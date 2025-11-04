Tăng cường ứng dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả thi hành án dân sự

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 04/11/2025
Như Nguyệt
04/11/2025, 15:07
Dự thảo Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi) quy định thêm phương thức thông báo thi hành án bằng phương tiện điện tử nhằm giải quyết khó khăn, giảm thiểu chi phí và tăng cường ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, đặc biệt là trong các vụ đại án...
Sáng 4/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan, Quốc hội họp Phiên toàn thể, nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi).
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh cho biết dự thảo luật gồm 5 chương 118 điều (giảm 4 chương, lược bỏ 30 điều, giữ nguyên 16 điều, sửa đổi hợp nhất 136 điều thành 84 điều, bổ sung 18 điều mới so với Luật thi hành án dân sự hiện hành).
Theo Bộ trưởng Bộ Tư pháp, dự thảo quy định đầy đủ hơn về phạm vi bản án quyết định do cơ quan thi hành án dân sự tổ chức thi hành, các nguyên tắc, hành vi bị nghiêm cấm trong thi hành án dân sự. Đồng thời, hoàn thiện các quy định về quyền, nghĩa vụ của đương sự, của người có quyền và nghĩa vụ có liên quan.
Đặc biệt, dự thảo hoàn thiện, sửa đổi nhiều quy định về trình tự, thủ tục nhằm rút ngắn thời gian, giảm thiểu chi phí, nâng cao hiệu quả thi hành án theo yêu cầu của Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương…
Cụ thể, bổ sung điều luật quy định về tăng cường sử dụng, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, hiện đại hóa hoạt động thi hành án dân sự.
Theo đó, dự thảo quy định thêm phương thức thông báo thi hành án bằng phương tiện điện tử nhằm giải quyết khó khăn, giảm thiểu chi phí và tăng cường ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, đặc biệt là trong các vụ đại án (Điều 34)...
Bổ sung quy định cơ quan thi hành án dân sự chủ động ra quyết định thi hành án đối với khoản bồi thường cho tổ chức, cá nhân được tuyên trong bản án, quyết định hình sự trong trường hợp cơ quan thi hành án đã thu được tiền ở giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử mà không cần chờ đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (Điều 22).
Nêu quan điểm thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho biết Ủy ban cơ bản tán thành với quy định về trách nhiệm của các cơ quan liên quan (như Kho bạc nhà nước, ngân hàng, công an...) trong việc phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự tổ chức thi hành án (Điều 14).
Bên cạnh đó, có ý kiến cho rằng nội dung của Điều 14 là chưa đầy đủ, bao quát vì chưa quy định trách nhiệm phối hợp của các cơ quan này với Văn phòng thi hành án dân sự. Việc thiếu cơ chế bảo đảm này sẽ không chỉ làm giảm hiệu quả hoạt động của các Văn phòng thi hành án dân sự và Thừa hành viên, mà còn ảnh hưởng đến tính khả thi của chế định xã hội hóa thi hành án dân sự mới được bổ sung vào dự thảo luật.
Liên quan đến quyền, nghĩa vụ của đương sự (các điều 6, 7, 53), nhiều ý kiến tán thành việc quy định cả người được thi hành án và người phải thi hành án đều có nghĩa vụ chịu phí thi hành án.
Tuy nhiên, quy định tại khoản 1 Điều 53 của dự thảo luật chưa loại trừ trường hợp người phải thi hành án đã tự nguyện thi hành nên không bảo đảm nguyên tắc khuyến khích tự nguyện thi hành án. Do đó, đề nghị chỉnh lý khoản này theo hướng loại trừ nghĩa vụ nộp phí thi hành án đối với người đã tự nguyện thi hành.
Một số ý kiến khác đề nghị chỉ nên quy định nghĩa vụ nộp phí đối với bên phải thi hành án, không quy định nghĩa vụ này đối với bên được thi hành án nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bên thắng kiện.
Ngoài ra, Ủy ban cũng nhất trí với việc tổ chức cơ quan thi hành án dân sự một cấp (cấp tỉnh), nhận thấy đây là bước đột phá quan trọng, phù hợp với chủ trương của Đảng về sắp xếp, tinh gọn bộ máy hệ thống thi hành án.
Nhiều ý kiến cũng tán thành với quy định của dự thảo luật về thời hiệu yêu cầu thi hành án áp dụng chung cho cả cơ quan thi hành án dân sự và Văn phòng thi hành án dân sự là 5 năm. Quy định này nhằm bảo đảm tính ổn định của các quan hệ xã hội, tăng cường trách nhiệm của các bên đương sự, đồng thời tránh làm thay đổi quá nhiều tình trạng tài sản.
Song có ý kiến cho rằng quy định này chưa phù hợp với bản chất pháp lý và nguyên tắc tự nguyện, quan hệ thỏa thuận dân sự giữa đương sự và Văn phòng thi hành án dân sự.
Về dự án Luật giám định tư pháp (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh cho biết dự thảo gồm 6 chương, 45 điều.
Cụ thể, dự thảo chuẩn hóa tiêu chuẩn giám định viên, phân định rõ thẩm quyền bổ nhiệm và miễn nhiệm; củng cố hệ thống giám định công lập trong các lĩnh vực pháp y, pháp y tâm thần, kỹ thuật hình sự.
Đáng chú ý, dự thảo cho phép thành lập văn phòng giám định tư pháp trong một số lĩnh vực chuyên sâu như cổ vật, bản quyền, ADN, tài liệu, kỹ thuật số, tài chính – ngân hàng, nhưng hạn chế áp dụng đối với giám định hình sự, chỉ cho phép trong các trường hợp đặc biệt.
10:56, 04/07/2025
10:40, 02/07/2025
Việt Nam hiện có khoảng 140.000 đến 150.000 điều dưỡng, tương ứng 14 đến 15 điều dưỡng trên 10.000 dân. Tỷ lệ này đang thuộc nhóm thấp của ASEAN. Trong khi đó, con số này ở các nước trong khu vực và trên thế giới cao hơn rất nhiều...
Mỗi cán bộ, công chức, viên chức chỉ được khởi tạo một hồ sơ duy nhất, có mã định danh để quản lý trong toàn bộ thời gian làm việc công tác trong cơ quan nhà nước, sử dụng thống nhất, theo đề xuất của Bộ Nội vụ…
Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu phù hợp, tính khả thi và đề xuất chính sách tiền lương, thu nhập đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật và khả năng ngân sách của nhà nước...
Dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng điều chỉnh nâng mức kê khai giá trị tài sản thu nhập từ 50 triệu lên 150 triệu đồng đối với kim khí quý, đá quý, tiền, giấy tờ có giá, tài sản khác và nâng mức biến động trong năm phải kê khai từ 300 triệu lên 1 tỷ đồng...
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phối hợp với 7 tổ chức chính trị - xã hội để xây dựng quy chế phối hợp nhằm bảo vệ quyền dân sự của chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công với hình thức đa dạng, nội dung xuyên suốt...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: