Trang chủ Kinh tế số

Nút Camera Control có khả năng sẽ không xuất hiện trên iPhone 18 Pro

Bạch Dương

25/12/2025, 14:28

iPhone 18 Pro của Apple, dự kiến ra mắt vào năm 2026, có thể sẽ được nâng cấp đúng như yêu cầu của người dùng từ thiết kế, hiệu suất, đến thời lượng pin...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Dựa trên nhiều thông tin rò rỉ, iPhone 18 Pro sẽ được trang bị những tính năng đột phá, thay vì chỉ là một bản nâng cấp thường lệ. 

Dù có thông tin Apple nhiều khả năng giữ nguyên kích thước màn hình của dòng Pro như thế hệ trước, nhưng màn hình iPhone 18 Pro có thể sẽ rộng hơn. Dynamic Island được cho là sẽ thu nhỏ, nhờ tính năng Face ID được đưa xuống dưới màn hình. 

Bên cạnh đó, lưng máy cũng sẽ có sự điều chỉnh. Thiết kế hai tông màu xuất hiện trên iPhone 17 Pro, vốn gây nhiều ý kiến trái chiều, có thể sẽ bị loại bỏ. Thay vào đó, iPhone 18 Pro được cho là sẽ quay lại với phiên bản tổng thể thống nhất hơn, khung nhôm và mặt kính phía sau sẽ được phối màu hài hòa, tạo cảm giác liền khối và cao cấp.

Bên cạnh đó, Apple được cho là sẽ thử nghiệm một số màu sắc mới như nâu cà phê, tím và đỏ tía, nhìn chung sẽ mở rộng bảng màu cho dòng Pro theo hướng đậm và cá tính hơn.

Về hiệu năng, iPhone 18 Pro được nhiều khả năng sẽ dùng chip A20 Pro, được sản xuất trên tiến trình 2nm, kết hợp với công nghệ đóng gói WMCM (mô-đun đa chip ở cấp độ wafer). Bộ xử lý này hứa hẹn mang lại hiệu suất cao hơn, tiêu thụ điện năng hiệu quả hơn, đồng thời tăng cường khả năng xử lý các tác vụ AI ngay trên thiết bị. Nhờ đó, iPhone 18 Pro có thể vượt trội về sức mạnh, đặc biệt trong các tác vụ như chơi game và các tính năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo,...

Camera cũng tiếp tục được xem là một trong những nâng cấp đáng chú ý nhất trên iPhone 18 Pro. Rò rỉ thông tin Apple sẽ lần đầu trang bị camera chính có khẩu độ thay đổi. Khác với cơ chế khẩu độ cố định, hệ thống mới cho phép máy được phép điều tiết ánh sáng tùy theo bối cảnh chụp. Nhờ đó, người dùng có thể chủ động kiểm soát độ sâu trường ảnh: từ hiệu ứng xóa phông cho ảnh chân dung, độ chi tiết hậu cảnh, cho tới độ nét phù hợp với phong cảnh hay ảnh chụp người. Chỉ riêng thay đổi này, nếu là thật, cũng đủ để mở rộng không gian sáng tạo nhiếp ảnh trên iPhone.

Về thời lượng pin, nếu các mẫu iPhone 17 Pro từng gây chú ý khi có dung lượng pin lớn nhất trên các thế hệ iPhone, thì Apple có khả năng sẽ còn tiếp tục nâng cấp trên thế hệ mới này. Như vậy, iPhone 18 Pro Max sẽ dày và nặng hơn, do được trang bị pin lớn hơn.

Dù chưa có thông tin cụ thể về bản Pro tiêu chuẩn, nhưng xu hướng những năm gần đây cho thấy Apple thường nâng cấp pin đồng đều cho cả hai phiên bản Pro, thay vì chỉ tập trung vào mẫu Pro Max.

Apple đồng thời được cho là đang xem xét sẽ loại bỏ nút Camera Control, từng được giới thiệu trên các thế hệ iPhone trước đó, nhưng đã tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều. Không ít người dùng đánh giá cao sự tiện lợi khi sử dụng như một nút chụp vật lý đơn giản, nhưng số khác lại thấy không mấy hữu dụng. 

Bên cạnh đó, iPhone 18 Pro dự kiến sẽ sử dụng modem C2 do Apple tự phát triển, giảm phụ thuộc vào Qualcomm. Các thế hệ modem nội bộ trước đó đã cho thấy những cải thiện về hiệu quả năng lượng và mức tiêu thụ pin, và C2 được kỳ vọng sẽ kế thừa nền tảng này, đồng thời mang lại hiệu năng 5G ổn định hơn.

Dù phần lớn thông tin vẫn cần thời gian kiểm chứng, song những thông tin rò rỉ ban đầu đang cho thấy Apple lần này sẽ tập trung đúng vào nhu cầu của người dùng: hiệu năng mạnh hơn, pin bền bỉ hơn, camera nâng cấp hơn và thiết kế gọn gàng, tinh giản.

