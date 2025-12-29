G-Group đồng hành cùng Hà Nội hiện thực hóa mục tiêu Chính quyền số, Công dân số

Trong tiến trình xây dựng Thủ đô thông minh, Hà Nội xác định khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt. Với Triển lãm “Mạng lưới đổi mới sáng tạo Hà Nội”, G-Group khẳng định vai trò đối tác công nghệ đồng hành cùng Thành phố, chung tay giải quyết các “bài toán” về an ninh, dữ liệu và vận hành số, góp phần thúc đẩy xây dựng Chính quyền số, Công dân số và Kinh tế số.

KẾT NỐI DOANH NGHIỆP VỚI ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN THỦ ĐÔ

Triển lãm “Mạng lưới đổi mới sáng tạo Hà Nội” tổ chức ngày 25/12/2025 không chỉ là không gian giới thiệu sản phẩm, mà còn là điểm kết nối giữa định hướng chính sách của Thành phố với năng lực triển khai thực tiễn của doanh nghiệp công nghệ.

Ông Nguyễn Duy Ngọc – Bí thư Thành ủy Hà Nội trước gian hàng của G-Group tại Triển lãm “Mạng lưới đổi mới sáng tạo Hà Nội”.

Khi Hà Nội mở rộng số hóa dữ liệu, dịch vụ công và hoạt động điều hành, các yêu cầu về an toàn hệ thống, quản trị dữ liệu, vận hành bộ máy trên môi trường số ngày càng trở nên cấp thiết. Những thách thức này đòi hỏi sự tham gia của các doanh nghiệp công nghệ có tầm nhìn dài hạn, hiểu bài toán quản lý nhà nước và đủ năng lực triển khai ở quy mô đô thị lớn.

Trong bối cảnh đó, G-Group cùng nhiều doanh nghiệp công nghệ trong nước giới thiệu các giải pháp hướng tới giải quyết những bài toán thực tiễn của Hà Nội trong quá trình chuyển đổi số, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến an ninh hệ thống, dữ liệu và vận hành trên môi trường số. Qua đó, doanh nghiệp thể hiện vai trò đồng hành cùng Thành phố trong việc hiện thực hóa các mục tiêu về Chính quyền số, Công dân số và Kinh tế số.

TỪ ĐỊNH VỊ CHIẾN LƯỢC ĐẾN GIẢI PHÁP CHO CHÍNH QUYỀN SỐ, CÔNG DÂN SỐ

G-Group là tập đoàn công nghệ phát triển theo bốn trụ cột chiến lược gồm: công nghiệp an ninh, chuyển đổi số, tài chính công nghệ và truyền thông đa phương tiện. Trên nền tảng này, tập đoàn đang tập trung xây dựng các giải pháp công nghệ có tính ứng dụng thực tiễn cao, phục vụ trực tiếp cho nhu cầu quản lý, vận hành và phát triển đô thị số.

Khi số hóa dữ liệu tại Hà Nội được đẩy mạnh, việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và tăng cường kết nối các hệ thống thông tin ngày càng mở rộng, yêu cầu bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trở nên đặc biệt quan trọng. G-Group đang phối hợp triển khai các giải pháp trong lĩnh vực an ninh thông tin, hỗ trợ giám sát, phát hiện sớm nguy cơ mất an toàn hệ thống, góp phần bảo vệ các hạ tầng thông tin quan trọng và bảo đảm sự vận hành ổn định của các nền tảng số phục vụ Chính quyền số.

Gian hàng trưng bày các giải pháp công nghệ của G-Group thu hút sự chú ý của khách tham quan.

Ở lĩnh vực an ninh đô thị, các giải pháp Camera AI do HANET – đơn vị thành viên của G-Group triển khai mang lại cách tiếp cận mới cho công tác quản lý trật tự. Thông qua khả năng phân tích hình ảnh và dữ liệu theo thời gian thực, hệ thống hỗ trợ nhận diện phương tiện, đánh giá lưu lượng, theo dõi vi phạm và cung cấp dữ liệu phục vụ công tác điều hành, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Song song với đó, G-Group tham gia cùng trung tâm phục vụ hành chính công xây dựng không gian làm việc số cho Thủ đô, hướng tới phục vụ đồng bộ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và đảng viên Hà Nội. Các nền tảng làm việc số giúp tổ chức công việc, trao đổi thông tin, xử lý hồ sơ, ký số và lưu trữ tài liệu trên môi trường thống nhất, qua đó chuẩn hóa quy trình, tăng tính minh bạch và cải thiện hiệu quả vận hành của bộ máy hành chính.

Bên cạnh các giải pháp về vận hành, trong lộ trình xây dựng Chính quyền số, dữ liệu được Hà Nội xác định là nguồn lực then chốt. G-Group đang tham gia triển khai kho dữ liệu dùng chung của Thành phố với chức năng thu thập, lưu trữ, kết nối và quản trị dữ liệu từ nhiều sở, ngành và nền tảng khác nhau. Việc này tạo điều kiện để dữ liệu được khai thác hiệu quả hơn, phục vụ công tác điều hành, hoạch định chính sách và phát triển các dịch vụ số hướng tới người dân và doanh nghiệp.

TIÊN PHONG TRONG MẠNG LƯỚI ĐỔI MỚI SÁNG TẠO HÀ NỘI

G-Group tham gia mạng lưới đổi mới sáng tạo Hà Nội, đồng hành cùng các doanh nghiệp và tổ chức thúc đẩy ứng dụng công nghệ và giải pháp Make in Vietnam.

Không chỉ tập trung vào các dự án cụ thể, G-Group còn tham gia mạng lưới đổi mới sáng tạo Hà Nội, cùng các doanh nghiệp và tổ chức thúc đẩy ứng dụng công nghệ và phát triển các giải pháp Make in Vietnam. Thông qua việc chia sẻ kinh nghiệm triển khai, hạ tầng và nền tảng công nghệ, doanh nghiệp góp phần hỗ trợ cộng đồng khởi nghiệp và các sáng kiến đổi mới trong các lĩnh vực an ninh số, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số.

Cách tiếp cận này cho thấy chuyển đổi số không chỉ là câu chuyện của công nghệ, mà là quá trình phối hợp giữa chính quyền, doanh nghiệp và xã hội, hướng tới nâng cao năng lực quản trị, cải thiện chất lượng sống của người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế số.

Thông qua Triển lãm “Mạng lưới đổi mới sáng tạo Hà Nội”, G-Group tiếp tục thể hiện vai trò đồng hành cùng Thành phố trong việc đưa các định hướng về Chính quyền số, Công dân số và Kinh tế số từng bước đi vào thực tiễn. Trong thời gian tới, hưởng ứng tinh thần Nghị quyết 57, doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục tập trung làm chủ công nghệ, phát triển các giải pháp Make in Vietnam, góp phần kết nối dữ liệu và con người, hướng tới xây dựng môi trường sống và làm việc ngày càng thông minh hơn cho cộng đồng.