Công tác thi hành án năm 2025 đã hoàn thành vượt chỉ tiêu về vụ việc và tiền thu hồi

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Ba, 09/12/2025
Đỗ Mến
09/12/2025, 15:33
Sáng 9/12, tiếp tục Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh báo cáo tóm tắt về Công tác Thi hành án năm 2025.
Theo Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh, về kết quả thi hành án dân sự, năm 2025, tổng số việc phải thi hành là 1.064.419 việc, có điều kiện thi hành là 685.898 việc; đã thi hành xong 577.876 việc (tăng 0,4% so với năm 2024), đạt tỉ lệ 84,25%.
Tổng số tiền phải thi hành là trên 686.000 tỷ đồng, có điều kiện thi hành trên 267.000 tỷ đồng; đã thi hành xong trên 150.000 tỷ đồng (tăng hơn 30.000 tỷ đồng, chiếm 4,67% so với năm 2024), đạt tỉ lệ 56,13%.
Kết thúc năm công tác, các cơ quan thi hành án dân sự đã hoàn thành vượt chỉ tiêu về việc và về tiền.
Đặc biệt, kết quả thi hành các vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng có nhiều chuyển biến tích cực về giá trị. Trong đó, thi hành xong 6.471 việc, thu được trên 27.416 tỷ đồng đối với các khoản bị chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng (tăng trên 5.239 tỷ đồng so với năm 2024).
Về kết quả thi hành các vụ việc tín dụng, ngân hàng, các cơ quan thi hành án đã thi hành xong 6.484 việc, thu được gần 37.000 tỷ đồng cho các tổ chức tín dụng (tăng hơn 6.000 tỷ đồng so với năm 2024).
Về kết quả thi hành án hành chính, các cơ quan hành chính nhà nước đã thi hành xong 868 bản án, quyết định (giảm 27 bản án so với năm 2024). Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính đã có hiệu lực pháp luật nhưng chưa được thi hành xong, trong đó, có những bản án đã kéo dài nhiều năm.
Theo Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh, việc xử lý tài sản trong một số vụ án tham nhũng, kinh tế, án tín dụng, ngân hàng còn chậm; số đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về thi hành án dân sự vẫn còn nhiều.
Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh cũng đề cập nguyên nhân là do số việc, tiền phải thi hành án liên tục tăng cao trong nhiều năm, tính chất vụ việc ngày càng phức tạp trong bối cảnh thực hiện tinh giản biên chế, tổ chức bộ máy tinh gọn.
Ngoài ra, tài sản bảo đảm thi hành án phải xử lý có tính chất pháp lý phức tạp. Một số vụ việc có số lượng người bị hại đặc biệt lớn dẫn đến số đơn thư ngày càng tăng. Bên cạnh đó, một số vụ việc đương sự lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để chây ỳ, kéo dài, cản trở việc thi hành án.
Tương tự, số bản án hành chính phải thi hành có xu hướng ngày càng tăng cao. Hầu hết các bản án hành chính chưa thi hành xong có liên quan đến lĩnh vực đất đai, các quyết định hành chính, hành vi hành chính bị tuyên hủy xảy ra đã lâu, quá trình tổ chức thi hành phải thực hiện lại nhiều trình tự, thủ tục…
Báo cáo trước Quốc hội, Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh nhấn mạnh Chính phủ đã quán triệt, triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành trong lĩnh vực thi hành án dân sự; trong đó tập trung chỉ đạo sát sao, quyết liệt công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và thực hiện đồng bộ các giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
Theo đó, hệ thống thi hành án dân sự được tổ chức lại theo mô hình 2 cấp, gồm Cục Quản lý thi hành án dân sự và 34 thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố (trong đó có 355 Phòng thi hành án dân sự khu vực). Sau sắp xếp, hệ thống thi hành án dân sự giảm 29 cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh, 338 đơn vị cấp huyện và 111 phòng chuyên môn cấp tỉnh.
Ngoài ra, thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả, rút ngắn thời gian xử lý công việc như xây dựng, triển khai trong toàn quốc Phần mềm Biên lai điện tử thi hành án, Phần mềm Hỗ trợ ra quyết định thi hành án; phần mềm tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư và quản lý giải quyết khiếu nại, tố cáo…
Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết công tác thi hành án dân sự vẫn còn một số hạn chế. Một số nơi còn xảy ra sai phạm trong việc xác minh, phân loại án, áp dụng biện pháp cưỡng chế kê biên, định giá, bán đấu giá tài sản, xử lý vật chứng ... Kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động thi hành án hành chính chưa nghiêm; tỷ lệ thi hành xong giảm 4.04% so với năm 2024.
22:02, 05/12/2025
Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Quân khu 7 ghi dấu hành trình chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, tiếp tục được định hướng nhiệm vụ trong bối cảnh mới nhằm bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững ổn định vùng chiến lược phía Nam.
Các loại tội phạm và vi phạm pháp luật đều giảm so với cùng kỳ song một số loại tội phạm vẫn gia tăng như lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; sản xuất, buôn bán hàng giả. Đặc biệt phát hiện nhiều phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm kinh tế, lừa đảo, buôn lậu.
Chiều 8/12, Quốc hội thảo luận tại hội trường về chủ trương đầu tư dự án xây dựng Cảng HKQT Gia Bình…
Tại buổi tiếp Giám đốc Học viện Tổng thống Liên bang Nga Aleksey Komissarov, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam coi trọng hợp tác đào tạo cán bộ với Nga; đánh giá cao triển vọng mở rộng liên kết giữa các cơ sở đào tạo, nghiên cứu của hai nước trong bối cảnh mới.
Tây Ninh được đánh giá hội tụ nhiều tiềm năng nổi trội, là cửa ngõ chiến lược kết nối vùng và quốc tế. Tại buổi làm việc với Tây Ninh, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tỉnh khai thác hiệu quả các lợi thế này, duy trì tăng trưởng cao và tạo động lực phát triển bền vững trong giai đoạn mới.
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: