermès, khoác ngoài sơ mi dài tay phối với quần vải lông cừu hay da bê giả jeans slim fit. Áo khoác len mohair xù lông ấm áp, áo bomber nhung, áo khoác phối cổ lông cừu và áo khoác len… cho một mùa Đông ấm áp. Cảm giác dễ chịu, thoải mái đến từ chất liệu cao cấp, tinh tế, triết lý thiết kế hạn chế tối đa tạo ra các chi tiết thừa hay đệm, lót cho trang phục, khiến tủ đồ Thu Đông vẫn giữ cảm giác gọn nhẹ tới tinh giản.

Áo khoác biker bụi bặm làm từ những phiến da mềm mại như bơ nay trở thành chuẩn mực Âu phục mới khi mặc cùng áo cardigan và sơ mi như một bộ suit 3 mảnh tân cổ điển. Xen kẽ với áo màu trơn là những chiếc áo len và lớp layer trang trí với họa tiết hình học. Tương phản là những chiếc áo khoác blazer hai hàng cúc cùng màu vừa vặn cho những quý ông công sở. Độ cong hoàn hảo của phần cổ bẻ thể hiện rõ nét chất lượng tuyệt hảo của da thuộc – Hermès không hề giấu diếm ý định tạo ra những chiếc áo có thể truyền tay nhiều thế hệ trong gia đình.

Hermès Thu - Đông 2025 không đơn thuần là một bộ sưu tập thời trang, mà là một dấu mốc trong hành trình chuyển mình của phong cách nam giới. Đó là sự kết hợp hoàn hảo giữa kỹ nghệ chế tác truyền thống và tư duy thiết kế hiện đại. Với thành công về thương mại, dòng họ Hermès, những người đứng sau đế chế xa xỉ Hermès International SCA, sắp "bỏ túi" hơn 5 tỷ USD cổ tức sau 4 năm liên tiếp phá kỷ lục. Trong bối cảnh thị trường hàng xa xỉ suy giảm, thương hiệu cao cấp này vẫn duy trì đà tăng trưởng ấn tượng, vượt xa các đối thủ lớn như LVMH và Kering.

Ngày 14/2/2025, sau khi công bố kết quả kinh doanh năm 2024, vốn hóa thị trường của Hermès có thời điểm chạm mốc 300 tỷ euro. Với hơn 2/3 cổ phần Hermès trong tay, khoảng 100 người thừa kế của gia tộc đã hưởng lợi từ mức cổ tức tăng nhanh. Cụ thể Hermès dự kiến chia cổ tức 26 euro/cổ phiếu cho năm tài chính vừa qua, mức cao nhất từ trước đến nay, bao gồm khoản thưởng đặc biệt 10 euro/cổ phiếu.

Kế hoạch này cần được cổ đông phê duyệt trong cuộc họp thường niên vào ngày 30/4 tới. Đây là mức tăng so với năm trước (25 euro/cổ phiếu, cũng bao gồm 10 euro thưởng) và gấp đôi so với năm 2022, khi Hermès lần đầu nâng cổ tức lên gần 2/3 so với năm trước.

Thương hiệu này cũng vừa công bố khoản thưởng 4.500 euro/người cho toàn bộ nhân viên, nhờ kết quả kinh doanh ấn tượng của năm qua. Dù đã chi 2,6 tỷ euro để phân phối cổ tức vào năm ngoái, Hermès vẫn duy trì mức tiền mặt ròng lên đến 12 tỷ euro, theo báo cáo tài chính mới nhất. Kết quả tài chính năm 2024 của Hermès International đã cho thấy không những không bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng, mà còn ghi nhận tăng trưởng mạnh mẽ, ngay cả tại thị trường Trung Quốc.

Điều này chứng minh rằng khi một sản phẩm được xem là khoản đầu tư dài hạn và một thương hiệu sở hữu tệp khách hàng trung thành mạnh mẽ, thì suy thoái chỉ là một cú sốc nhỏ, không đủ để gây ảnh hưởng đáng kể. Phân khúc siêu xa xỉ không chỉ vượt qua thách thức mà còn bùng nổ mạnh mẽ ngay cả khi thị trường chung đang suy giảm.

Với riêng ngành thời trang nam, người tiêu dùng ngày càng thận trọng hơn và không sẵn sàng chi trả mức giá cao cho những sản phẩm có chất lượng không tương xứng. Do đó, đầu tư vào chất lượng vật liệu và độ bền sản phẩm chính là bí quyết giúp Hermès củng cố hình ảnh thương hiệu, đáp ứng mối quan tâm ngày càng lớn của người tiêu dùng đối với các giá trị bền vững. Những chiến lược này không chỉ giúp khôi phục niềm tin đã mất, mà còn góp phần hồi sinh một thị trường đang gặp nhiều thách thức.