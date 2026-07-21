Bắc Ninh mở rộng không gian nhà ở cho cộng đồng cư dân quốc tế

Theo Văn bản số 513/UBND-KTN ngày 08/7/2026 của UBND tỉnh Bắc Ninh, căn cứ xác nhận của Bộ Quốc phòng, Quân khu 1 và Bộ Công an về việc dự án không thuộc khu vực cần bảo đảm quốc phòng, an ninh, tổ chức, cá nhân nước ngoài đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được phép sở hữu nhà ở tại dự án.
Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh được giao xác định tổng số nhà ở mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu tại Hồng Hạc City không vượt quá 872 căn, gồm tối đa 624 căn hộ chung cư tại hai tòa nhà đa chức năng và tối đa 248 căn nhà ở riêng lẻ gồm biệt thự, nhà liền kề.
Việc mở rộng quyền sở hữu nhà ở cho người nước ngoài tại Hồng Hạc City diễn ra trong bối cảnh Bắc Ninh đang nổi lên như một trong những trung tâm công nghiệp và thu hút vốn đầu tư nước ngoài hàng đầu cả nước. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các khu công nghiệp, nhu cầu về môi trường sống chất lượng cao dành cho cộng đồng chuyên gia, nhà quản lý và người lao động nước ngoài cũng ngày càng gia tăng.
Tính đến cuối năm 2025, tỉnh Bắc Ninh có hơn 40.000 người nước ngoài cư trú. Dự báo trong giai đoạn 2026 - 2027, số lượng người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Bắc Ninh sẽ tiếp tục tăng mạnh.
Đến hết tháng 5/2026, toàn tỉnh có khoảng 3.085 doanh nghiệp sử dụng hơn 32.460 lao động nước ngoài. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2026, Bắc Ninh thu hút tổng vốn đầu tư quy đổi hơn 9,86 tỷ USD, đứng thứ 4 cả nước về thu hút vốn FDI.
Những con số này cho thấy Bắc Ninh không chỉ là điểm đến của các dòng vốn đầu tư quốc tế mà còn đang trở thành nơi làm việc, sinh sống lâu dài của một cộng đồng cư dân đa quốc tịch. Điều này đặt ra yêu cầu phát triển những khu đô thị hiện đại có khả năng đáp ứng đồng bộ nhu cầu an cư, giáo dục, thương mại, dịch vụ và không gian sống dành cho cộng đồng cư dân quốc tế.
Trong bức tranh phát triển đó, Hồng Hạc City được xem là một trong những dự án đón đầu xu hướng hình thành thị trường đô thị công nghiệp hiện đại tại Bắc Ninh. Việc người nước ngoài được sở hữu nhà ở tại dự án không chỉ mở rộng đối tượng khách hàng theo quy định của pháp luật mà còn góp phần tạo nền tảng để hình thành những cộng đồng cư dân đa dạng tại địa phương.
Bắc Ninh tiếp tục chuyển dịch từ một trung tâm công nghiệp sang mô hình phát triển gắn với đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế, việc mở rộng không gian nhà ở cho người nước ngoài tại các khu đô thị hiện đại được kỳ vọng sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu an cư của cộng đồng cư dân quốc tế, đồng thời tạo thêm động lực cho sự phát triển của thị trường đô thị công nghiệp địa phương.
Bắc Ninh đang từng bước hình thành những không gian sống dành cho cộng đồng cư dân quốc tế song hành với quá trình phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế công nghiệp và thu hút đầu tư nước ngoài.
Việc người nước ngoài được phép sở hữu nhà ở tại Hồng Hạc City không chỉ đánh dấu bước hoàn thiện pháp lý của một dự án đô thị quy mô lớn, mà còn phản ánh xu hướng phát triển mới của thị trường đô thị công nghiệp địa phương trong giai đoạn hội nhập sâu rộng.
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