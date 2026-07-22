Viettel IDC ghi dấu với 8 giải thưởng, khẳng định hệ sinh thái toàn trình chuẩn quốc tế

Bốn giải thưởng mới tại Globee Awards for Technology 2026 tiếp tục nối dài chuỗi ghi nhận quốc tế của Viettel IDC trong năm nay. Với tổng cộng 8 giải thưởng ở các lĩnh vực Cloud, Data Center, An toàn thông tin và Phát triển bền vững (ESG), Viettel IDC cho thấy một hệ sinh thái dịch vụ được phát triển theo hướng đồng bộ, từ hạ tầng điện toán, nền tảng ứng dụng và bảo vệ dữ liệu đến vận hành bền vững.

Trong bối cảnh chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng tăng tốc, nhu cầu của doanh nghiệp không còn dừng ở việc mở rộng tài nguyên tính toán. Một nền tảng số hiệu quả phải đáp ứng đồng thời khả năng triển khai ứng dụng nhanh, quản trị dữ liệu ổn định, bảo vệ thông tin và tối ưu hiệu quả vận hành hạ tầng trong dài hạn.

Bốn giải thưởng Viettel IDC giành được tại Globee Awards for Technology 2026 phản ánh đầy đủ các lớp năng lực cốt lõi này. Cụ thể, Viettel Virtual Private Cloud được vinh danh ở hạng mục hạ tầng điện toán đám mây; Viettel Kubernetes Service ở hạng mục nền tảng phát triển và vận hành ứng dụng; Viettel Database Service ở lĩnh vực quản trị dữ liệu; và hệ thống 9 trung tâm dữ liệu được ghi nhận ở hạng mục hạ tầng vận hành bền vững.

Minh chứng chất lượng dịch vụ của Viettel IDC. (Ảnh: Viettel IDC).

Đáng chú ý, Viettel Virtual Private Cloud, Viettel Kubernetes Service và hệ thống trung tâm dữ liệu đều giành giải Vàng, đồng thời đạt danh hiệu Best of Category với số điểm đánh giá cao nhất trong hạng mục. Viettel Database Service được trao giải Bạc. Theo quy chế của Globee Awards, danh hiệu Best of Category được trao cho hồ sơ có điểm trung bình cao nhất, dựa trên đánh giá độc lập của hội đồng giám khảo quốc tế.

Kết quả này cũng phản ánh xu hướng chuyển đổi số đang dịch chuyển từ việc đầu tư các giải pháp đơn lẻ sang xây dựng một kiến trúc số đồng bộ. Trong mô hình đó, hạ tầng điện toán đám mây, nền tảng ứng dụng, dữ liệu, an toàn thông tin và trung tâm dữ liệu cần được phát triển như những thành phần liên kết chặt chẽ để tạo ra hiệu quả vận hành và giá trị kinh doanh bền vững.

Ông Lê Bá Tân, Tổng giám đốc Viettel IDC, cho biết: "Mục tiêu của Viettel IDC không phải là cung cấp nhiều dịch vụ riêng lẻ, mà là đồng hành cùng khách hàng giải quyết toàn diện bài toán hạ tầng số. Từ khả năng kiểm soát dữ liệu, triển khai ứng dụng đến vận hành an toàn và sử dụng năng lượng hiệu quả, mỗi lớp dịch vụ đều phải tạo ra giá trị có thể đo lường đối với hoạt động kinh doanh."

Bốn giải thưởng tại Globee Awards cũng là một phần trong tổng số tám giải thưởng quốc tế mà Viettel IDC đạt được trong nửa đầu năm 2026. Bên cạnh các lĩnh vực điện toán đám mây và trung tâm dữ liệu, doanh nghiệp còn được ghi nhận về năng lực an toàn thông tin và định hướng phát triển bền vững.

Trung tâm dữ liệu xanh và hạ tầng số bền vững của Viettel IDC. (Ảnh: Viettel IDC).

Tại Cybersecurity Excellence Awards, Viettel IDC giành 3 giải Vàng nhờ năng lực bảo vệ toàn diện. Cụ thể, danh hiệu Nhà cung cấp dịch vụ bảo mật được quản lý của năm (MSSP of the Year) và Đội ngũ kiểm thử xâm nhập của năm (Pentest Team of the Year) là minh chứng cho trình độ của đội ngũ chuyên gia đã giúp hàng nghìn doanh nghiệp chủ động phát hiện rủi ro và ứng phó với sự cố an toàn thông tin.

Dịch vụ Viettel Cloud Web Application Firewall (CWAF) được vinh danh ở hạng mục Bảo mật ứng dụng web, khẳng định hiệu quả thực tế trong việc ngăn chặn các cuộc tấn công phổ biến, bảo vệ tối đa hiệu năng vận hành cho các ứng dụng trực tuyến.

Không chỉ đầu tư vào năng lực công nghệ, Viettel IDC cũng theo đuổi mục tiêu phát triển hạ tầng số hiệu quả và bền vững. Giải Vàng CSR & ESG Leadership - Doanh nghiệp Tiên phong tại Global CSR & ESG Awards 2026 ghi nhận định hướng chiến lược của doanh nghiệp khi hiện thực hóa cam kết ESG, kiến tạo những trung tâm dữ liệu xanh và hạ tầng số thân thiện với môi trường, thiết lập mô hình tăng trưởng cân bằng giữa hiệu quả kinh doanh và trách nhiệm xã hội.

Trong thời gian tới, Viettel IDC cho biết sẽ tiếp tục đầu tư vào các nền tảng Cloud phục vụ ứng dụng AI, phát triển các dịch vụ quản trị dữ liệu, mở rộng hệ sinh thái an toàn thông tin và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng của hệ thống trung tâm dữ liệu.