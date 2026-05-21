Trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực giao thông vận tải ở Việt Nam

Hạnh Vân - Minh Quang
21/05/2026, 12:09
Sự kiện thu hút sự tham gia của hơn 100 khách mời, bao gồm đại diện từ các bộ ngành liên quan, doanh nghiệp và các chuyên gia trong và ngoài nước nhằm thảo luận về cách ứng dụng công nghệ để thúc đẩy các giải pháp giao thông bền vững mang lại lợi ích cho toàn dân.
Các diễn giả cùng trao đổi về các giải pháp hỗ trợ cho quá trình đổi mới công nghệ để giải quyết những thách thức tồn tại nhiều năm qua trong lĩnh vực giao thông vận tải của Việt Nam; xem xét các thách thức trong trình tự chuyển đổi theo quy mô lớn, các biện pháp can thiệp nhằm tối đa hóa lợi ích cho người dân trong dài hạn.
Đặc biệt, trong bối cảnh ứng dụng AI trong giao thông đang phát triển mạnh mẽ, riêng tại Hà Nội đã lắp đặt hơn 1.800 camera AI phục vụ giao thông và an ninh trật tự, dự kiến thời gian tới sẽ tiếp tục lắp đặt thêm hơn 2.100 camera AI... ý kiến của các chuyên gia đã mang đến nhiều góc nhìn từ những nghiên cứu mới nhất về AI và lao động nhằm hỗ trợ quá trình hoạch định chính sách.
Phát biểu khai mạc hội thảo, GS. TS Hoàng Văn Cường – Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam nhấn mạnh, giao thông vận tải không chỉ là hạ tầng kỹ thuật phục vụ đi lại mà quan trọng hơn là phương thức vận hành để lưu thông huyết mạch của nền kinh tế. Giảm các chi phí cá nhân, xã hội về giao thông là một trong những nhân tố quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, tăng năng lực cạnh tranh quốc gia và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.
Hội thảo được cấu trúc thành 2 phiên tham luận và thảo luận. Phiên Tham luận bao gồm hai bài trình bày từ đại diện IPSS và TFGI với chủ đề: “AI và hiện trạng di chuyển tại Việt Nam và Đông Nam Á”.
Phiên thảo luận xoay quanh ba trụ cột chủ đề chính:
Chủ đề 1: Cơ hội – Lộ trình để củng cố di chuyển cho người dân Việt Nam. Chủ đề này khám phá các hướng đi khác nhau về giao thông vận tải dành cho Việt Nam và cách AI có thể đóng vai trò là động lực thúc đẩy trong tất cả các hướng đi đó.
Chủ đề 2: Thách thức - Các mốc thời gian và những điều kiện cần để cải thiện di chuyển cho người dân Việt Nam. Chủ đề này tập trung thảo luận về những thách thức trong việc triển khai các giải pháp ở quy mô lớn, cũng như cách các yếu tố kinh tế - xã hội cần được cân nhắc để đạt được các mục tiêu giao thông dài hạn.
Chủ đề 3: Định hướng tương lai - Hệ sinh thái hợp tác lấy người dân làm trung tâm được hỗ trợ bởi AI. Chủ đề này tập trung thảo luận về hành động, với các khuôn khổ định hướng tương lai nhằm xây dựng được một hệ thống giao thông tiện lợi nhất cho người dân.
Ngành tài chính ngân hàng Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi lớn nhất trong lịch sử số hóa: AI, dữ liệu lớn, sinh trắc học, Cloud-native banking. Những công nghệ từng được xem là tương lai giờ đã trở thành áp lực sống còn của ngành tài chính.
Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức Tọa đàm “Đào tạo lại, nâng cao kỹ năng cho người thất nghiệp: Kết nối doanh nghiệp – nhà trường – bảo hiểm thất nghiệp”…
Với mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng hai con số và xu hướng chuyển đổi xanh, chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ tại Việt Nam, Tập đoàn SCG (Thái Lan) đã và đang chủ động xây dựng các chiến lược thích ứng toàn diện để thúc đẩy các hoạt động của mình tại thị trường...
Hàng nghìn sản phẩm tiêu dùng là quần áo, giày dép, túi xách, mỹ phẩm nghi giả mạo các thương hiệu nổi tiếng như Burberry, Crocs, Adidas, Coach, Dolce&Gabbana, Louis Vuitton, Sadoer... vừa được lực lượng chức năng phát hiện tại khu vực cửa khẩu.
Fab 9, một doanh nghiệp do doanh nhân gốc Việt thành lập với nhà máy chính tại Bình Dương đã trở thành một trong những nhà cung ứng của Intel tại Việt Nam. Kết nối các nhà cung cấp nội địa với các tập đoàn FDI cũng chính là mục tiêu mà Chính phủ và các Bộ, ngành của Việt Nam đã, đang tích cực triển khai.
Trong bối cảnh hiện nay, nhiều vấn đề lớn đang đặt ra đối với mô hình tăng trưởng mới của Việt Nam, về cơ hội và khả năng thu hút thành công nguồn vốn đầu tư nước ngoài thế hệ mới trong các lĩnh vực Việt Nam ưu tiên.
Trong hành trình phát triển kinh tế Việt Nam, năng lực điều hành địa phương không chỉ tạo ra môi trường đầu tư mà còn quyết định tốc độ tăng trưởng của cả một nền kinh tế.
Sau 4 thập kỷ thực hiện công cuộc Đổi Mới đất nước và thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài, Việt Nam hôm nay đã vươn lên trở thành một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất khu vực Đông Nam Á, đứng thứ 32 nền kinh tế lớn nhất thế giới, và ngày càng khẳng định vị thế quan trọng trong khu vực và trên trường quốc tế.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: