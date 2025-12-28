AI “bơm” thêm hơn 500 tỷ USD vào túi các ông chủ công nghệ Mỹ

Giá vàng trong nước và thế giới
Theo dữ liệu của Bloomberg, chỉ trong vòng một năm, tổng tài sản ròng của 10 nhà sáng lập và lãnh đạo cấp cao người Mỹ tại các tập đoàn công nghệ lớn nhất thế giới đã tăng từ khoảng 1.900 tỷ USD lên gần 2.500 tỷ USD...
Trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi sâu sắc thị trường công nghệ. Tại Mỹ, sự hưng phấn với AI không chỉ đẩy thị trường chứng khoán tại đây liên tiếp lập những đỉnh mới, mà còn giúp khối tài sản của các ông chủ công nghệ tăng lên với tốc độ chưa từng thấy.
Theo dữ liệu của Bloomberg, chỉ trong vòng một năm, tổng tài sản ròng của 10 nhà sáng lập và lãnh đạo cấp cao người Mỹ đứng đầu các tập đoàn công nghệ lớn nhất thế giới đã tăng từ khoảng 1.900 tỷ USD lên gần 2.500 tỷ USD.
Điều này có nghĩa hơn nửa triệu tỷ USD đã được “bơm” thêm vào túi của “nhóm tinh hoa” này, chủ yếu nhờ giá cổ phiếu doanh nghiệp của họtăng mạnh.
Trong đó, tài sản của Elon Musk đã bỏ xa loạt tỷ phú còn lại. Khi “cơn sốt AI” đưa thị trường chứng khoán Mỹ liên tiếp lập đỉnh, giá trị tài sản ròng của ông cũng đã tăng gần 50% so với cùng kỳ năm ngoái, lên khoảng 645 tỷ USD. Với hệ sinh thái kinh doanh trải dài từ Tesla đến xAI, Elon Musk đã trở thành người đầu tiên trên sở hữu khối tài sản vượt mốc 500 tỷ USD vào tháng 10 vừa qua.
Thậm chí, nếu công ty của ông - Tesla hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng đầy tham vọng, Elon Musk được dự đoán có thể trở thành tỷ phú sở hữu khối tài sản nghìn tỷ USD đầu tiên trên thế giới.
Nhà sáng lập của Google là Larry Page hiện cũng đang sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 270 tỷ USD, trong khi nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos cũng đang năm giữ khoảng 255 tỷ USD.
Trong năm qua, ông Jensen Huang, Giám đốc điều hành Nvidia, doanh nghiệp được xem là trụ cột phần cứng của kỷ nguyên AI, đã chứng kiến cổ phần và các khoản đầu tư tăng thêm khoảng 41,8 tỷ USD, nâng tổng tài sản cá nhân lên khoảng 159 tỷ USD.
Theo Chỉ số Tỷ phú Bloomberg, con số này đã đưa Jensen Huang lên vị trí thứ 9 trong danh sách những người giàu nhất thế giới và đứng thứ 8 trong nhóm 10 tỷ phú công nghệ giàu nhất nước Mỹ.
Đáng chú ý, giữa lúc tài sản tăng mạnh, Jensen Huang cũng đã bán ra gần 1 tỷ USD cổ phiếu Nvidia trong năm nay để chốt lời khi giá cổ phiếu liên tục leo thang. Các dòng chip tính toán hiệu năng cao của Nvidia hiện giữ vai trò then chốt trong việc xây dựng những hệ thống xử lý khổng lồ phục vụ AI.
Nhờ cơn sốt AI, Nvidia đã trở thành công ty đầu tiên trên thế giới đạt mức vốn hóa 5.000 tỷ USD vào tháng 10, vượt quy mô kinh tế của nhiều quốc gia lớn như Nhật Bản hay Ấn Độ. Điều đó cho thấy AI không chỉ là cuộc đua công nghệ, mà đã trở thành cỗ máy tạo ra của cải mạnh mẽ bậc nhất trong kỷ nguyên hiện nay.
Tuy nhiên, làn sóng đổ vốn ồ ạt vào công nghệ AI cũng kéo theo ngày càng nhiều cảnh báo từ các cơ quan quản lý. Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) cho rằng điều này có thể dẫn tới một “cú điều chỉnh đột ngột” trên thị trường tài chính toàn cầu, trong trường hợp kỳ vọng của nhà đầu tư không được hiện thực hóa.
Trong báo cáo công bố hồi tháng 10, các nhà hoạch định chính sách hàng đầu của BoE nhận định, định giá cổ phiếu đang bị đẩy lên mức cao, đặc biệt ở nhóm doanh nghiệp công nghệ gắn chặt với sự phát triển của AI. Theo họ, điều này khiến thị trường chứng khoán trở nên dễ tổn thương nếu triển vọng về tác động của AI kém tích cực hơn so với những gì đang được phản ánh vào giá cổ phiếu.
Dù công nghệ là lĩnh vực chiếm ưu thế trong danh sách các tỷ phú có tài sản tăng mạnh trong năm qua, danh sách các tỷ phú không chỉ xoay quanh Thung lũng Silicon. Bernard Arnault, Chủ tịch tập đoàn hàng xa xỉ LVMH của Pháp, cũng ghi nhận tài sản tăng thêm khoảng 28,5 tỷ USD trong năm qua.
Một trường hợp khác là Amancio Ortega, tỷ phú người Tây Ban Nha, là cổ đông lớn nhất của Inditex, công ty mẹ của chuỗi thời trang Zara. Việc nắm giữ khoảng 59% cổ phần đã giúp Amancio Ortega đã tăng thêm 34,3 tỷ USD vào khối tài sản cá nhân, nâng tổng giá trị lên khoảng 136 tỷ USD.
