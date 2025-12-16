[Phóng sự ảnh]: Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026: Tìm giải pháp giữ đà tăng trưởng

Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF) là không gian để nhận diện các hành động chiến lược, khai thác hiệu quả không gian phát triển mới. Cùng với đó là thảo luận các giải pháp để tăng trưởng nhanh nhưng bền vững...

Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ và Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và Chính phủ đồng chủ trì chỉ đạo tổ chức Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 với chủ đề “Kinh tế Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số” vào ngày 16/12/2025 tại trụ sở Chính phủ với quy mô gồm 1 phiên toàn thể cấp cao và 2 phiên chuyên đề.

Trong khuôn khổ Diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị đã đến tham quan gian trưng bày của một số Tập đoàn, doanh nghiệp lớn.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến tham quan gian trưng bày của một số Tập đoàn, doanh nghiệp lớn. Tại đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Chính phủ đối với vai trò của ngành năng lượng trong tiến trình phát triển bền vững và chuyển đổi số quốc gia...

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham quan gian trưng bày của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị tham quan gian trưng bày của Tập đoàn Hòa Phát.

Diễn đàn cấp cao với chủ đề “Kinh tế Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số” thu hút sự quan tâm của đông đảo các đại sứ quán, tổ chức quốc tế, các hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài, các hiệp hội ngành hàng và hiệp hội doanh nghiệp trong nước cùng lãnh đạo các Tập đoàn, doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp FDI.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị và Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh đồng chủ trì Diễn đàn cấp cao Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026. Nhìn lại bức tranh kinh tế Việt Nam năm 2025 và triển vọng 2026, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chuyển đổi kép xanh hóa – số hóa là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, ưu tiên đầu tư của quốc gia. Đảng và Nhà nước luôn đặt sự quan tâm đặc biệt và ban hành các chủ trương thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững trên cơ sở nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, với các Nghị quyết trọng tâm: Nghị quyết 57, Nghị quyết 59, Nghị quyết 66, Nghị quyết 68, Nghị quyết 70, Nghị quyết 71, Nghị quyết 72… cùng với đó nghị quyết về kinh tế nhà nước và nghị quyết về FDI, nghị quyết về văn hóa cũng đang được xây dựng.. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng đánh giá khái quát, nhiệm kỳ này đã chứng tỏ kinh tế Việt Nam đủ sức chống chịu với các cú sốc từ bên ngoài - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Khai mạc Diễn đàn, ông Nguyễn Thanh Nghị - Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, bày tỏ tin tưởng, với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Thủ tướng Chính phủ, sự đồng hành của lãnh đạo Quốc hội, Diễn đàn sẽ khai mở nhiều ý kiến tâm huyết, giải pháp thiết thực, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, chuyển đổi xanh và thích ứng với kỷ nguyên số của kinh tế Việt Nam.

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025 – Triển vọng 2026 với chủ đề “Kinh tế Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số” ngày 16/12, ông Vũ Hồng Thanh, Phó Chủ tịch Quốc hội, nhấn mạnh vai trò then chốt của hoàn thiện thể chế trong việc tạo nền tảng cho mô hình tăng trưởng mới của Việt Nam giai đoạn tới. Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, nền kinh tế Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, nơi các yêu cầu về tăng trưởng nhanh không thể tách rời mục tiêu bền vững, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số. Trong bối cảnh đó, nhiệm vụ đặt ra cho Quốc hội là cụ thể hóa, thể chế hóa kịp thời các chủ trương, định hướng lớn của Đảng thành khung pháp lý đồng bộ, hiện đại, có khả năng dẫn dắt và kiến tạo phát triển.

Các báo cáo tham luận chính của Diễn đàn đã tổng hợp và phân tích những thông tin quan trọng, có tính nền tảng và cốt lõi của kinh tế Việt Nam giai đoạn 2021-2025 trong mối tương quan với bối cảnh kinh tế khu vực và thế giới. Những nhận định về bối cảnh quốc tế, phân tích lợi thế so sánh của Việt Nam, từ đó xác định cơ hội và thách thức đối với nền kinh tế có độ mở thương mại lớn như Việt Nam. Các ý kiến tham luận cũng đặt ra những yêu cầu cấp thiết mà Việt Nam phải đáp ứng, cả về cơ chế chính sách, nguồn lực tài chính, năng lực ứng dụng và phát triển khoa học công nghệ và khả năng quản trị đầu tư và phát triển của các chủ thể kinh tế, đặc biệt là khu vực doanh nghiệp trong nước.

Bà Mariam Sherman - Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới (World Bank) tại Việt Nam, nhận định, đây là thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Việt Nam, khi đất nước đã nhận thức rõ sự cần thiết phải hành động nhanh chóng, quyết liệt và thúc đẩy cải cách một cách thực chất...

Phiên tọa đàm đã nhận được gần 20 ý kiến hiến kế của lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp, hiệp hội và chuyên gia trong nước, quốc tế về kinh tế, công nghệ và phát triển bền vững. Các ý kiến hiến kế đều tập trung vào việc nhanh chóng thể chế, cụ thể hóa các cơ chế, chính sách từ các nghị quyết lớn đã được ban hành thời gian qua, đồng thời kiến tạo các cơ chế mới thúc đẩy mở rộng không gian đầu tư và phát triển cho doanh nghiệp trong nước và các nhà đầu tư nước ngoài.

Các ý kiến hiến kế của doanh nghiệp đã nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội và trực tiếp nhận được sự tham gia trao đổi, phản hồi của lãnh đạo một số bộ ngành và địa phương tham dự Diễn đàn. Lãnh đạo Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ đã có bài phát biểu quan trọng tại Diễn đàn thường niên Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026.

Với các phiên thảo luận được tổ chức bài bản, nội dung chuyên sâu, nhiều ý kiến tham luận thẳng thắn, thiết thực và giàu giá trị gợi mở chính sách, Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 đã thu hút sự quan tâm lớn của các nhà hoạch định chính sách, giới chuyên gia, cộng đồng doanh nghiệp và dư luận xã hội. Diễn đàn cấp cao Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 thu hút hơn 500 đại biểu tham dự trực tiếp và hơn 1.000 đại biểu trực tuyến tại 34 điểm cầu trên cả nước.

Diễn đàn thường niên VEPF 2025 diễn ra trong một ngày 16/12/2025, gồm hai phiên chuyên đề diễn ra trong buổi sáng và một phiên toàn thể trong buổi chiều.

Phiên chuyên đề Tài chính – Ngân hàng do Ban Chính sách, chiến lược Trung ương phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước và Hội Khoa học kinh tế Việt Nam tổ chức, các cơ quan phối hợp tổ chức là Viện nghiên cứu chính sách và chiến lược, Tạp chí Kinh tế Việt Nam, diễn ra vào sáng ngày 16/12/2025. Tại phiên chuyên đề này, các đại biểu tập trung vào chủ đề “Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2026-2030". Theo đó, các nhóm vấn đề chính được đề cập, bàn thảo, phân tích đánh giá nhằm làm rõ: i) nhu cầu vốn cho tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030; ii) khả năng tiếp cận và huy động các nguồn lực; iii) sử dụng hiệu quả và quản trị rủi ro các nguồn vốn.

Trong phiên chuyên đề Tài chính - ngân hàng, các ý kiến tập trung tìm giải pháp huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2026–2030”.

Ông Phạm Thanh Hà, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cho rằng Việt Nam đang đứng trước yêu cầu tăng tốc mạnh mẽ trong giai đoạn phát triển sắp tới. Bởi vậy, Chính phủ đã xác định mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt tối thiểu 8% trong năm 2025 và hướng tới mức tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026–2030. Đây là nền tảng quan trọng để Việt Nam vươn lên nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và tiến tới mục tiêu trở thành nước thu nhập cao vào năm 2045...

Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Trung nhấn mạnh đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế “hai con số” giai đoạn 2026–2030 thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của Đảng và Nhà nước, đòi hỏi sự thay đổi căn bản trong tư duy hành động cũng như cách thức huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực...

Phiên chuyên đề Kinh tế tuần hoàn Việt Nam 2025 do Ban Chính sách, chiến lược Trung ương phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam đồng tổ chức, các cơ quan phối hợp tổ chức là Viện nghiên cứu chính sách và chiến lược, Tạp chí Kinh tế Việt Nam, diễn ra vào sáng ngày 16/12/2025, có chủ đề "Thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn trong kỷ nguyên số để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng "2 con số" giai đoạn 2026–2030”.



Phát biểu tại phiên chuyên đề về kinh tế tuần hoàn, ông Phạm Đại Dương, Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, nhấn mạnh: Để hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược mà Đảng đã đề ra, cần một cú hích đổi mới mạnh mẽ về mô hình tăng trưởng, hướng tới tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026–2030...

Bà Francesca Nardini - Phó Trưởng đại diện Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam cho rằng, trong số các lĩnh vực ưu tiên, nông nghiệp và lương thực - thực phẩm đóng vai trò đặc biệt quan trọng, đóng góp khoảng 11,6% GDP và 26% tổng số việc làm. Việt Nam hiện sản xuất khoảng 100–105 triệu tấn nông sản mỗi năm, tiêu thụ nhiều năng lượng và tài nguyên, do đó có tiềm năng rất lớn để áp dụng các giải pháp tuần hoàn...



