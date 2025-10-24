Cơ hội cuối cùng nhận nhà đón Tết với giá hấp dẫn ở khu Đông Hà Nội

Trong bối cảnh giá bất động sản Hà Nội liên tục lập đỉnh, khu Đông đang ghi nhận một dự án thu hút sự quan tâm mạnh mẽ khi mức giá thấp hơn đáng kể so với mặt bằng dù sắp nhận nhà.

CƠ HỘI CHO NGƯỜI CÓ NHU CẦU MUA NHÀ Ở THỰC VẪN CÒN TẠI KHU ĐÔNG

Theo báo cáo của CBRE, giá chung cư sơ cấp tại Hà Nội trong quý 3 đã vượt mốc 90 triệu đồng/m2, cao hơn quý trước 16% và cao hơn 41% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức giá trung bình tại TP.HCM trong quý này. Hầu hết trong số đó đang trong giai đoạn mới khởi công hoặc đang xây dựng tầng thấp và dự kiến bàn giao sau 2-3 năm tới.

Mức giá phổ biến tại phân khúc cao cấp lên tới 99 triệu/m2. (Ảnh: Batdongsan.com.vn).

Đặc biệt, khu Đông Hà Nội duy trì sự tăng trưởng mạnh mẽ nhờ vào hạ tầng giao thông phát triển. Các dự án trọng điểm như cầu Trần Hưng Đạo, cầu Ngọc Hồi, đường vành đai 4… được triển khai thần tốc, rút ngắn kết nối tới trung tâm và mở ra nhiều lựa chọn an cư mới cho cư dân Thủ đô.

Cụ thể, trong quý 3, nhiều dự án tại đây dù mới ở giai đoạn đầu đã bán được tới 70 - 80% bảng hàng. Bên cạnh đó, theo ghi nhận từ Đất Xanh Miền Bắc, giá căn hộ khu Đông đã đuổi kịp khu Tây, đặc biệt các dự án ven sông, sở hữu tầm view đẹp và hạ tầng đồng bộ có mức giá hàng trăm triệu đồng/m2.

Nằm ngay cửa ngõ khu Đông, tòa căn hộ cao cấp The Fibonan gây chú ý khi sắp bàn giao nhưng mức giá hiện chỉ từ 68 triệu đồng/m2 – mức giá được thị trường đánh giá là hấp dẫn trong phân khúc cao cấp hiện nay.

CHIẾM LĨNH THỊ TRƯỜNG NHỜ MỨC GIÁ VÀ CHÍNH SÁCH HẤP DẪN

Tọa lạc tại phố Hướng Dương, xã Phụng Công, cách Hoàn Kiếm chỉ 20 phút di chuyển, The Fibonan được chủ đầu tư An Phú Invest phát triển theo tiêu chuẩn căn hộ cao cấp với hàng loạt ưu điểm từ chất lượng xây dựng, thiết kế độc bản, hệ tiện ích đẳng cấp hay dịch vụ quản lý 5 sao.

The Fibonan chuẩn bị bàn giao vào quý 1/2026.

Không chỉ sở hữu mức giá hấp dẫn, dự án còn được áp dụng chính sách bán hàng ưu việt với đa dạng phương án tài chính, phù hợp với nhiều nhu cầu khác nhau, giúp khách hàng dễ dàng sở hữu căn hộ mơ ước.

Cụ thể, khách hàng mua căn hộ 2 phòng ngủ chỉ cần thanh toán 25% giá trị, khoảng 1,25 tỷ đồng tới khi nhận nhà, phần còn lại ngân hàng hỗ trợ vay tới 70%, lãi suất 0%/18 tháng; khách thanh toán sớm được chiết khấu tới 7%. Bên cạnh đó là gói quà tặng nội thất bếp trị giá 150 triệu đồng và miễn 2 năm phí quản lý dịch vụ.

“Trong thời buổi cái gì cũng tăng, từ vàng, chứng khoán cho đến nhà đất, việc tìm được căn hộ giá tốt, sắp bàn giao mà vẫn có hỗ trợ lãi suất dài hạn khi vay ngân hàng thực sự là ‘cứu cánh’ cho những gia đình trẻ như chúng tôi”, anh Minh (Hà Nội), một khách hàng vừa đặt cọc căn hộ tại dự án chia sẻ.

CHUẨN SỐNG 5 SAO HIỆN HỮU TRONG TỪNG KHÔNG GIAN

Căn hộ mang tới không gian sang trọng và thư thái nhất.

Được phát triển bởi chủ đầu tư An Phú Invest với đội ngũ giàu kinh nghiệm và uy tín lâu năm trên thị trường, The Fibonan mang đến trải nghiệm an cư khác biệt - từ chất lượng vật liệu, kết cấu đến không gian sống, tạo niềm tin trọn vẹn cho cư dân.

Về thiết kế, căn hộ có độ cao trần tới 2,83m, diện tích đa dạng từ 56 - 96m2 với 2 đến 3 phòng ngủ. 100% căn hộ có logia phòng khách, 100% phòng ngủ có logia và cửa sổ kết hợp ánh sáng và không khí tự nhiên. Vật liệu hoàn thiện được lựa chọn kỹ càng từ thương hiệu hàng đầu thế giới, có thể kể đến như: sàn SPC không formaldehyde, hệ thống cửa kính Low-E cao cấp, điều hòa Samsung âm trần…

Một yếu tố nổi bật khác khiến khách hàng ấn tượng mạnh là tầm nhìn panorama hiếm có tại The Fibonan. Với vị trí gần sông Bắc Hưng Hải, không có tòa cao tầng khác chắn tầm nhìn trong bán kính 300m, từ logia cư dân có thể chiêm ngưỡng bình minh trên sông hay ánh đèn lung linh khi thành phố lên đèn – giá trị mà không phải dự án nào cũng có.

Về tiện ích, The Fibonan sở hữu 40+ tiện ích 5 sao phủ kín từ tầng hầm tới tầng mái, nổi bật là: 3 tầng hầm, 10 thang máy nhập khẩu, an ninh 6 lớp, bể bơi Biodesign công nghệ Ý, rạp chiếu phim ngoài trời... Đồng thời, dự án thừa hưởng tiện ích ngoại khu đẳng cấp của toàn khu đô thị ecopark liền kề: công viên, trường học bệnh viện quốc tế và chuỗi thương mại – giải trí sôi động...

Không chỉ đơn thuần là nơi an cư, dự án còn mở ra cơ hội đầu tư đầy tiềm năng, đặc biệt khi hạ tầng khu Đông ngày càng hoàn thiện. Với những lợi thế này, căn hộ The Fibonan được kỳ vọng trở thành tâm điểm thị trường trong cuối năm 2025.

* Chi tiết liên hệ hotline An Phú Invest: 0836 19 7179.