Thứ Năm, 01/01/2026

Giá vàng giữ mốc 4.300 USD/oz khi kết thúc năm 2025

Điệp Vũ

01/01/2026, 08:54

Giá vàng và giá bạc đồng loạt giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (31/12), khi nhà đầu tư tiếp tục chốt lời sau một năm tăng giá mạnh...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.
Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.

Động thái tăng tỷ lệ ký quỹ đối với các hợp đồng kim loại giao sau của công ty điều hành sàn giao dịch CME Group cũng được cho là một nguyên nhân khiến giá sụt giảm phiên này.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay giảm 20,1 USD/oz so với mức chốt của phiên trước, tương đương giảm 0,46%, còn 4.319,6 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Trong phiên, có lúc giá vàng sụt về vùng 4.270 USD/oz nhưng lực bắt đáy đã đưa giá vàng lấy lại mốc giá chủ chốt 4.300 USD/oz và duy trì cho tới cuối phiên.

Trên sàn COMEX - một bộ phận của CME Group - giá vàng giao sau giảm 1%, chốt ở mức 4.341,1 USD/oz.

Giá bạc giao ngay giảm 6,07%, đóng cửa ở mức 71,66 USD/oz.

Tuần này, giá vàng đạt mức cao nhất mọi thời đại ở mức 4.550 USD/oz và giá bạc lập kỷ lục mức 84 USD/oz. Hoạt động chốt lời sau đó đã khiến giá các kim loại này giảm dữ dội.

Cả tuần, giá vàng giảm 4,7% và giá bạc giảm 9,7%.

Ngoài hoạt động chốt lời, giá vàng và giá bạc còn giảm mạnh trong phiên cuối năm do CME Group - một trong những nhà điều hành sàn giao dịch hàng hóa lớn nhất thế giới - tăng yêu cầu về tỷ lệ ký quỹ đối với giao dịch kim loại quý gồm vàng, bạc, bạch kim và palladium.

Đây là lần thứ hai trong vòng 1 tuần công ty này có động thái như vậy. Cú sụt giảm hơn 200 USD/oz trong một phiên của giá vàng vào đầu tuần này một phần cũng do việc CME nâng tỷ lệ ký quỹ trước đó.

Diễn biến giá vàng thế giới trong 1 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.
Diễn biến giá vàng thế giới trong 1 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Dù giảm mạnh trong tuần cuối năm, giá vàng thế giới vẫn tăng khoảng 64% trong năm 2025, hoàn tất năm tăng mạnh nhất kể từ năm 1979 và đánh dấu năm tăng thứ ba liên tiếp. Có nhiều yếu tố hỗ trợ giá vàng trong năm qua, gồm việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất, cuộc chiến thương mại của Tổng thống Donald Trump dẫn tới nhu cầu phòng ngừa rủi ro của giới đầu tư toàn cầu tăng cao, và hoạt động mua ròng vàng của các quỹ ETF và các ngân hàng trung ương.

Giá bạc tăng gần 150% trong năm 2025, cũng là năm tăng mạnh nhất kể từ năm 1979. Xu hướng tăng dữ dội của giá bạc được thúc đẩy bởi tình trạng thắt chặt trên thị trường bạc toàn cầu, khi nguồn cung hạn chế mà nhu cầu bạc cho sản xuất công nghiệp lại tăng cao trong các ngành và lĩnh vực như ô tô điện, năng lượng tái tạo và trí tuệ nhân tạo (AI).

Diễn biến giá bạc thế giới 1 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.
Diễn biến giá bạc thế giới 1 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Giới phân tích cho rằng các yếu tố hỗ trợ nền tảng đối với giá vàng hiện vẫn còn nguyên vẹn và xu hướng tăng của giá vàng do đó sẽ duy trì trong năm 2026. Có nhiều dự báo cho rằng giá vàng sẽ đạt tới ngưỡng 5.000 USD/oz trong năm 2026. Dù vậy, một số nhà phân tích kỹ thuật đã chỉ ra những dấu hiệu trên biểu đồ kỹ thuật cho thấy giá vàng đã tăng quá mức và có thể đang bước vào một thời kỳ điều chỉnh.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng vàng trong phiên cuối năm, với lượng bán ròng khoảng 1,4 tấn vàng. Khối lượng nắm giữ của quỹ giảm còn 1.070,6 tấn vàng.

Đồng USD tăng giá nhẹ trong phiên này, với chỉ số Dollar Index chốt năm ở mức gần 98,3 điểm. Chỉ số đã tăng hơn 0,3% trong tuần này, nhưng giảm 0,7% trong tháng 12 và giảm 10,2% trong năm 2025.

Mức giá chốt năm của vàng giao ngay tương đương 137,3 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank. Cả năm, giá vàng quy đổi tăng 56,5 triệu đồng/lượng, tương đương tăng xấp xỉ 70%.

Báo giá USD tại Vietcombank chốt năm ở mức 26.047 đồng (mua vào) và 26.377 đồng (bán ra).

