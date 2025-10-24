63 quỹ cổ phiếu báo hiệu suất âm trong tháng 9, nhiều quỹ kém do năm giữ FPT, MWG

Trong tháng 9/2025, 63/73 quỹ cổ phiếu có hiệu suất âm trong khi đó VN-Index và VN30 ghi nhận mức giảm thấp hơn, lần lượt là -1,2% và -0,1%.

Nhóm quỹ cổ phiếu có kết quả kém tích cực trong tháng 9, với 63/73 quỹ ghi nhận hiệu suất âm phần lớn giảm trên -2%, trong khi quỹ trái phiếu duy trì hiệu suất ổn định, theo dữ liệu từ FiinTrade.

Cụ thể, trong tháng 9/2025, 63/73 quỹ cổ phiếu có hiệu suất âm trong khi đó VN-Index và VN30 ghi nhận mức giảm thấp hơn, lần lượt là -1,2% và -0,1%, nhờ lực đỡ từ một nhóm nhỏ cổ phiếu vốn hóa lớn. Trên thực tế, có 193/392 cổ phiếu trên HOSE giảm mạnh hơn VN-Index, cho thấy mức độ phân hóa cao và sự chi phối của nhóm dẫn dắt.

Diễn biến này vẫn đang tiếp diễn trong các tuần đầu tháng 10, khi VN-Index tăng 1,01% nhờ đóng góp chủ yếu từ nhóm cổ phiếu VJC, VIC, VHM, nhưng vẫn có tới 38/73 quỹ cổ phiếu ghi nhận hiệu suất âm. Trong đó, đáng chú ý là quỹ mở PYN Elite với mức giảm là -3,7%, VEOF -2,2%, SSI-SCA -2,1%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, hiệu suất của các quỹ cổ phiếu tốt hơn so với cùng kỳ 2024 với mức hiệu suất bình quân tăng 22,6% nhưng lại kém hơn so với mức tăng trưởng của thị trường khi chỉ có 19/73 quỹ có mức sinh lời cao hơn so với chỉ số VN-Index tăng 31,2%.

Hiệu suất thấp hơn ở 54 quỹ còn lại tập trung chủ yếu ở nhóm quỹ mở chiếm 70,3% do danh mục đầu tư nắm tỷ trọng lớn ở các cổ phiếu có hiệu suất kém hơn thị trường như MWG, HPG, FPT, VCB.

Ở chiều ngược lại, nhóm có hiệu suất vượt trội là PYN Elite, VanEck Vietnam ETF, Xtrackers FTSE Vietnam. Top nắm giữ của các quỹ này là các cổ phiếu thuộc nhóm Vingroup (VIC, VHM, VRE) hay Gelex (VIX, GEX, GEE). Bên cạnh đó, mức tăng trưởng cao này còn được cộng hưởng bởi yếu tố tỷ giá khi tỷ giá EUR/VND tăng 16,5% và USD/VND tăng 3,5% kể từ đầu năm 2025.

Trong tháng 9/2025, hiệu suất nhóm quỹ Trái phiếu duy trì ổn định, phần lớn dao động từ tăng 0,5% đến 1%, cao hơn lãi suất tiết kiệm quy đổi theo trung bình tháng tăng 0,4%. Quỹ Trái phiếu Techcom (TCBF) quay trở lại dẫn đầu trong tháng 9 với mức tăng trưởng 1,3%, cao nhất trong 4 tháng gần đây nhờ khoản lãi chưa thực hiện gần 106 tỷ đồng, chủ yếu đến từ giá trị thị trường tăng lên ở một số mã trái phiếu như NVL122001, LPB125006 và HDB12501.

Ngược lại, quỹ trái phiếu Lighthouse (LHBF) ghi nhận hiệu suất âm trong tháng 9/2025 ở mức -0,3%, thấp nhất kể từ tháng 3/2025. Danh mục của quỹ nắm giữ 74,6% là trái phiếu. Top trái phiếu quỹ nắm giữ bao gồm thuộc Agribank, Vietinbank (CTG), Masan (MSN).

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, hiệu suất bình quân của nhóm quỹ Trái phiếu ở mức 0,45%, cao hơn so với lãi suất tiết kiệm, nhưng kém hơn cùng kỳ 2024.

Đáng chú ý là quỹ TCBF với hiệu suất giảm còn 4,9% trong 9 tháng năm 2025 từ mức 12,1% trong cùng kỳ năm 2024. Đây cũng là quỹ chịu áp lực rút tiền mạnh trong tháng 9/2025 giảm 596 tỷ đồng, nâng quy mô dòng tiền rút ròng lũy kế từ đầu năm lên hơn 583 tỷ đồng cùng kỳ vào ròng gần 8,2 nghìn tỷ đồng.

Một số quỹ nổi bật có quy mô NAV lớn trên 1 nghìn tỷ đồng như DCBF, Quỹ trái phiếu dòng tiền linh hoạt MB (MBAM) có hiệu suất vượt trội đều ở mức 5%. Đây cũng là các quỹ trái phiếu có dòng tiền vào ròng tích cực 5 tháng liên tiếp.

Cả 11/11 quỹ cân bằng đều ghi nhận hiệu suất ở mức âm trong tháng 9/2025, đảo chiều từ mức tăng trưởng tích cực trong tháng 8/2025 .

Lũy kế 9 tháng năm 2025, hiệu suất bình quân của các quỹ cân bằng ở mức 11,6%, thấp hơn cùng kỳ 2024 tăng 13,1%. Trong đó, quỹ cân bằng Chiến lược VCBF (VCBF-TBF) đứng đầu với hiệu suất 13,4%. Đây cũng là quỹ ghi nhận dòng tiền vào ròng khá tích cực với gần 104 tỷ đồng trong 9 tháng 2025, cao hơn cùng kỳ năm 2024 hơn 78 tỷ đồng.