Đâu là động lực tăng trưởng của ngành hàng xa xỉ trong năm 2024?

Theo báo cáo của Bain & Company, thị trường hàng xa xỉ toàn cầu dự kiến sẽ tăng trưởng 11 - 13% vào cuối năm 2023 khi các thương hiệu tập trung vào nâng cao trải nghiệm khách hàng và nhận thấy doanh số tăng trên hầu hết các khu vực địa lý. Thị trường vẫn trên đà đạt mức 570 tỷ euro vào năm 2030, bất chấp những trở ngại gần đây, bao gồm lạm phát và sự sụt giảm niềm tin của người tiêu dùng.

Bà Federica Levato, đối tác cấp cao và lãnh đạo EMEA về thời trang và hàng xa xỉ tại Bain, đồng tác giả của “Nghiên cứu Thị trường Toàn cầu Hàng hóa Cao cấp” hàng năm cho biết, các thương hiệu trước đây chỉ cung cấp sản phẩm giờ đây đang phát triển theo hướng trải nghiệm và phong cách sống. Thị trường khách sạn hạng sang đã vượt qua mức trước đại dịch và dự kiến sẽ tăng trưởng từ 13 đến 15% trong năm nay.

Bên cạnh các quán cà phê và nhà hàng, số lượng các thương hiêu xa xỉ “lấn sân” và trở thành đối tác khách sạn cũng tăng lên. Bà Levato lấy ví dụ Givenchy tại Topping Rose House ở Hamptons; Câu lạc bộ Bãi biển Fendi tại Khu nghỉ dưỡng Bãi biển Puente Romano ở Marbella; và Dioriviera tại khách sạn The Beverly Hills...

Vào tháng 4, Tiffany & Co đã mở lại cửa hàng hàng đầu tại Đại lộ số 5 với quán Blue Box Café. “Các lĩnh vực kinh doanh khác ngoài thời trang đã tạo nên những điểm chạm rất tích cực cho ngành cũng như cho khách hàng. Điều này đã dẫn đến khả năng mở rộng hơn nữa thị trường, vì vậy chúng tôi coi đây là cơ sở cho sự tăng trưởng cơ bản trong tương lai,” bà Levato nói với tạp chí Vogue Business.

Châu Âu và Mỹ dẫn đầu thị trường xa xỉ toàn cầu năm 2023.

Theo dự báo cả năm của Bain, về mặt địa lý, Nhật Bản dự kiến sẽ cho thấy sự hồi sinh mạnh mẽ trong năm nay, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái theo tỷ giá hối đoái hiện tại lên 29 tỷ euro. Bà Levato cho biết: “Có những yếu tố thúc đẩy khác nhau cho khả năng tăng tốc này. Một là nguồn năng lượng mới của nhóm khách hàng địa phương với cơ sở khách hàng trẻ hơn, mới hơn, cho thấy niềm tin của người tiêu dùng đang phục hồi. Thứ hai, có sự đầu tư mới từ các thương hiệu cao cấp để phù hợp về mặt văn hóa với khách hàng Nhật Bản. Cuối cùng, việc đồng Yên hạ giá và mất giá cũng đang thu hút khách du lịch từ các thị trường châu Á khác”.

Trung Quốc sẽ quay trở lại mức tăng trưởng dương trong quý cuối cùng và động lực đó dự kiến sẽ tiếp tục kéo dài đến năm 2024. Trung Quốc đại lục dự kiến sẽ đạt mức tăng trưởng 9% theo tỷ giá hối đoái cố định lên 56 tỷ euro vào năm 2023, mặc dù vẫn ở dưới mức của năm 2021. Bà Levato cho biết, sự tăng trưởng này là tích cực đối với khu vực châu Á rộng lớn hơn khi người dân Trung Quốc đã tiếp tục đi du lịch và chi tiêu ở nước ngoài. Châu Âu cũng sẽ được hưởng lợi từ sự gia tăng lượng khách hàng Trung Quốc: gần 40% lượng mua hàng xa xỉ chủ yếu là do người tiêu dùng trẻ tuổi Trung Quốc thúc đẩy.

Báo cáo cho thấy thị trường châu Âu dự kiến sẽ tăng 7% lên 102 tỷ euro vào năm 2023, do sự phục hồi của du lịch bù đắp cho sự suy yếu trong chi tiêu của người tiêu dùng địa phương. Chi tiêu của khách du lịch đã vượt qua mức trước đại dịch, được thúc đẩy bởi các sản phẩm nguyên giá. Tại Anh, thị trường hàng xa xỉ phải đối mặt với những trở ngại khi việc bãi bỏ mua sắm miễn thuế và thiếu khách du lịch làm chậm tốc độ tăng trưởng. Vào năm 2024, báo cáo dự đoán tăng trưởng GDP thực tế sẽ tăng 1,4%.

Thị trường Mỹ tiếp tục chững lại do căng thẳng kinh tế vĩ mô trong đó có lạm phát; một hệ sinh thái xa xỉ suy yếu ở Mỹ khi các cửa hàng bách hóa phải đối mặt với sự suy giảm nhu cầu của người tiêu dùng và phải đối mặt với áp lực giảm giá liên tục để giải quyết lượng hàng tồn kho dư thừa; và ngân sách tiết kiệm của người dân dần cạn kiệt. Tuy nhiên, mức tăng trưởng GDP khiêm tốn là 1,5% được dự báo cho năm 2024. Levato chỉ ra rằng Hoa Kỳ đã trở thành thị trường hàng xa xỉ quan trọng hơn nhiều so với thời kỳ trước Covid-19, tăng lên 101 tỷ euro vào năm 2023 (theo dự báo cả năm ) từ 81 tỷ euro vào năm 2019.

Báo cáo cũng cho thấy tất cả các danh mục sản phẩm xa xỉ đều có sự tăng trưởng tích cực, trong đó đồ trang sức và quần áo cao cấp dẫn đầu. Levato cho biết điều này đã dẫn đến giá cao hơn và thái độ tích cực của người tiêu dùng khi coi mua sắm như là các khoản đầu tư. Bà cho biết thêm: “Các danh mục hoạt động quá tốt trong vài năm qua - đồng hồ và đồ da - vẫn đang tăng trưởng tích cực nhưng sẽ quay trở lại khoảng thời gian củng cố hơn là bùng nổ”.

​Bain dự đoán, thị trường xa xỉ vào năm 2024 có khả năng tăng số lượng hàng hóa có số lượng nhỏ lên số lượng vừa phải, tùy thuộc vào những trở ngại về kinh tế vĩ mô và địa chính trị. Bà Levato cho rằng các thương hiệu cần phải linh hoạt. “Thương hiệu cần phản ứng với tín hiệu của khách hàng để nắm bắt một số biến động trên thị trường, nhưng điều quan trọng là không đánh mất định hướng chiến lược”.

Trước đó, công ty quản lý quỹ đầu tư lớn nhất thế giới Blackstone Inc. dự báo rằng Ấn Độ và Nhật Bản sẽ là những thị trường năng động nhất ở châu Á trong năm tới dựa trên việc phân bổ vốn. Trong một cuộc phỏng vấn ở Tokyo, ông Joe Baratta, người đứng đầu về mảng vốn cổ phần tư nhân của Blackstone, cho biết: “Ấn Độ có mức tăng trưởng cao nhất và đây cũng là nơi có thị trường chứng khoán sôi động nhất. Nhật Bản cũng sẽ là một thị trường rất thú vị, với nền kinh tế dường như bị tách rời khỏi những gì đang diễn ra ở phần còn lại của thế giới”.

Ông Baratta cho biết, Blackstone sẽ sẵn sàng thực hiện các giao dịch ở Nhật Bản với giá trị từ 300 triệu USD đến hơn 2 tỷ USD và trong các lĩnh vực như công nghệ thông tin, chăm sóc sức khỏe và tiêu dùng xa xỉ. Hai công ty đầu tư cổ phần tư nhân duy nhất của Blackstone ở Nhật Bản là Ayumi Pharmaceutical Corp. và Alinamin Pharmaceutical Co., trước đây là đơn vị chăm sóc sức khỏe người tiêu dùng của Takeda Pharmaceutical Co.. Blackstone đã mua lại công ty này trong một thương vụ trị giá 242 tỷ USD (1,6 tỷ USD).

Trong khi đó, với sự tăng trưởng đáng kể trong ngành làm đẹp và mỹ phẩm trong những năm gần đây, năm 2024 được kỳ vọng sẽ tiếp tục là một năm đầy hứa hẹn và thách thức trong lĩnh vực thương mại điện tử. Blackstone Inc. cho rằng xu hướng mua sắm trực tuyến trong lĩnh vực làm đẹp và mỹ phẩm dự kiến sẽ tiếp tục gia tăng trong năm 2024. Người tiêu dùng tiếp tục tìm kiếm sự tiện lợi và trải nghiệm mua sắm trực tuyến tốt hơn, do đó doanh nghiệp cần phải tối ưu hóa chiến dịch tiếp thị trực tuyến của họ để thu hút và giữ chân khách hàng. Khả năng tạo ra trải nghiệm mua sắm trực tuyến độc đáo và cá nhân hóa do đó sẽ trở thành một yếu tố quyết định.