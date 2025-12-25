Trụ lớn bất ngờ đổ sập, VN-Index “gục ngã” tại đỉnh 1800 điểm

Ít phút cuối phiên chiều nay khi thông tin Tập đoàn Vingroup có công văn xin rút đăng ký đầu tư dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, đồng loạt các mã nhóm này quay đầu giảm mạnh. Vốn hóa cực lớn khiến VN-Index bị ảnh hưởng nghiêm trọng, sụt giảm 2,24% tạo áp lực lớn lên thị trường chung.

VIC, VHM, VRE đóng cửa giá sàn, VPL giảm 2,94%. Chỉ số bốc hơi 39,97 điểm thì nhóm này đã thổi bay hơn 28 điểm. Khi các “động cơ” chính kéo con tàu VN-Index lên đỉnh 1800 điểm đột ngột cài số lùi, cả con tàu cũng lao dốc theo, thúc đẩy hoạt động bán ra trên diện rộng.

Độ rộng sàn HoSE lúc đóng cửa chỉ có 87 mã tăng/238 mã giảm, trong đó 126 mã giảm quá 1%, tăng đáng kể so với 57 mã phiên sáng. Đây là bằng chứng rõ nhất về áp lực tâm lý mà nhóm cổ phiếu dẫn dắt gây ảnh hưởng lên thị trường chung.

Ngay cả những cổ phiếu blue-chips vốn giữ giá khá ổn trong buổi sáng, cũng không thể kháng cực lại. Thống kê cho thấy rổ VN30 có tới 27/30 mã giảm giá so với phiên sáng, chỉ 3 mã có cải thiện. Nhóm Vin dĩ nhiên biến động mạnh nhất: VHM giảm 12,68% so với giá chốt buổi sáng, VIC giảm 6,73%, VRE giảm 11,52%. Cả 3 mã này đều rơi hết biên độ. Nhiều blue-chips lớn khác cũng thay đổi đáng chú ý: TCB trượt giảm 3,27% so với phiên sáng, đóng cửa giảm 2,72%; CTG trượt giảm 1,96% thành giảm 0,85%; VPB trượt giảm 2,21%, chốt giảm 1,88%...

Rổ VN30 đóng cửa với 6 mã tăng/24 mã giảm, bao gồm BCM tăng 0,17%, BID tăng 1,04%, GAS tăng 4,69%, MSN tăng 0,13%, VCB tăng 0,18% và VJC tăng 6,53%. Trong số này GAS và VJC có sự đột biến ngược dòng đáng chú ý. GAS bật mạnh từ khoảng 1h45 và riêng chiều nay tăng thêm 2,22% so với mức chốt buổi sáng. VJC khởi động ấn tượng ngay từ lúc thị trường mở cửa trở lại và tăng liên tục Tính riêng phiên chiều, VJC đã tăng thêm khoảng 4,69%.

Biến cố bất ngờ tại nhóm Vin khiến VN-Index xuất hiện một phiên dao động cực lớn. Từ đỉnh cao 1805,93 điểm chỉ số lao xuống 1742,85 điểm, tương đương thay đổi hơn 63 điểm hay 3,6% chỉ trong một ngày.

Nhóm trụ hôm nay ảnh hưởng quá lớn tới chỉ số VN-Index.

Lẽ ra hôm nay VN-Index có thể đỡ tệ hơn nếu như có sự hỗ trợ từ nhóm cổ phiếu ngân hàng. VCB, BID nỗ lực giữ sắc xanh, nhưng là không đủ. VPB, TCB, MBB đều là các cổ phiếu thuộc Top 10 vốn hóa lại giảm mạnh. Hay như MCH hôm nay tăng 5,03% so với giá tham chiếu, nhưng lại là phiên chào sàn nên không được tính vào điểm số. Vốn hóa của MCH hôm nay đứng thứ 6 trong VN-Index.

Ảnh hưởng tâm lý lan tỏa khá rộng. Tới 126 cổ phiếu giảm quá 1% đã xác nhận điều này, chưa kể cứ 10 mã giảm chỉ có 3,7 mã tăng. Trừ nhóm Vin, loạt cổ phiếu khác giảm quá 2% với thanh khoản cả trăm tỷ đồng là STB, PVD, VCI, CII, DXG, PDR, TCB, SSI, VIX, SHB, TPB, GEX, MWG, DIG, DBC.

Nhóm đi ngược dòng rất ít, đa phần nhờ thanh khoản kém. VJC, GAS, BID là ngoại lệ. Ngoài ra chỉ có PET tăng 6,91%, TAL tăng 1,16%, VVS tăng 6,82%, KDC tăng 1,16%, BWE tăng 1,28%, HHP tăng 1,77% là đáng kể. Đây là các mã có thanh khoản ít nhất từ 10 tỷ đồng trở lên.

Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay mua ròng khá tích cực 638,1 tỷ đồng do tiếp tục duy trì mức bán ra thấp, trong khi lại tăng mua. Cụ thể, khối này giải ngân thêm 70% so với phiên sáng, đạt 1.366,1 tỷ đồng nhưng giảm bán 12% còn 728 tỷ. Các cổ phiếu được mua ròng tốt là VHM +125,1 tỷ, STB +117,2 tỷ, MCH +97,1 tỷ, VJC +85,2 tỷ, VPL +74,9 tỷ, VPB +93,4 tỷ, GAS +58 tỷ. Phía bán ròng có GMD -49,3 tỷ, DGC -48,6 tỷ, HAG -24,9 tỷ.