Đà Nẵng công bố Nền tảng công nghệ chuỗi khối OnusChain

Việc công bố Nền tảng công nghệ chuỗi khối OnusChain không chỉ là dấu mốc ra đời của một nền tảng công nghệ blockchain do đội ngũ Việt Nam phát triển, mà còn thể hiện tầm nhìn về hạ tầng số quốc gia độc lập, minh bạch và sáng tạo...

Chiều ngày 11/11, thành phố Đà Nẵng, Công ty Cổ phần công nghệ Chuỗi khối OnusChain tổ chức Lễ công bố Nền tảng công nghệ chuỗi khối OnusChain.

Ông Huỳnh Tấn Anh, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần công nghệ Chuỗi khối OnusChain, cho biết nền tảng công nghệ chuỗi khối OnusChain – một sự kiện đánh dấu bước ngoặt công nghệ mới tại thành phố Đà Nẵng – nơi được mệnh danh là thủ phủ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Việt Nam, đây cũng là nguồn động lực mạnh mẽ để đội ngũ OnusChain tiếp tục hành trình kiến tạo hạ tầng số do người Việt làm chủ, minh bạch, chuẩn mực và phục vụ thiết thực cho xã hội.

Theo ông Huỳnh Tấn Anh, OnusChain định vị là hạ tầng blockchain Việt Nam phục vụ chuyển đổi số quốc gia, kết nối giáo dục – doanh nghiệp – hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Trong xu thế hội nhập quốc tế và chuyển đổi số mạnh mẽ, blockchain đang nổi lên như một trong những hạ tầng công nghệ trọng yếu của nền kinh tế toàn cầu.

Tại Việt Nam, Nghị quyết số 222/2025/QH15 của Quốc hội đã thông qua khung cơ chế phát triển Trung tâm tài chính quốc tế, trong đó Đà Nẵng được xác định là địa phương trọng điểm.

Toàn cảnh buổi lễ Công bố Nền tảng công nghệ chuỗi khối OnusChain - Ảnh: Ngô Anh Văn.

Song song đó, Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP của Chính phủ cho phép thí điểm thị trường tài sản mã hóa, mở đường cho việc ứng dụng công nghệ blockchain vào quản trị, giáo dục và đổi mới sáng tạo. Trong bối cảnh đó, OnusChain ra đời với tầm nhìn xây dựng hạ tầng blockchain Việt Nam – không chỉ là công nghệ, mà là nền tảng phục vụ cho chuyển đổi số quốc gia và phát triển kinh tế tri thức.

Ông Huỳnh Tấn Anh cam kết OnusChain sẵn sàng mở rộng hợp tác, chia sẻ nền tảng, đồng hành cùng cộng đồng để phát triển các giải pháp blockchain phục vụ mục tiêu phát triển bền vững.

Tại Lễ công bố OnusChain, đã diễn ra các sự kiện gồm: Giới thiệu Nền tảng công nghệ chuỗi khối OnusChain, tầm nhìn và định hướng phát triển giai đoạn tới; Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa OnusChain và các đối tác, khẳng định sự đồng hành trong xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; Khởi động cuộc thi “BlockAiThon”, sân chơi kết nối sinh viên, lập trình viên và startup công nghệ; Trao chứng nhận Khóa trải nghiệm Blockchain và Tài sản số ứng dụng cho sinh viên Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng và Hub Network; Giao lưu, đối thoại giữa OnusChain, cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư và cơ quan quản lý về cơ hội – thách thức của công nghệ blockchain tại Việt Nam.