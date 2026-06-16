Dat Bike ERA: Khi xe điện không còn đi kèm những sự đánh đổi

Người dùng xe điện trước nay đã quen với sự đánh đổi: Muốn đi xa phải chấp nhận sạc lâu, muốn cốp rộng phải hy sinh không gian cho pin, muốn hiệu năng mạnh lại cần suy nghĩ về bài toán chi phí. Với ERA, Dat Bike đang cho thấy hướng tiếp cận khác: Dùng công nghệ giải quyết những giới hạn của xe điện, để người dùng không còn phải đánh đổi trải nghiệm trong quá trình sử dụng.

Ra mắt với hai phiên bản ERA E1 và ERA E2, Dat Bike ERA được phát triển xoay quanh một mục tiêu đơn giản: Mang đến một chiếc xe điện vừa mạnh mẽ, vừa tiện dụng cho nhu cầu hàng ngày. Từ quãng đường di chuyển tới 200 km, cốp 50 lít, công nghệ sạc tích hợp đến hệ truyền động hiệu năng cao, ERA là minh chứng cho định hướng nhất quán của Dat Bike: Tạo ra những sản phẩm có hiệu năng tốt nhất trong tầm giá, giúp việc chuyển sang xe điện trở nên tự nhiên hơn, khi người dùng vẫn có được hiệu năng mạnh mẽ cùng những tiện ích quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày.

KHI NGƯỜI DÙNG KHÔNG CÒN PHẢI LỰA CHỌN GIỮA HIỆU NĂNG VÀ TIỆN ÍCH

Đối với phần lớn người dùng đô thị, đặc biệt là phụ nữ và các gia đình trẻ, chiếc xe không chỉ phục vụ việc đi làm. Đó là phương tiện để đưa đón con cái, đi siêu thị, gặp gỡ bạn bè, xử lý những lịch trình phát sinh hoặc những chuyến đi bất chợt cuối tuần.

Vì vậy, điều người dùng tìm kiếm không chỉ là một chiếc xe có hiệu năng mạnh, mà còn là một phương tiện đủ thuận tiện để đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau trong cuộc sống hàng ngày. ERA được phát triển từ chính những kỳ vọng đó.

Dat Bike ERA có thiết kế phù hợp với nhiều đối tượng người dùng, đặc biệt là nữ giới. Ảnh: Dat Bike.

Xe có thể di chuyển tới 200km sau mỗi lần sạc đầy, thuộc nhóm dẫn đầu thị trường hiện nay. Với quãng đường này, nhiều người dùng có thể sử dụng gần một tuần mới cần sạc lại.

Đáng chú ý, dù được trang bị bộ pin dung lượng lớn 4,3kWh, ERA vẫn duy trì trọng lượng ở mức 112kg cùng chiều cao yên 750mm, tương đương nhiều mẫu xe phổ thông. Điều này giúp việc dắt xe, chống chân hay xoay trở trong bãi gửi xe và những con hẻm nhỏ trở nên dễ dàng hơn, đặc biệt là với người dùng nữ.

Bên cạnh đó, ERA sở hữu dung tích cốp 50 lít lớn nhất thị trường xe hai bánh hiện tại. Không gian này đủ rộng để người dùng có thể chứa 2-3 mũ bảo hiểm mà vẫn thoải mái để thêm túi xách, đồ cá nhân hay đồ mua sắm mà không cần treo ngoài lỉnh kỉnh.

Dung tích cốp rộng đủ chứa nhiều đồ dùng. Ảnh: Dat Bike.

CÔNG NGHỆ LÀ NỀN TẢNG CỐT LÕI SẢN PHẨM

Là công ty xe điện lấy công nghệ và hiệu năng làm trọng tâm, Dat Bike tiếp tục duy trì triết lý này trên ERA.

Hãng trang bị cho ERA hệ truyền động side motor công suất 5kW, vận hành bằng bánh răng giúp xe hoạt động êm ái hơn, giảm tiếng ồn và hạn chế nhu cầu bảo trì định kỳ. Công suất lớn cũng giúp xe vận hành ổn định khi chở thêm người, leo dốc hầm chung cư hoặc di chuyển trong điều kiện giao thông đô thị đông đúc.

Bên cạnh đó là loạt tính năng công nghệ hỗ trợ như hỗ trợ dắt xe, khởi hành ngang dốc, kiểm soát hành trình, chống trộm, tìm xe trong bãi và cập nhật phần mềm từ xa. Những công nghệ này không chỉ giúp xe vận hành tốt hơn mà còn trao cho người dùng sự chủ động hơn trong quá trình sử dụng.

SẠC TÍCH HỢP ĐỂ VIỆC SẠC XE KHÔNG CÒN LÀ ĐIỀU BẬN TÂM

Một trong những băn khoăn phổ biến của người dùng khi chuyển sang xe điện là câu chuyện sạc pin. Mang theo bộ sạc, tìm chỗ cất sạc, phụ thuộc vào một vị trí sạc cố định hay lo quên sạc xe từ tối hôm trước là những trải nghiệm không ít người từng gặp phải.

Để giải quyết vấn đề này, Dat Bike đã phát triển công nghệ Integrated Charger - sạc tích hợp vào hệ truyền động của xe. Thay vì sử dụng bộ sạc rời, ERA cho phép người dùng kéo dây sạc từ xe và cắm trực tiếp vào ổ điện dân dụng 220V.

Theo Dat Bike, đội ngũ kỹ sư đã nghiên cứu suốt hai năm để hiện thực hóa giải pháp này. Việc tích hợp bộ sạc vào hệ truyền động không chỉ giúp giảm sự phụ thuộc vào các phụ kiện bên ngoài mà còn tối ưu không gian bên trong xe, giảm số lượng linh kiện, tăng độ bền và cải thiện khả năng tản nhiệt.

Xe có thể sạc tại mọi ổ điện 220V thông dụng. Ảnh: Dat Bike.

Bên cạnh sự tiện lợi và đơn giản trong quá trình sử dụng, Dat Bike cũng đặc biệt chú trọng đến tính an toàn. Hệ thống sạc tích hợp được thiết kế với ba lớp cách ly độc lập giữa lưới điện áp cao, hệ thống điện trên xe và các vị trí người dùng có thể tiếp xúc, đáp ứng tiêu chuẩn an toàn UN-R136 của Liên Hợp Quốc. Các thành phần quan trọng như PCU, pin và động cơ đều đạt chuẩn chống nước IP67 và trải qua quy trình kiểm định nghiêm ngặt trước khi xuất xưởng.

Nhờ công nghệ này, thời gian sạc trên ERA cũng được rút ngắn đáng kể, chỉ còn khoảng 3,5 giờ ở chế độ tiêu chuẩn. Trên phiên bản ERA E1, chế độ sạc nhanh cho phép thời gian sạc đầy trong hơn 2 giờ, trong khi chế độ sạc tăng cường có thể bổ sung khoảng 30km quãng đường chỉ sau 15 phút cắm điện. Nhờ đó, việc quên sạc qua đêm hay phát sinh lịch trình đột xuất không còn là trở ngại lớn trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Trong nhiều năm, người dùng xe điện đã quen với những đánh đổi về quãng đường di chuyển, thời gian sạc hay tính tiện dụng. Với ERA, Dat Bike muốn thay đổi điều đó bằng cách giải quyết những giới hạn này ngay từ cốt lõi sản phẩm.

Theo Dat Bike, đó cũng là chuẩn mực mà xe điện nên hướng tới: một chiếc xe đủ mạnh để đáp ứng mọi nhu cầu di chuyển, đủ tiện để hòa vào cuộc sống hàng ngày và đủ tin cậy để người dùng không phải bận tâm về nó. Khi những đánh đổi dần được loại bỏ, người dùng sẽ có nhiều tự do hơn để tận hưởng hành trình theo cách mình muốn.

ERA đã chính thức được mở bán trên các kênh online của Dat Bike và tại hệ thống cửa hàng 3S trên toàn quốc. Trong thời gian ra mắt, Dat Bike ưu đãi mua gói bảo hành pin 10 năm khi mua phiên bản ERA E1 chỉ với giá 2,990 triệu đồng, kéo dài hết 30/6/2026.

Người dùng có thể tham khảo thông tin trên các kênh truyền thông chính thức của thương hiệu và đăng ký tham gia lái thử tại website Dat Bike.