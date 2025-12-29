Thứ Hai, 29/12/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

G-Group đồng hành cùng Hà Nội hiện thực hóa mục tiêu Chính quyền số, Công dân số

Thu Hà

29/12/2025, 13:55

Trong tiến trình xây dựng Thủ đô thông minh, Hà Nội xác định khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt. Với Triển lãm “Mạng lưới đổi mới sáng tạo Hà Nội”, G-Group khẳng định vai trò đối tác công nghệ đồng hành cùng Thành phố, chung tay giải quyết các “bài toán” về an ninh, dữ liệu và vận hành số, góp phần thúc đẩy xây dựng Chính quyền số, Công dân số và Kinh tế số.

KẾT NỐI DOANH NGHIỆP VỚI ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN THỦ ĐÔ

Triển lãm “Mạng lưới đổi mới sáng tạo Hà Nội” tổ chức ngày 25/12/2025 không chỉ là không gian giới thiệu sản phẩm, mà còn là điểm kết nối giữa định hướng chính sách của Thành phố với năng lực triển khai thực tiễn của doanh nghiệp công nghệ.

Ông Nguyễn Duy Ngọc – Bí thư Thành ủy Hà Nội trước gian hàng của G-Group tại Triển lãm “Mạng lưới đổi mới sáng tạo Hà Nội”.
Ông Nguyễn Duy Ngọc – Bí thư Thành ủy Hà Nội trước gian hàng của G-Group tại Triển lãm “Mạng lưới đổi mới sáng tạo Hà Nội”.

Khi Hà Nội mở rộng số hóa dữ liệu, dịch vụ công và hoạt động điều hành, các yêu cầu về an toàn hệ thống, quản trị dữ liệu, vận hành bộ máy trên môi trường số ngày càng trở nên cấp thiết. Những thách thức này đòi hỏi sự tham gia của các doanh nghiệp công nghệ có tầm nhìn dài hạn, hiểu bài toán quản lý nhà nước và đủ năng lực triển khai ở quy mô đô thị lớn.

Trong bối cảnh đó, G-Group cùng nhiều doanh nghiệp công nghệ trong nước giới thiệu các giải pháp hướng tới giải quyết những bài toán thực tiễn của Hà Nội trong quá trình chuyển đổi số, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến an ninh hệ thống, dữ liệu và vận hành trên môi trường số. Qua đó, doanh nghiệp thể hiện vai trò đồng hành cùng Thành phố trong việc hiện thực hóa các mục tiêu về Chính quyền số, Công dân số và Kinh tế số.

TỪ ĐỊNH VỊ CHIẾN LƯỢC ĐẾN GIẢI PHÁP CHO CHÍNH QUYỀN SỐ, CÔNG DÂN SỐ

G-Group là tập đoàn công nghệ phát triển theo bốn trụ cột chiến lược gồm: công nghiệp an ninh, chuyển đổi số, tài chính công nghệ và truyền thông đa phương tiện. Trên nền tảng này, tập đoàn đang tập trung xây dựng các giải pháp công nghệ có tính ứng dụng thực tiễn cao, phục vụ trực tiếp cho nhu cầu quản lý, vận hành và phát triển đô thị số.

Khi số hóa dữ liệu tại Hà Nội được đẩy mạnh, việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và tăng cường kết nối các hệ thống thông tin ngày càng mở rộng, yêu cầu bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trở nên đặc biệt quan trọng. G-Group đang phối hợp triển khai các giải pháp trong lĩnh vực an ninh thông tin, hỗ trợ giám sát, phát hiện sớm nguy cơ mất an toàn hệ thống, góp phần bảo vệ các hạ tầng thông tin quan trọng và bảo đảm sự vận hành ổn định của các nền tảng số phục vụ Chính quyền số.

Gian hàng trưng bày các giải pháp công nghệ của G-Group thu hút sự chú ý của khách tham quan.
Gian hàng trưng bày các giải pháp công nghệ của G-Group thu hút sự chú ý của khách tham quan.

Ở lĩnh vực an ninh đô thị, các giải pháp Camera AI do HANET – đơn vị thành viên của G-Group triển khai mang lại cách tiếp cận mới cho công tác quản lý trật tự. Thông qua khả năng phân tích hình ảnh và dữ liệu theo thời gian thực, hệ thống hỗ trợ nhận diện phương tiện, đánh giá lưu lượng, theo dõi vi phạm và cung cấp dữ liệu phục vụ công tác điều hành, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Song song với đó, G-Group tham gia cùng trung tâm phục vụ hành chính công xây dựng không gian làm việc số cho Thủ đô, hướng tới phục vụ đồng bộ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và đảng viên Hà Nội. Các nền tảng làm việc số giúp tổ chức công việc, trao đổi thông tin, xử lý hồ sơ, ký số và lưu trữ tài liệu trên môi trường thống nhất, qua đó chuẩn hóa quy trình, tăng tính minh bạch và cải thiện hiệu quả vận hành của bộ máy hành chính.

Bên cạnh các giải pháp về vận hành, trong lộ trình xây dựng Chính quyền số, dữ liệu được Hà Nội xác định là nguồn lực then chốt. G-Group đang tham gia triển khai kho dữ liệu dùng chung của Thành phố với chức năng thu thập, lưu trữ, kết nối và quản trị dữ liệu từ nhiều sở, ngành và nền tảng khác nhau. Việc này tạo điều kiện để dữ liệu được khai thác hiệu quả hơn, phục vụ công tác điều hành, hoạch định chính sách và phát triển các dịch vụ số hướng tới người dân và doanh nghiệp.

TIÊN PHONG TRONG MẠNG LƯỚI ĐỔI MỚI SÁNG TẠO HÀ NỘI

G-Group tham gia mạng lưới đổi mới sáng tạo Hà Nội, đồng hành cùng các doanh nghiệp và tổ chức thúc đẩy ứng dụng công nghệ và giải pháp Make in Vietnam.
G-Group tham gia mạng lưới đổi mới sáng tạo Hà Nội, đồng hành cùng các doanh nghiệp và tổ chức thúc đẩy ứng dụng công nghệ và giải pháp Make in Vietnam.

Không chỉ tập trung vào các dự án cụ thể, G-Group còn tham gia mạng lưới đổi mới sáng tạo Hà Nội, cùng các doanh nghiệp và tổ chức thúc đẩy ứng dụng công nghệ và phát triển các giải pháp Make in Vietnam. Thông qua việc chia sẻ kinh nghiệm triển khai, hạ tầng và nền tảng công nghệ, doanh nghiệp góp phần hỗ trợ cộng đồng khởi nghiệp và các sáng kiến đổi mới trong các lĩnh vực an ninh số, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số.

Cách tiếp cận này cho thấy chuyển đổi số không chỉ là câu chuyện của công nghệ, mà là quá trình phối hợp giữa chính quyền, doanh nghiệp và xã hội, hướng tới nâng cao năng lực quản trị, cải thiện chất lượng sống của người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế số.

Thông qua Triển lãm “Mạng lưới đổi mới sáng tạo Hà Nội”, G-Group tiếp tục thể hiện vai trò đồng hành cùng Thành phố trong việc đưa các định hướng về Chính quyền số, Công dân số và Kinh tế số từng bước đi vào thực tiễn. Trong thời gian tới, hưởng ứng tinh thần Nghị quyết 57, doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục tập trung làm chủ công nghệ, phát triển các giải pháp Make in Vietnam, góp phần kết nối dữ liệu và con người, hướng tới xây dựng môi trường sống và làm việc ngày càng thông minh hơn cho cộng đồng.

Từ khóa:

G-Group

Đọc thêm

Các

Các "ông lớn" Mỹ thống trị 15% đầu tư R&D toàn cầu

Theo một báo cáo mới công bố, tỷ trọng đầu tư nghiên cứu và phát triển (R&D) của nhóm Big Tech Mỹ (Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft và Apple) đã tăng gần gấp đôi chỉ sau 6 năm, từ 8% năm 2018 lên gần 15%...

Giá Bitcoin và vàng từ đồng pha đến lệch nhịp

Giá Bitcoin và vàng từ đồng pha đến lệch nhịp

Từ cuối năm 2022 đến cuối năm 2024, giá vàng và Bitcoin từng di chuyển khá đồng pha. Tuy nhiên, bước sang năm nay, mối liên hệ đã yếu đi rõ rệt, trong khi vàng đã tăng khoảng 60%, thì giá Bitcoin lại giảm hơn 7% kể từ đầu năm...

2025: Năm bản lề của các nền tảng mạng xã hội toàn cầu trong kỷ nguyên AI

2025: Năm bản lề của các nền tảng mạng xã hội toàn cầu trong kỷ nguyên AI

Cấm trẻ em dùng mạng xã hội, “rác AI” tràn ngập và các chatbot gây sốc đã đẩy những nền tảng công nghệ lớn vào cuộc khủng hoảng niềm tin sâu sắc. Theo Euronews, 2025 là năm mà trí tuệ nhân tạo vừa bùng nổ, vừa làm xói mòn khả năng phân biệt thật - giả của người dùng. Trong khi đó, các chính phủ trên khắp thế giới bắt đầu siết chặt luật chơi đối với Facebook, TikTok, X và các nền tảng số khác.

AI “bơm” thêm hơn 500 tỷ USD vào túi các ông chủ công nghệ Mỹ

AI “bơm” thêm hơn 500 tỷ USD vào túi các ông chủ công nghệ Mỹ

Theo dữ liệu của Bloomberg, chỉ trong vòng một năm, tổng tài sản ròng của 10 nhà sáng lập và lãnh đạo cấp cao người Mỹ tại các tập đoàn công nghệ lớn nhất thế giới đã tăng từ khoảng 1.900 tỷ USD lên gần 2.500 tỷ USD...

TS. Nguyễn Quân tái đắc cử Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam

TS. Nguyễn Quân tái đắc cử Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội Tự động hóa Việt Nam (VAA) nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã bầu TS. Nguyễn Quân, Chủ tịch VAA nhiệm kỳ V, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Việt Nam có tên trong 20 quốc gia có nhiều người dùng internet nhất

Thế giới

Việt Nam có tên trong 20 quốc gia có nhiều người dùng internet nhất

Trung Quốc tiếp tục chi phối thị trường tinh chế khoáng sản quan trọng trong 5 năm tới

Thế giới

Trung Quốc tiếp tục chi phối thị trường tinh chế khoáng sản quan trọng trong 5 năm tới

Trung tâm wellness toàn diện đầu tiên Việt Nam được tư vấn vận hành bởi Chiva-Som

eMagazine

Trung tâm wellness toàn diện đầu tiên Việt Nam được tư vấn vận hành bởi Chiva-Som

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Masterise Homes chính thức ra mắt LUMIÈRE Essence Peak tại Trung tâm quốc tế Global Gate

Bất động sản

2

Bảo hiểm Bảo Việt khẳng định vai trò doanh nghiệp dẫn đầu về đồng hành và hỗ trợ khách hàng năm 2025

Tài chính

3

Lộ trình hoàn thành công tác giải tỏa “chợ cóc” tại Hà Nội

Bất động sản

4

Cổ phiếu chứng khoán nào đáng mua trong nhóm dẫn đầu?

Chứng khoán

5

Nợ gấp ba lần GDP làm trầm trọng rủi ro giảm phát ở Trung Quốc

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy