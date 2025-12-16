[Phóng sự ảnh]: Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026: Tìm giải pháp giữ đà tăng trưởng

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Ba, 16/12/2025
Song Hoàng - Trí Dũng
16/12/2025, 20:51
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF) là không gian để nhận diện các hành động chiến lược, khai thác hiệu quả không gian phát triển mới. Cùng với đó là thảo luận các giải pháp để tăng trưởng nhanh nhưng bền vững...
Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ và Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và Chính phủ đồng chủ trì chỉ đạo tổ chức Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 với chủ đề “Kinh tế Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số” vào ngày 16/12/2025 tại trụ sở Chính phủ với quy mô gồm 1 phiên toàn thể cấp cao và 2 phiên chuyên đề.
Trong khuôn khổ Diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị đã đến tham quan gian trưng bày của một số Tập đoàn, doanh nghiệp lớn.
Diễn đàn cấp cao với chủ đề “Kinh tế Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số” thu hút sự quan tâm của đông đảo các đại sứ quán, tổ chức quốc tế, các hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài, các hiệp hội ngành hàng và hiệp hội doanh nghiệp trong nước cùng lãnh đạo các Tập đoàn, doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp FDI.
Các báo cáo tham luận chính của Diễn đàn đã tổng hợp và phân tích những thông tin quan trọng, có tính nền tảng và cốt lõi của kinh tế Việt Nam giai đoạn 2021-2025 trong mối tương quan với bối cảnh kinh tế khu vực và thế giới. Những nhận định về bối cảnh quốc tế, phân tích lợi thế so sánh của Việt Nam, từ đó xác định cơ hội và thách thức đối với nền kinh tế có độ mở thương mại lớn như Việt Nam. Các ý kiến tham luận cũng đặt ra những yêu cầu cấp thiết mà Việt Nam phải đáp ứng, cả về cơ chế chính sách, nguồn lực tài chính, năng lực ứng dụng và phát triển khoa học công nghệ và khả năng quản trị đầu tư và phát triển của các chủ thể kinh tế, đặc biệt là khu vực doanh nghiệp trong nước.
Phiên tọa đàm đã nhận được gần 20 ý kiến hiến kế của lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp, hiệp hội và chuyên gia trong nước, quốc tế về kinh tế, công nghệ và phát triển bền vững. Các ý kiến hiến kế đều tập trung vào việc nhanh chóng thể chế, cụ thể hóa các cơ chế, chính sách từ các nghị quyết lớn đã được ban hành thời gian qua, đồng thời kiến tạo các cơ chế mới thúc đẩy mở rộng không gian đầu tư và phát triển cho doanh nghiệp trong nước và các nhà đầu tư nước ngoài.
Các ý kiến hiến kế của doanh nghiệp đã nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội và trực tiếp nhận được sự tham gia trao đổi, phản hồi của lãnh đạo một số bộ ngành và địa phương tham dự Diễn đàn. Lãnh đạo Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ đã có bài phát biểu quan trọng tại Diễn đàn thường niên Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026.
Diễn đàn thường niên VEPF 2025 diễn ra trong một ngày 16/12/2025, gồm hai phiên chuyên đề diễn ra trong buổi sáng và một phiên toàn thể trong buổi chiều.
Phiên chuyên đề Tài chính – Ngân hàng do Ban Chính sách, chiến lược Trung ương phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước và Hội Khoa học kinh tế Việt Nam tổ chức, các cơ quan phối hợp tổ chức là Viện nghiên cứu chính sách và chiến lược, Tạp chí Kinh tế Việt Nam, diễn ra vào sáng ngày 16/12/2025. Tại phiên chuyên đề này, các đại biểu tập trung vào chủ đề “Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2026-2030". Theo đó, các nhóm vấn đề chính được đề cập, bàn thảo, phân tích đánh giá nhằm làm rõ: i) nhu cầu vốn cho tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030; ii) khả năng tiếp cận và huy động các nguồn lực; iii) sử dụng hiệu quả và quản trị rủi ro các nguồn vốn.
Phiên chuyên đề Kinh tế tuần hoàn Việt Nam 2025 do
Ban Chính sách, chiến lược Trung ương phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Hội Khoa học
Kinh tế Việt Nam đồng
tổ chức, các cơ quan phối hợp tổ chức là Viện nghiên cứu chính sách và chiến lược, Tạp chí Kinh tế Việt Nam, diễn ra vào sáng ngày 16/12/2025, có chủ đề "Thúc đẩy
mạnh mẽ chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn trong kỷ nguyên số để hiện
thực hóa mục tiêu tăng trưởng "2 con số" giai đoạn 2026–2030”.
Quốc hội luôn coi trọng lắng nghe ý kiến từ cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư và các đối tượng chịu tác động chính sách, xem đây là nguồn thông tin quan trọng để hoàn thiện thể chế theo hướng ổn định, minh bạch và dễ dự báo, qua đó củng cố niềm tin thị trường và tạo nền tảng cho các quyết định đầu tư dài hạn trong giai đoạn 2026–2030...
Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường cho biết năm 2025, kim ngạch xuất nhập khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 70 tỷ USD, xuất siêu khoảng 21 tỷ USD, tiếp tục khẳng định vai trò trụ đỡ của nền kinh tế trong bối cảnh nhiều biến động toàn cầu...
Để đưa nền kinh tế bước vào kỷ nguyên vươn mình với mục tiêu tăng trưởng 10%/năm trong giai đoạn 2026-2030, Việt Nam không thể chỉ dựa vào các động lực truyền thống…
Kinh tế Việt Nam năm 2025 dự kiến tăng trưởng trên 8% và được định hướng bước vào giai đoạn mới với mục tiêu tăng trưởng bình quân từ 10% mỗi năm giai đoạn 2026–2030, dựa trên đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số…
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị và đại diện lãnh đạo Quốc hội đồng chủ trì sẽ diễn ra vào chiều ngày 16/12/2025 tại Trụ sở Chính phủ...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
