Công tác thi hành án năm 2025 đã hoàn thành vượt chỉ tiêu về vụ việc và tiền thu hồi

Theo Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh, về kết quả thi hành án dân sự, năm 2025, tổng số việc phải thi hành là 1.064.419 việc, có điều kiện thi hành là 685.898 việc; đã thi hành xong 577.876 việc (tăng 0,4% so với năm 2024), đạt tỉ lệ 84,25%.

Tổng số tiền phải thi hành là trên 686.000 tỷ đồng, có điều kiện thi hành trên 267.000 tỷ đồng; đã thi hành xong trên 150.000 tỷ đồng (tăng hơn 30.000 tỷ đồng, chiếm 4,67% so với năm 2024), đạt tỉ lệ 56,13%.

Kết thúc năm công tác, các cơ quan thi hành án dân sự đã hoàn thành vượt chỉ tiêu về việc và về tiền.

Đặc biệt, kết quả thi hành các vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng có nhiều chuyển biến tích cực về giá trị. Trong đó, thi hành xong 6.471 việc, thu được trên 27.416 tỷ đồng đối với các khoản bị chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng (tăng trên 5.239 tỷ đồng so với năm 2024).

Về kết quả thi hành các vụ việc tín dụng, ngân hàng, các cơ quan thi hành án đã thi hành xong 6.484 việc, thu được gần 37.000 tỷ đồng cho các tổ chức tín dụng (tăng hơn 6.000 tỷ đồng so với năm 2024).

Về kết quả thi hành án hành chính, các cơ quan hành chính nhà nước đã thi hành xong 868 bản án, quyết định (giảm 27 bản án so với năm 2024). Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính đã có hiệu lực pháp luật nhưng chưa được thi hành xong, trong đó, có những bản án đã kéo dài nhiều năm.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh báo cáo tóm tắt về Công tác Thi hành án năm 2025. Ảnh: Quốc hội.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh, việc xử lý tài sản trong một số vụ án tham nhũng, kinh tế, án tín dụng, ngân hàng còn chậm; số đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về thi hành án dân sự vẫn còn nhiều.

Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh cũng đề cập nguyên nhân là do số việc, tiền phải thi hành án liên tục tăng cao trong nhiều năm, tính chất vụ việc ngày càng phức tạp trong bối cảnh thực hiện tinh giản biên chế, tổ chức bộ máy tinh gọn.

Ngoài ra, tài sản bảo đảm thi hành án phải xử lý có tính chất pháp lý phức tạp. Một số vụ việc có số lượng người bị hại đặc biệt lớn dẫn đến số đơn thư ngày càng tăng. Bên cạnh đó, một số vụ việc đương sự lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để chây ỳ, kéo dài, cản trở việc thi hành án.

Tương tự, số bản án hành chính phải thi hành có xu hướng ngày càng tăng cao. Hầu hết các bản án hành chính chưa thi hành xong có liên quan đến lĩnh vực đất đai, các quyết định hành chính, hành vi hành chính bị tuyên hủy xảy ra đã lâu, quá trình tổ chức thi hành phải thực hiện lại nhiều trình tự, thủ tục…

Báo cáo trước Quốc hội, Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh nhấn mạnh Chính phủ đã quán triệt, triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành trong lĩnh vực thi hành án dân sự; trong đó tập trung chỉ đạo sát sao, quyết liệt công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và thực hiện đồng bộ các giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Theo đó, hệ thống thi hành án dân sự được tổ chức lại theo mô hình 2 cấp, gồm Cục Quản lý thi hành án dân sự và 34 thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố (trong đó có 355 Phòng thi hành án dân sự khu vực). Sau sắp xếp, hệ thống thi hành án dân sự giảm 29 cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh, 338 đơn vị cấp huyện và 111 phòng chuyên môn cấp tỉnh.

Ngoài ra, thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả, rút ngắn thời gian xử lý công việc như xây dựng, triển khai trong toàn quốc Phần mềm Biên lai điện tử thi hành án, Phần mềm Hỗ trợ ra quyết định thi hành án; phần mềm tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư và quản lý giải quyết khiếu nại, tố cáo…