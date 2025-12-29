Giá Bitcoin và vàng từ đồng pha đến lệch nhịp

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Hai, 29/12/2025
29/12/2025, 09:07
Từ cuối năm 2022 đến cuối năm 2024, giá vàng và Bitcoin từng di chuyển khá đồng pha. Tuy nhiên, bước sang năm nay, mối liên hệ đã yếu đi rõ rệt, trong khi vàng đã tăng khoảng 60%, thì giá Bitcoin lại giảm hơn 7% kể từ đầu năm...
Mối liên hệ từng khá chặt chẽ giữa giá Bitcoin và giá vàng đang dần có khoảng cách. Trong khi kim loại quý vừa trải qua một năm thăng hoa hiếm thấy, thì Bitcoin lại mắc kẹt trong trạng thái đi ngang kéo dài. Theo nhà phân tích kinh tế vĩ mô độc lập nổi tiếng người Mỹ Lyn Alden, chính sự lệch pha chu kỳ này đã làm mờ dần mối tương quan quen thuộc giữa hai loại tài sản.
James Check, trưởng bộ phận phân tích của Glassnode, khẳng định những người tin rằng Bitcoin chỉ có thể tăng khi vàng suy yếu là đang hiểu sai bản chất của cả hai thị trường.
Đồng quan điểm, bà Lyn Alden, chênh lệch biến động giá giữa Bitcoin với vàng gần đây là vì hai tài sản đang vận động ở hai nhịp rất khác nhau. Bitcoin đã trải qua phần lớn năm vừa qua trong trạng thái trầm lắng, trong khi vàng lại có một trong những giai đoạn tăng giá mạnh mẽ nhất nhiều thập kỷ.
Dù vậy, nhà phân tích kinh tế này nhấn mạnh: “Cả vàng lẫn Bitcoin đều có những nền tảng dài hạn rất riêng”. Những biến động ngắn hạn không làm thay đổi vai trò cốt lõi của mỗi tài sản trong bức tranh tài chính toàn cầu.
Thị trường kim loại quý đang chứng kiến một làn sóng tăng giá mạnh. Trong phiên giao dịch ngày thứ sáu, cả vàng và bạc đồng loạt lập đỉnh mới. Giá bạc vượt ngưỡng 77 USD/ounce, còn vàng leo lên mức 4.533 USD/ounce, theo số liệu từ Trading Economics.
Ông Peter Grant, Phó Chủ tịch của Zaner Metals, nhận định trên CNBC rằng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ trong năm 2026, cùng với xu hướng đồng USD suy yếu và căng thẳng địa chính trị gia tăng, đang trở thành lực đỡ chính cho giá vàng trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu vẫn mong manh.
Trái lại, Bitcoin đang trải qua một nhịp điều chỉnh sâu. Đồng tiền số lớn nhất thế giới đã giảm gần 30% so với mức đỉnh lịch sử 125.100 USD thiết lập hồi đầu tháng 10, hiện giao dịch quanh 87.650 USD, theo dữ liệu của CoinMarketCap.
Từ cuối năm 2022 đến cuối năm 2024, giá vàng và Bitcoin từng di chuyển khá đồng pha, phản ánh tâm lý tìm kiếm tài sản trú ẩn trong bối cảnh lạm phát cao và bất ổn kinh tế lan rộng. Tuy nhiên, bước sang năm nay, mối liên hệ đã yếu đi rõ rệt. Trong khi vàng tăng khoảng 60%, Bitcoin lại giảm hơn 7%.
Sự khác biệt này cũng thể hiện rõ trong tâm lý nhà đầu tư. Chỉ số Gold Fear & Greed hiện ở mức 79 điểm, cho thấy trạng thái hưng phấn cao. Ngược lại, Crypto Fear & Greed Index chỉ dừng ở mức 24 điểm, phản ánh tâm lý lo ngại bao trùm thị trường tiền số.
Dù vậy, nhiều nhà giao dịch cho rằng xu hướng của vàng và Bitcoin không loại trừ lẫn nhau. Nhiều lãnh đạo trong ngành Bitcoin cho rằng đây chỉ là giai đoạn “lấy đà”. Một số dự báo cho rằng xu hướng giảm hiện tại có thể đảo chiều từ năm 2026, tuy nhiên biên độ tăng giá có thể không còn bùng nổ.
Giám đốc đầu tư của Bitwise, ông Matt Hougan, tin rằng năm tới sẽ mở ra triển vọng tích cực cho Bitcoin và đồng tiền điện tử này có thể bước vào một thập kỷ mang lại mức sinh lời khá đều đặn, song khó lặp lại những năm tăng giá bùng nổ như trước đây.
Phát biểu trên CNBC, ông Hougan nhận định thị trường Bitcoin đang dần chuyển sang một giai đoạn trưởng thành hơn: “Tôi tin rằng phía trước là khoảng 10 năm có lợi nhuận tích cực. Không phải những cú tăng choáng ngợp, mà là mức tăng vững hơn, biến động thấp hơn, đan xen những nhịp điều chỉnh cần thiết”.
Ông Samson Mow, nhà sáng lập Jan3, cũng cho rằng Bitcoin có thể đang đứng trước ngưỡng cửa của một chu kỳ tăng giá kéo dài hàng chục năm.
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: