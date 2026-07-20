Mô hình phát triển bất động sản thuần túy sẽ thay đổi bởi TOD

Năm tuyến metro vừa đồng loạt khởi công được đánh giá là sự định hình đô thị đa cực ở Hà Nội. Hà Nội sẽ chuyển từ mô hình phát triển tập trung vào khu vực trung tâm sang mô hình phát triển đa trung tâm và thúc đẩy sự phát triển của một số các khu mới như Đông Anh, Hòa Lạc, Nam Hà Nội và khu vực Gia Lâm.

Việc phát triển các tuyến metro đồng bộ cũng đồng thời tạo điều kiện cho việc phát triển các mô hình TOD (Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng) là những mô hình đô thị khu vực xung quanh nhà ga của tuyến đường sắt đô thị; giúp giãn dân, mở rộng không gian.

Bà Đỗ Thị Thu Hằng, Giám đốc cấp cao Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn, Savills Hà Nội cho rằng, các tuyến metro sẽ làm thay đổi mô hình phát triển đô thị, đó là thay vì chỉ thuần túy mô hình phát triển bất động sản thì sẽ chuyển dịch sang xu hướng TOD.

Hà Nội xác định phát triển đô thị TOD là chiến lược trọng tâm nhằm tái cấu trúc không gian đô thị Hà Nội. Ảnh: VnEconomy

Việc phát triển năm tuyến metro, theo các chuyên gia, đồng thời cũng tạo ra những cực phát triển thương mại, dịch vụ mới và tái cấu trúc lại, tái phân bổ lại các hoạt động kinh tế.

Bản chất TOD thực chất là một chiến lược phát triển đô thị, chính quyền sẽ cung cấp việc kết nối giao thông thuận lợi đến những khu vực mới. Đó là khu tích hợp nhà ở, thương mại, dịch vụ, tiện ích thuận lợi cho người dân tiếp cận được trong cự ly đi bộ hoặc di chuyển bằng xe đạp, các ga trung chuyển... tạo nên sự thuận lợi, là chiến lược phát triển chung của đô thị đa trung tâm.

"Hồng Kông cũng áp dụng việc cho các doanh nghiệp đường sắt phát triển tuyến metro và đổi lại thì họ có thể khai thác các TOD dọc trục metro đó để làm nguồn lực cho việc phát triển các tuyến hạ tầng đường sắt đô thị. Mà đặc biệt trong thời gian gần đây thì chúng ta nhận thấy việc đồng loạt phát triển năm tuyến metro và các TOD bám xung quanh các tuyến metro, nhà ga... đó là một trong những quỹ đất để từ đó khai thác hỗ trợ cho quá trình xây dựng, phát triển tuyến metro được nhanh chóng hơn. Đây cũng là một trong những xu hướng và là kỷ nguyên mới trong việc phát triển cho đất nước, cho Hà Nội", bà Đỗ Thị Thu Hằng nhận định.

Khi mạng lưới metro được hình thành đồng bộ và phát triển theo mô hình TOD, người dân sẽ từng bước chuyển sang mô hình di chuyển đa phương thức. Ảnh: VnEconomy

Cũng theo các chuyên gia, điều kiện tiên quyết để phát huy TOD dọc các metro là phải có những tuyến metro gắn liền, những tuyến đường sắt đô thị, phương tiện giao thông công cộng.

Khi phát triển TOD thì phải tính đến việc không chỉ có nhà ở thương mại, văn phòng mà còn phải đầy đủ dịch vụ và các tiện ích thuận lợi khác. Đặc biệt, phải làm sao để giá nhà ở các mô hình đó phù hợp để người dân có thể tiếp cận được.