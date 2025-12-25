TP. Hồ Chí Minh dự kiến lập quỹ hơn 350 tỷ đồng để thu hút nhân tài

Ngày 24/12, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo Đề án Quỹ ngoài ngân sách thu hút chuyên gia và phát triển nhân tài TP. Hồ Chí Minh.

Báo cáo tại cuộc họp, đại diện Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TP. Hồ Chí Minh (HCMC C4IR), cho biết việc xây dựng Quỹ ngoài ngân sách nhằm bổ sung công cụ tài chính quan trọng, phục vụ phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và thu hút chuyên gia cho khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Thành phố.

Theo dự thảo Đề án, Quỹ hướng tới hình thành mạng lưới kết nối hiệu quả với chuyên gia người Việt Nam ở nước ngoài và quốc tế, tổng công trình sư, kiến trúc sư trưởng, nhằm dẫn dắt các dự án R&D và đổi mới sáng tạo trọng điểm giai đoạn 2025 - 2027, đồng thời thu hút nguồn lực tri thức toàn cầu và thúc đẩy hợp tác quốc tế.

Song song đó, Đề án chú trọng phát hiện, bồi dưỡng nhân tài trong nước từ sớm, ưu tiên các ngành STEM và công nghiệp chiến lược, nhằm hình thành đội ngũ nhân lực chất lượng cao có tư duy khoa học, năng lực nghiên cứu và khả năng làm chủ tài sản trí tuệ, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của Thành phố trong dài hạn.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Đề án đặt ra các chỉ tiêu hằng năm gồm: hỗ trợ thu hút tối thiểu 5 chuyên gia là người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài hoặc chuyên gia trong nước làm việc hoặc hợp tác nghiên cứu tại Thành phố; Hỗ trợ từ 3 - 5 dự án nghiên cứu và thương mại hóa công nghệ, tạo ra các sản phẩm, sáng chế và doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ cao; Cấp từ 5 - 10 suất học bổng đào tạo từ bậc cử nhân đến tiến sĩ trong và ngoài nước; Xây dựng cơ sở dữ liệu nhân tài với tối thiểu 500 hồ sơ chuyên gia, đồng thời thúc đẩy hợp tác theo mô hình “Nhà nước – Nhà trường - Doanh nghiệp - Nhà khoa học”.

Các mục tiêu này nhằm góp phần thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW và nâng cao năng lực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo của TP. Hồ Chí Minh đến năm 2030.

Quỹ được hình thành từ nguồn xã hội hóa, tiếp nhận viện trợ, tài trợ từ các cá nhân, tổ chức trong nước và quốc tế; các hiệp hội, doanh nghiệp, trung tâm R&D, trung tâm đổi mới sáng tạo, viện nghiên cứu và các trường đại học.

Quy mô Quỹ dự kiến trong giai đoạn đầu (năm 2026) đạt khoảng 100 - 150 tỷ đồng và phấn đấu nâng tổng quy mô lên khoảng 350 tỷ đồng vào năm 2030.

Đề án xác định triển khai song song hai chiến lược “kéo” và “đẩy”. Chiến lược “kéo” tập trung thu hút người Việt Nam trong và ngoài nước cùng chuyên gia nước ngoài thông qua hệ sinh thái chính sách – tài chính đồng bộ, trong đó Quỹ hỗ trợ nguồn lực để tạo điều kiện làm việc và đãi ngộ cạnh tranh.

Chiến lược “đẩy” hướng tới phát triển nhân tài khoa học – công nghệ trong nước bằng việc hỗ trợ đào tạo, nghiên cứu tại các quốc gia phát triển, giúp tích lũy tri thức, kinh nghiệm và quay về đóng góp lâu dài cho Thành phố.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Nguyễn Lộc Hà thống nhất chủ trương xây dựng Đề án đồng thời, yêu cầu rà soát kỹ các quy định pháp luật để xác định mô hình hoạt động phù hợp, bảo đảm Quỹ không chỉ hỗ trợ đào tạo mà còn tăng cường kết nối với doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính phối hợp với HCMC C4IR hoàn thiện dự thảo Đề án, lấy ý kiến các sở, ngành và trình UBND Thành phố xem xét, thông qua trong thời gian tới.