Cùng Fonterra chăm sóc sức khỏe cơ xương khớp

Trong hơn 20 năm tại Việt Nam, Fonterra – tập đoàn toàn cầu đến từ New Zealand – đã luôn tiên phong trong việc nâng cao nhận thức về loãng xương và không ngừng kêu gọi cộng đồng nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe cơ xương khớp và hệ vận động, từ đó giúp nâng cao chất lượng cuộc sống.

Theo số liệu được công bố của Hội Loãng xương TP.HCM, tại Việt Nam, cứ 3 phụ nữ trên 50 tuổi thì 1 người mắc bệnh loãng xương. Việt Nam được xếp vào nhóm những quốc gia có tỷ lệ mắc bệnh cơ xương khớp cao nhất thế giới, và trong top 10 quốc gia lười vận động nhất thế giới, theo Quỹ dân số Liên hợp quốc – UNFPA. Đồng thời, theo Chủ tịch Hội Nội soi & Thay khớp Việt Nam, TS.BS. Tăng Hà Nam Anh, người Việt Nam đang có nhiều hiểu lầm hoặc hiểu sai về các kiến thức dinh dưỡng cho cơ xương khớp khỏe mạnh, đặc biệt là nguồn dinh dưỡng bổ sung từ sữa.

Fonterra là tập đoàn toàn cầu có hiểu biết sâu rộng một cách khoa học về sữa và luôn có các phát kiến về dinh dưỡng từ sữa. Tại Việt Nam, thương hiệu chủ lực của Fonterra, Anlene tự hào là nhãn hiệu được chọn mua nhiều nhất trong phân khúc sữa bổ sung can-xi thuộc ngành hàng sữa bột dành cho người lớn tại khu vực thành thị 4 thành phố (Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Cần Thơ) và nông thôn Việt Nam.

Trong nỗ lực đó, 4 năm gần đây, Anlene đã hợp tác với Viện Dinh Dưỡng Việt Nam triển khai hơn 100.000 lượt đo loãng xương miễn phí cho người dân trên toàn quốc. Từng người dân được máy quét xương không xâm lấn - một thiết bị nhỏ, dễ vận chuyển - lấy dấu các xương trên bàn chân và đánh giá nguy cơ loãng xương theo các cấp độ: bình thường, tiền loãng xương, loãng xương.

Công nghệ này cũng đã được triển khai tại triển lãm AgriConnectioNZ* tại Hà Nội do Hiệp hội Doanh nghiệp và Thương mại New Zealand tổ chức. Tại đây, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã đến thăm phòng trưng bày của công ty Fonterra Brands Việt Nam và phái đoàn cũng đã có cơ hội kiểm tra sức khỏe xương của họ cùng với các chuyên viên của nhãn hàng Anlene.

Ông Roshan De Silva, Tân Tổng Giám đốc Fonterra Brands Việt Nam, chia sẻ trên cương vị là người đứng đầu tập đoàn có hiểu biết nhất định về các khoa học và kiến thức dinh dưỡng về sức khỏe cơ xương khớp tại Việt Nam, Fonterra nhận thức sâu sắc về trách nhiệm nâng cao nhận thức về vấn nạn loãng xương không những ở Việt Nam mà còn khắp Đông Nam Á.

“Bằng cách hỗ trợ đo loãng xương và cung cấp dinh dưỡng cần thiết thông qua các sản phẩm sữa chất lượng cao như Anlene, chúng tôi muốn giúp tất cả người Việt Nam nâng cao nhận thức chăm sóc sức khỏe của họ ngay từ hôm nay - để họ có thể sống lâu hơn, khỏe khoắn hơn và nâng cao chất lượng sống trong tương lai gần”, ông Roshan De Silva nói.