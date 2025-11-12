Đà Nẵng công bố Nền tảng công nghệ chuỗi khối OnusChain

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 12/11/2025
Ngô Anh Văn
12/11/2025, 09:41
Việc công bố Nền tảng công nghệ chuỗi khối OnusChain không chỉ là dấu mốc ra đời của một nền tảng công nghệ blockchain do đội ngũ Việt Nam phát triển, mà còn thể hiện tầm nhìn về hạ tầng số quốc gia độc lập, minh bạch và sáng tạo...
Chiều ngày 11/11, thành phố Đà Nẵng, Công ty Cổ phần công nghệ Chuỗi khối OnusChain tổ chức Lễ công bố Nền tảng công nghệ chuỗi khối OnusChain.
Ông Huỳnh Tấn Anh, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần công nghệ Chuỗi khối OnusChain, cho biết nền tảng công nghệ chuỗi khối OnusChain – một sự kiện đánh dấu bước ngoặt công nghệ mới tại thành phố Đà Nẵng – nơi được mệnh danh là thủ phủ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Việt Nam, đây cũng là nguồn động lực mạnh mẽ để đội ngũ OnusChain tiếp tục hành trình kiến tạo hạ tầng số do người Việt làm chủ, minh bạch, chuẩn mực và phục vụ thiết thực cho xã hội.
Theo ông Huỳnh Tấn Anh, OnusChain định vị là hạ tầng blockchain Việt Nam phục vụ chuyển đổi số quốc gia, kết nối giáo dục – doanh nghiệp – hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Trong xu thế hội nhập quốc tế và chuyển đổi số mạnh mẽ, blockchain đang nổi lên như một trong những hạ tầng công nghệ trọng yếu của nền kinh tế toàn cầu.
Tại Việt Nam, Nghị quyết số 222/2025/QH15 của Quốc hội đã thông qua khung cơ chế phát triển Trung tâm tài chính quốc tế, trong đó Đà Nẵng được xác định là địa phương trọng điểm.
Toàn cảnh buổi lễ Công bố Nền tảng công nghệ chuỗi khối OnusChain. Ảnh Ngô Anh Văn
Song song đó, Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP của Chính phủ cho phép thí điểm thị trường tài sản mã hóa, mở đường cho việc ứng dụng công nghệ blockchain vào quản trị, giáo dục và đổi mới sáng tạo. Trong bối cảnh đó, OnusChain ra đời với tầm nhìn xây dựng hạ tầng blockchain Việt Nam – không chỉ là công nghệ, mà là nền tảng phục vụ cho chuyển đổi số quốc gia và phát triển kinh tế tri thức.
Ông Huỳnh Tấn Anh cam kết OnusChain sẵn sàng mở rộng hợp tác, chia sẻ nền tảng, đồng hành cùng cộng đồng để phát triển các giải pháp blockchain phục vụ mục tiêu phát triển bền vững.
Tại Lễ công bố OnusChain, đã diễn ra các sự kiện gồm: Giới thiệu Nền tảng công nghệ chuỗi khối OnusChain, tầm nhìn và định hướng phát triển giai đoạn tới; Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa OnusChain và các đối tác, khẳng định sự đồng hành trong xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; Khởi động cuộc thi “BlockAiThon”, sân chơi kết nối sinh viên, lập trình viên và startup công nghệ; Trao chứng nhận Khóa trải nghiệm Blockchain và Tài sản số ứng dụng cho sinh viên Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng và Hub Network; Giao lưu, đối thoại giữa OnusChain, cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư và cơ quan quản lý về cơ hội – thách thức của công nghệ blockchain tại Việt Nam.
Các công cụ AI đang giúp nâng cao năng lực cạnh tranh và trải nghiệm của du khách, đồng thời mở ra những hướng đi mới nhằm tăng cường hiệu quả, khả năng thích ứng và tính bao trùm trong du lịch...
Động thái thoái vốn khỏi Nvidia diễn ra trong bối cảnh “gã khổng lồ” chip Nvidia vẫn đang ở đỉnh cao. Tuy nhiên, SoftBank vẫn chọn rút vốn để mở rộng đầu tư vào hệ sinh thái AI...
Đà Nẵng sẽ đầu tư hơn 200 tỷ cho hạ tầng tính toán phục vụ nghiên cứu, phát triển thiết kế chip vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI)...
Việc thống nhất định dạng thông tin trên chứng thư không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân sử dụng chữ ký số một cách minh bạch, an toàn...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: