Đà Nẵng ban hành Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2030

UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 2358/QĐ-UBND Ngày 13/11/2025, phê duyệt Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ (KH&CN) thành phố Đà Nẵng đến năm 2030.

Chương trình được xây dựng trên cơ sở Quyết định 1158/QĐ-TTg ngày 13/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình phát triển thị trường KH&CN quốc gia đến năm 2030. Đặc biệt là thực hiện Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 của Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh - hợp nhất toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam thành thành phố Đà Nẵng mới, đặt ra yêu cầu phải điều chỉnh lại Chương trình trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ (KH&CN) thành phố Đà Nẵng (mới) để phù hợp với quy mô và định hướng phát triển của địa bàn sau sáp nhập.

Trên cơ sở đó, Sở Khoa học và Công nghệ đã tiến hành rà soát toàn diện và cập nhật nội dung Chương trình và lấy ý kiến rộng rãi các sở, ban, ngành, UBND phường/xã, các trường đại học, viện nghiên cứu, hội/hiệp hội doanh nghiệp và các tổ chức liên quan. Qua đó, có 51 ý kiến góp ý đã được tiếp thu và hoàn thiện trước khi trình UBND thành phố ban hành. Vì vậy, Quyết định số 2358/QĐ-UBND này thay thế Quyết định số 963/QĐ-UBND ngày 11/5/2023 do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng (cũ) đã ban hành trước đó.

Mục tiêu Chương trình, đến năm 2030, phát triển thị trường KH&CN thành phố Đà Nẵng đồng bộ, hiện đại, hiệu quả, hội nhập sâu rộng, góp phần thúc đẩy chuyển giao công nghệ, giao dịch tài sản trí tuệ, nâng cao năng lực hấp thụ và đổi mới công nghệ của doanh nghiệp, từ đó cải thiện năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh của nền kinh tế địa phương; Liên kết số hóa các kết quả nghiên cứu khoa học, tài sản trí tuệ có tiềm năng thương mại hóa, từng bước hình thành hệ sinh thái dữ liệu phục vụ thị trường KH&CN.

Một diễn đàn về Chính sách tài sản mã hóa tại Đà Nẵng - Ảnh: Ngô Anh Văn.

Hiện đại hóa hạ tầng kỹ thuật số phục vụ thị trường KH&CN và kết nối liên thông với hệ thống tổ chức trung gian của thị trường KH&CN cấp quốc gia và khu vực; Hình thành và phát triển 03 tổ chức trung gian của thị trường KH&CN trên địa bàn và kết nối vào mạng lưới các tổ chức trung gian khoa học và công nghệ quốc gia; Hình thành cơ sở dữ liệu về trình độ công nghệ, nhu cầu công nghệ và năng lực giải mã, hấp thụ, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong một số ngành kinh tế, lĩnh vực mũi nhọn (chủ lực) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Hỗ trợ thương mại hóa các kết quả nghiên cứu, sản phẩm khoa học và công nghệ, tài sản trí tuệ từ các viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức KH&CN trên địa bàn thành phố thông qua các hoạt động lựa chọn, đào tạo, quảng bá, kết nối chuyển giao.

Thành phố tổ chức tối thiểu 05 sự kiện xúc tiến thị trường KH&CN trong và ngoài nước, lồng ghép vào chuỗi sự kiện đổi mới sáng tạo, xúc tiến thương mại và đầu tư nhằm quảng bá, mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm KH&CN của thành phố. Bên cạnh đó, hoàn thiện, bổ sung và triển khai hiệu quả các cơ chế chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ phát triển thị trường KH&CN và hoạt động đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp; thúc đẩy mối liên kết hợp tác giữa viện, trường - doanh nghiệp nhằm gia tăng giá trị ứng dụng của các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn sản xuất và đời sống.

Để thực hiên mục tiêu trên, Chương trình đề ra 7 nhóm nội dung, giải pháp lớn bao gồm: Phát triển nguồn cầu của thị trường KH&CN, nâng cao năng lực hấp thụ, làm chủ và đổi mới công nghệ của doanh nghiệp; Phát triển nguồn cung của thị trường KH&CN; Phát triển các tổ chức trung gian của thị trường KH&CN; Tăng cường hoạt động xúc tiến thị trường KH&CN; Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, truyền thông và hội nhập quốc tế về thị trường KH&CN; Phát triển hạ tầng, cơ sở vật chất phục vụ phát triển thị trường khoa học và công nghệ; Hoàn thiện cơ chế chính sách phát triển thị trường KH&CN.

UBND thành phố Đà Nẵng giao: Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan chủ trì, phối hợp với các sở ngành, địa phương, viện trường và doanh nghiệp triển khai Chương trình. Các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm cụ thể hóa nhiệm vụ hằng năm, báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất hoạt động theo đúng quy định.