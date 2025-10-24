Chứng khoán Mỹ tăng điểm trong lúc đợi báo cáo CPI, giá dầu nhảy 5%

Nhà đầu tư thêm phần lạc quan sau khi thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt xác nhận rằng Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày thứ Năm tuần tới...

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (23/10), khi nhà đầu tư mua mạnh cổ phiếu công nghệ và đón một loạt báo cáo tài chính khả quan, dù có phần thận trọng trước khi báo cáo lạm phát của Mỹ được công bố vào ngày thứ Sáu. Giá dầu thô giữ đà tăng mạnh sau khi Mỹ trừng phạt hai công ty dầu lửa lớn nhất của Nga.

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 tăng 0,58%, đạt 6.738,44 điểm. Chỉ số Dow Jones tăng 144,2 điểm, tương đương tăng 0,31%, đạt 46.734,61 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 0,89%, đạt 22.941,8 điểm.

Cổ phiếu công nghệ là nhóm giữ vai trò trụ cột cho phiên tăng này, với những cái tên lớn như Nvidia, Broadcom và Amazon cùng đóng cửa trong trạng thái xanh. Cổ phiếu Oracle với mức tăng gần 3% là một trong những mã đóng góp nhiều nhất vào sự đi lên của các chỉ số chính.

Nhà đầu tư thêm phần lạc quan sau khi thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt xác nhận rằng Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày thứ Năm tuần tới tại Hàn Quốc. Thông báo này xóa tan mối lo của nhà đầu tư trước đó rằng kế hoạch cuộc gặp này có thể đổ bể vì căng thẳng thương mại Mỹ - Trung gia tăng trong thời gian gần đây.

Hôm thứ Tư, chứng khoán Mỹ giảm điểm vì có tin Mỹ đang lên kế hoạch áp hạn chế xuất khẩu phần mềm sang Trung Quốc.

Mùa báo cáo tài chính quý 3/2025 tiếp tục mang đến những tin tức tốt lành cho nhà đầu tư, khi nhiều công ty lớn mang tới kết quả tốt hơn kỳ vọng. Cổ phiếu tập đoàn công nghiệp Honeywell, một thành viên của chỉ số Dow Jones, tăng gần 7% trong phiên này nhờ lợi nhuận quý 3 tốt hơn dự báo. Cổ phiếu hãng bay American Airlines tăng 6% sau khi hãng công bố mức lỗ quý 3 ít hơn kỳ vọng và đưa ra dự báo lạc quan về thời gian tới.

Dù kết quả kinh doanh quý 3 có những điểm chưa đạt mong đợi, cổ phiếu Tesla vẫn chốt phiên với mức tăng 2%.

Phiên ngày thứ Sáu, tâm điểm chú ý của nhà đầu tư sẽ là báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 đến từ Bộ Lao động Mỹ. Đây sẽ là một căn cứ quan trọng cho quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong cuộc họp diễn ra trong hai ngày thứ Ba và thứ Tư tuần tới, trong bối cảnh tình trạng đóng cửa của Chính phủ Mỹ khiến việc công bố nhiều dữ liệu kinh tế chủ chốt khác bị trì hoãn.

Giới phân tích hiện dự báo CPI lõi tăng 3,1% trong tháng 9 so với cùng kỳ năm ngoái, không thay đổi so với mức tăng của tháng trước và còn cách xa mục tiêu lạm phát 2% của Fed. Tuy nhiên, thị trường hiện đang đặt cược gần như chắc chắn Fed sẽ hạ lãi suất trong cuộc họp tuần tới và trong cuộc họp tháng 12, với mức giảm mỗi lần là 0,25 điểm phần trăm.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 3,4 USD/thùng, tương đương tăng 5,4%, chốt ở mức 65,99 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 3,29 USD/thùng, tương đương tăng 5,6%, chốt ở 61,79 USD/thùng.

Đây là phiên tăng giá mạnh nhất của mỗi loại dầu kể từ giữa tháng 6 tới nay. Giá dầu đang ở mức cao nhất trong 2 tuần, sau khi Tổng thống Trump trừng phạt hai công ty Rosneft và Lukoil của Nga - động thái dẫn tới việc các công ty năng lượng ở Trung Quốc và Ấn Độ cân nhắc cắt giảm việc nhập khẩu dầu từ Nga.

“Việc Mỹ công bố trừng phạt Rosneft và Lukoil là một bước leo thang lớn nhằm vào ngành năng lượng Nga và có thể là một cú sốc đủ lớn để khiến thị trường dầu toàn cầu rơi vào trạng thái thiếu cung trong năm tới”, nhà kinh tế David Oxley của công ty nghiên cứu kinh tế Capital Economics nhận xét với hãng tin Reuters.

Năm 2024, Nga là nước sản xuất dầu thô lớn thứ hai thế giới, chỉ đứng sau Mỹ về sản lượng khai thác dầu.

Giới thạo tin tiết lộ với Reuters rằng các công ty dầu khí quốc doanh lớn của Trung Quốc đã dừng mua dầu Nga vận chuyển bằng đường biển từ hai công ty bị Mỹ trừng phạt.

Diễn biến giá dầu thô Brent giao sau tại thị trường London trong 1 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Bộ trưởng Bộ Dầu lửa Kuwait nói rằng Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) sẵn sàng bù đắp bất kỳ sự thiếu hụt nguồn cung dầu nào trên thị trường bằng cách rút lại các kế hoạch nâng sản lượng khai thác dầu.

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói sẽ cần nhiều thời gian để thị trường toàn cầu có thể thay thế được dầu Nga. “Dĩ nhiên, đây là một nỗ lực nữa nhằm gây sức ép lên Nga. Nhưng không một quốc gia tự tôn hay một dân tộc tự tôn nào lại đưa ra quyết định trong lúc bị gây sức ép”, Reuters dẫn lời ông Putin nói.

Về phía Mỹ, nước này tuyên bố sẵn sàng có thêm động thái với Nga nếu Moscow không đi đến một thỏa thuận ngừng bắn với Ukraine.