WFIS 2026: Cuộc đua dữ liệu và AI trong ngành tài chính

Trong kỷ nguyên AI và ngân hàng số, dữ liệu không còn đơn thuần là tài nguyên vận hành. Dữ liệu đang trở thành nền tảng cho mọi quyết định chiến lược: từ quản trị rủi ro, phát triển sản phẩm, cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng đến khả năng cạnh tranh dài hạn của mỗi ngân hàng.

Trong bối cảnh đó, WFIS Vietnam 2026 – Diễn đàn Đổi mới Tài chính Thế giới diễn ra tại Hà Nội trong hai ngày 19 và 20 tháng 5, quy tụ hơn 500 lãnh đạo cấp cao, chuyên gia công nghệ, đại diện ngân hàng, Fintech và các tập đoàn giải pháp tài chính hàng đầu.

Với vai trò là đối tác truyền thông, Tạp chí Kinh tế Việt Nam (VnEconomy) tham gia điều phối hai phiên thảo luận quan trọng tại sự kiện. Trong đó, phiên 1 với chủ đề “Làm chủ dữ liệu thông minh, kiến tạo các quyết định chính xác hơn trong lĩnh vực ngân hàng” do Nhà báo Hoàng Thu – Giám đốc điều hành Tech Connect, VnEconomy phụ trách. Phiên 2 với chủ đề “Niềm tin, công nghệ và nhân sự: Chương trình nghị sự của CEO cho thập kỷ tiếp theo của ngành ngân hàng” do Nhà báo Ngô Xuân Vũ – Phó Tổng Thư ký Tòa soạn VnEconomy điều phối.

Các phiên tọa đàm đã mang đến những cuộc đối thoại đa chiều giữa ngân hàng, doanh nghiệp công nghệ và các chuyên gia chiến lược quốc tế. Không chỉ dẫn dắt nội dung, VnEconomy đang trở thành cầu nối giữa giới hoạch định chính sách, lãnh đạo tài chính và cộng đồng công nghệ.

Tại WFIS 2026, những chủ đề quan trọng nhất của ngành tài chính cũng được đưa ra thảo luận: AI trong ngân hàng. Cloud-native banking. An ninh mạng. Tài chính siêu cá nhân hóa. Quản trị dữ liệu. Chống gian lận số. Và tương lai của tiền kỹ thuật số.

Năm 2026 cũng đánh dấu hàng loạt thay đổi lớn về pháp lý và quản trị công nghệ: từ bảo vệ dữ liệu cá nhân, xác thực sinh trắc học đến yêu cầu vận hành thời gian thực và quản trị AI có trách nhiệm.

Không chỉ là diễn đàn công nghệ, WFIS Vietnam 2026 còn là nơi kết nối giữa ngân hàng, Fintech và những nhà cung cấp giải pháp toàn cầu. Những thương hiệu quốc tế trong lĩnh vực AI, bảo mật, ngân hàng lõi và dữ liệu sẽ cùng xuất hiện tại khu vực triển lãm công nghệ của sự kiện. Và thông qua chuỗi nội dung, phỏng vấn độc quyền và các phiên đối thoại chiến lược, VnEconomy tiếp tục mang những chuyển động quan trọng nhất của ngành tài chính số đến với cộng đồng doanh nghiệp và nhà hoạch định chính sách.