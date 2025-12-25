Giá vàng miếng SJC giảm mạnh

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Năm, 25/12/2025
Mai Nhi
25/12/2025, 11:35
Sau 4 phiên tăng liên tiếp, giá giao dịch vàng miếng SJC tại các đơn vị đồng loạt giảm trong phiên sáng nay (25/12)...
Mở cửa phiên sáng, Công ty SJC niêm yết giá mua vào vàng miếng ở mức 156,8 triệu và giá vàng miếng bán ra niêm yết ở mức 158,8 triệu đồng/lượng. Giá mua, bán vàng miếng tại thương hiệu này giảm 400 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên hôm qua (24/12). Đóng cửa phiên sáng, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi.
Đây cũng là mức giá niêm yết tại DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Ngọc Thẩm trong phiên sáng. So với giá chốt phiên 23/12, giá vàng miếng tại các đơn vị trên cũng ghi nhận mức giảm phổ biến là 400 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.
Phú Quý là đơn vị ghi nhận giá vàng miếng mua vào thấp nhất thị trường khi niêm yết ở mức 155,8 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng miếng bán ra vẫn niêm yết ở mức 158,8 triệu đồng trong suốt phiên sáng. Chốt phiên sáng, mức giá giao dịch trên vẫn giữ nguyên. So với giá chốt phiên 23/12, giá mua, bán vàng miếng tại Phú Quý cũng giảm 400 nghìn đồng/lượng mỗi chiều
Tại TP.Hồ Chí Minh, Mi Hồng vẫn giữ nguyên giá mua, bán vàng miếng ở mức 157,8 triệu – 159,2 triệu đồng/lượng so với giá chốt phiên 24/12. Sau hơn 1 tiếng mở cửa, giá mua vào vàng miếng giảm 300 nghìn đồng/lượng và giá vàng miếng bán ra giảm 400 nghìn đồng/lượng, niêm yết ở mức 157,5 triệu – 158,8 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên được duy trì đến hết phiên sáng.
Trên thị trường vàng nhẫn “4 số 9”, xu hướng phân hoá được ghi nhận tại các đơn vị kinh doanh. Trong khi một số doanh nghiệp vẫn giữ nguyên giá mua, bán vàng nhẫn so với phiên hôm qua (24/12) thì nhiều doanh nghiệp điều chỉnh giảm giá giao dịch vàng nhẫn.
Kết phiên sáng 25/12, Công ty SJC và một số thương hiệu khác giữ nguyên giá vàng nhẫn “4 số 9” so với chốt phiên 24/12, trong khi có ba doanh nghiệp giảm giá vàng nhẫn từ 200 nghìn – 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều…
Công ty SJC vẫn niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ở mức 152,6 triệu và giá vàng miếng bán ra niêm yết ở mức 155,6 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng. So với giá chốt phiên 24/12, giá vàng nhẫn tại đơn vị này vẫn giữ nguyên.
Tương tự, tại DOJI và PNJ, sau khi tăng 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều trong phiên 24/12, cả hai thương hiệu trên đều đặt giá mua vào ở mức 154 triệu đồng/lượng và giá bán ra ở mức 157 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên được duy trì ổn định đến hết phiên sáng. So với giá chốt phiên 24/12, giá vàng nhẫn không đổi.
Tại TP. Hồ Chí Minh, Ngọc Thẩm cũng giữ nguyên giá mua vào ở mức 146,5 triệu đồng/lượng và giá bán ra ở mức 149,5 triệu đồng/lượng ngay khi mở cửa phiên sáng so với giá chốt phiên 24/12. Đóng cửa phiên sáng, mức giá giao dịch trên vẫn duy trì ổn định.
Trong khi đó, mở cửa phiên sáng, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải giảm nhẹ 200 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán so với giá chốt phiên 24/12, đặt giá giao dịch vàng nhẫn tròn trơn ở mức 155,3 triệu – 158,3 triệu đồng/lượng (mua – bán). Mức giá giao dịch trên được duy trì đến hết phiên sáng.
Phú Quý đặt giá mua vào vàng nhẫn ở mức 154,5 triệu đồng/lượng và giá bán ra ở mức 157,5 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên sáng, mức giá giao dịch trên vẫn không thay đổi. So với giá chốt phiên 24/12, giá mua, bán vàng nhẫn tại đơn vị này giảm 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.
Trên thị trường NewYork, cập nhật lúc 11 giờ 30 phút ngày 25/12, hợp đồng giá vàng giao ngay ghi nhận xu hướng giằng co khi chỉ giảm nhẹ 0,08%, lùi về mốc 4.480,8 USD/oz.
Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá vàng thế giới phổ biến ở mức 14,79 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, tùy từng thương hiệu, mức chênh lệch này đối với giá vàng nhẫn “4 số 9” dao động từ 5,49 triệu – 14,29 triệu đồng/lượng.
