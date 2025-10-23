Đấu giá bốn khu "đất vàng" hơn 750 tỷ đồng tại Ninh Bình

Bốn khu đất có tổng giá khởi điểm hơn 753 tỷ đồng và tổng mức đầu tư dự kiến vượt 1.300 tỷ đồng sẽ được đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất từ ngày 19 đến 22/11/2025.

Đây là đợt đấu giá lần hai do Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Ninh Bình tổ chức, tập trung vào những khu đất được quy hoạch cho phát triển nhà ở và thương mại dịch vụ. Các khu đất gồm:

Khu Đại học Nam Cao và Khu Đồng Văn có cùng giá khởi điểm 94.859.760.000 đồng. Trong đó, Khu Đại học Nam Cao có tổng diện tích 20.702 m2, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 156,6 tỷ đồng. Hạ tầng kỹ thuật đã được đầu tư gần 30 tỷ đồng. Nhà đầu tư trúng đấu giá phải tiếp tục xây dựng phần thô và hoàn thiện mặt ngoài 92 căn nhà ở liền kề cao 3 tầng; Khu Đồng Văn có mức đầu tư tương đương khoảng 162,6 tỷ đồng, với yêu cầu xây dựng phần thô và hoàn thiện mặt ngoài 73 căn nhà liền kề tối đa 4 tầng.

Khu Liêm Tuyền 2 có giá khởi điểm cao nhất trong bốn khu đất, đạt 313.565.030.000 đồng, với tổng diện tích gần 3,5 ha và tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 427,9 tỷ đồng. Dự án bao gồm việc xây dựng 110 căn nhà liền kề cao 5 tầng và một công trình thương mại dịch vụ cao 12 tầng. Đây là khu đất có vị trí trung tâm, quy mô lớn và hạ tầng đã được đầu tư đồng bộ.

Khu Tây Liêm Tuyền 2 có tổng mức đầu tư dự kiến lớn nhất, khoảng 624,6 tỷ đồng. Giá khởi điểm 249.862.160.000 đồng, bao gồm giá trị quyền sử dụng đất 122.887.419.000 đồng và giá trị tài sản gắn liền với đất 126.974.741.000 đồng. Dự án có mục tiêu xây dựng khu thương mại dịch vụ quy mô lớn với 18 tầng nổi và 2 tầng hầm, tạo điểm nhấn cho không gian đô thị mới tại khu vực phía Nam thành phố Ninh Bình.

Các điều kiện để nhà đầu tư tham gia được siết chặt theo quy định mới nhất.

Cụ thể, về năng lực tài chính: vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của dự án. Mức vốn tối thiểu tương ứng là 124,93 tỷ đồng cho Khu Tây Liêm Tuyền 2, 85,59 tỷ đồng cho Khu Liêm Tuyền 2 và khoảng 31,32 đến 32,52 tỷ đồng cho Khu Đại học Nam Cao và Khu Đồng Văn. Đây là một trong những điều kiện then chốt để bảo đảm nhà đầu tư có khả năng triển khai dự án theo đúng tiến độ đã được phê duyệt.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư phải chứng minh đã hoàn thành hoặc đạt tối thiểu 80% một dự án tương tự trong 5 năm trở lại đây, với giá trị xây lắp không thấp hơn 50% chi phí xây dựng và thiết bị của dự án tham gia đấu giá. Khu Tây Liêm Tuyền 2 và Khu Liêm Tuyền 2 yêu cầu giá trị kinh nghiệm xây lắp tối thiểu lần lượt 137.962,5 triệu đồng và 135.516,17 triệu đồng. Khu Đồng Văn yêu cầu 66.128,77 triệu đồng, trong khi Khu Đại học Nam Cao có mức tối thiểu 50,15 tỷ đồng.

Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá kết thúc vào 17 giờ 00 phút ngày 10/11/2025. Sau khi hồ sơ được xét duyệt, nhà đầu tư đủ điều kiện phải nộp tiền đặt trước bằng 10% giá khởi điểm qua chuyển khoản từ ngày 13/11 đến hết 17 giờ 00 phút ngày 17/11/2025.

Các phiên đấu giá chính thức sẽ diễn ra vào 14 giờ 00 phút liên tục trong bốn ngày. Cụ thể, đấu giá khu Đại học Nam Cao vào ngày 19/11/2025, khu Đồng Văn vào ngày 20/11/2025, khu Tây Liêm Tuyền 2 vào ngày 21/11/2025 và khu Liêm Tuyền 2 vào ngày 22/11/2025. Toàn bộ các phiên đấu giá được tổ chức tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Ninh Bình, thực hiện theo hình thức công khai và minh bạch.

Với tổng giá trị khởi điểm hơn 753 tỷ đồng và tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 1.300 tỷ đồng, bốn dự án đấu giá này được xem là một trong những đợt huy động nguồn lực xã hội lớn nhất tại Ninh Bình trong năm 2025. Sự kiện dự kiến sẽ thu hút sự tham gia của nhiều doanh nghiệp có năng lực tài chính mạnh, đồng thời tạo ra động lực quan trọng để hình thành các khu đô thị và trung tâm thương mại mới trên địa bàn.