Đầu xuân, ngành du lịch “bội thu” trên cả nước

Theo thống kê của Cục Du lịch quốc gia, trong 9 ngày nghỉ Tết Ất Tỵ, ngành du lịch cả nước ước đón 12,5 triệu lượt khách nội địa, tăng khoảng 19% so với cùng kỳ năm 2024. Doanh thu du lịch nhiều tỉnh thành tăng mạnh. Năm 2024 chỉ TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng vượt mốc 1.000 tỷ đồng, năm nay tăng lên 8 địa phương với 5 cái tên mới là Khánh Hòa, Kiên Giang, Quảng Ninh, Lào Cai và Ninh Bình.

Du khách Việt có xu hướng chọn lựa các điểm đến di sản, tâm linh, văn hóa nổi tiếng: Đà Lạt, Nha Trang, Phú Quốc, Đà Nẵng, TP.HCM, Vũng Tàu, Hà Nội, Mũi Né, Hội An. Ngoài ra, các điểm đến ở vùng núi phía Bắc cũng thu hút đông khách phía Nam. Xu hướng du lịch tự túc, nhóm nhỏ, gia đình, tự đặt dịch vụ tại điểm đến tiếp tục gia tăng, đặc biệt là ở các điểm đến gần với các thị trường nguồn Hà Nội, TP.HCM.

MỘT MÙA DU LỊCH TẾT THÀNH CÔNG

Theo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, số lượt khách tham quan, du lịch trong dịp Tết nguyên đán 2025 tại một số địa phương trọng điểm tăng cao. Điển hình, tỉnh Quảng Ninh đón gần 970.000 lượt khách du lịch, doanh thu đạt 2.600 tỷ đồng. Trong đó, khách quốc tế đạt gần 230.000 lượt, khách nội địa đạt trên 740.000 lượt, khách lưu trú quốc tế đạt gần 140.600 lượt.

Nhiều đoàn khách lớn đến bằng cả đường bộ, đường biển và hàng không những ngày đầu năm. Các điểm du lịch nổi tiếng, khu vui chơi giải trí đã đón lượng khách tăng 40 - 50%, như: vịnh Hạ Long, Công viên Sun World Hạ Long; Bảo tàng Quảng Ninh… Khách quốc tế nhập cảnh qua cửa khẩu Móng Cái đạt trên 25.900 lượt.

Tỉnh Quảng Ninh đón gần 970.000 lượt khách du lịch, doanh thu đạt 2.600 tỷ đồng.

Theo Sở Du lịch tỉnh Lào Cai, lượng khách tới địa phương trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay đạt 370.806 lượt, trong đó khách nội địa là 343.107 lượt, khách quốc tế là 27.699 lượt, tăng 39% so cùng kỳ năm 2024. Tính lũy kế năm đạt 1.474.614 lượt. Tổng thu từ khách du lịch đạt 1.342 tỷ đồng, tăng 49% so cùng kỳ năm 2024 (900 tỷ đồng). Lũy kế từ đầu năm đạt 5.081 tỷ đồng, đạt 11,42% so kế hoạch năm 2025. Công suất phòng nghỉ trên địa bàn toàn tỉnh đạt 70 - 75%, riêng tại Khu du lịch quốc gia Sa Pa đạt 90 - 95%.

Tổng lượng khách tham quan, du lịch Đà Nẵng trong dịp tết Ất Tỵ ước đạt hơn 469.000 lượt, tăng 16,7% so với kỳ nghỉ năm 2024, tăng 3,2% so với báo cáo trước lễ. Đặc biệt, khách quốc tế ước đạt hơn 228.000 lượt, tăng 29% so với kỳ nghỉ năm 2024; khách nội địa ước đạt hơn 241.000 lượt. Tổng thu du lịch trên địa bàn Đà Nẵng ước đạt 1.887 tỷ đồng, tăng 19,4% so với kỳ nghỉ năm 2024.

Tổng lượng khách đến Khánh Hòa tham quan, nghỉ dưỡng từ ngày 28/1 đến 2/2 đạt 940.500 lượt, công suất phòng bình quân của các cơ sở lưu trú khoảng 83,35%. Trong đó chủ yếu tập trung cao điểm từ ngày mùng 2 Tết đến mùng 5 Tết với công suất phòng khoảng trên 80% tại một số khách sạn khu vực trung tâm thành phố. Một số khách sạn dọc đường Trần Phú kín phòng từ mùng 2 Tết đến mùng 5 Tết, các khu nghỉ dưỡng 5 sao tại Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh (Bãi Dài) đạt công suất trên 90%.

Du lịch Phú Yên cũng ghi nhận sự khởi sắc trong đầu năm Ất Tỵ khi tổng thu ước đạt 247 tỉ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu lưu trú ước đạt 37 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Lê Vũ, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Phú Yên cho biết, tổng lượt khách du lịch đến Phú Yên từ ngày 29/1 – 2/2 đạt 116.500 lượt khách, tăng 51% so cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, lượng khách lưu trú tăng cao, công suất sử dụng phòng trung bình trên 62%, một số khách sạn quy mô lớn lượt khách lưu trú đạt công suất phòng 100% từ mùng 3 đến mùng 5 Tết...

Kỳ nghỉ Tết năm nay, một số địa phương có cảng biển quốc tế đã tổ chức đón khách du lịch tàu biển trong dịp Tết như: Đà Nẵng đón tàu Crystal Symphony và tàu Silver Dawn; Quảng Ninh đón 4 chuyến tàu biển Mediteranea, Celebrity Solstice, Silver Dawn và Crystal Symphony với tổng số 6.000 khách và 4.000 thuyền viên đến “xông đất”… Có thể thấy những tín hiệu tích cực từ du lịch tàu biển ngay từ những ngày đầu Xuân hứa hẹn một năm nhiều khởi sắc của dòng khách quốc tế quan trọng này.

ĐỊA PHƯƠNG VÀ DOANH NGHIỆP PHẤN KHỞI

Bên cạnh đó, thị trường du lịch Tết năm nay cũng chứng kiến nhiều sản phẩm tour tàu hỏa trên các tuyến Hà Nội-Lào Cai, Quảng Bình hay Thành phố Hồ Chí Minh - Nha Trang, Huế, Đà Nẵng… Các hãng hàng không nội địa ước cung ứng khoảng hơn 6,9 triệu ghế trên các đường bay quốc tế và nội địa, bình quân 227.000 ghế mỗi ngày, tăng 4% so với Tết 2024.

Trong 9 ngày nghỉ Tết 2025, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất ước đón hơn 4 triệu lượt hành khách. Trong tuần trước và sau Tết kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2025, Cảng HKQT Nội Bài đón khoảng 90 - 100.000 lượt hành khách/ngày, tương đương 560 - 600 chuyến bay. Tại Cảng HKQT Phú Quốc đã ghi nhận kỷ lục số chuyến bay đến trong dịp Tết Nguyên đán 2025 với từ 38 - 40 chuyến/ngày. Đáng lưu ý là 70% trong tổng số chuyến bay đến là từ đường bay quốc tế…

Song song với đó, nhiều doanh nghiệp lữ hành ghi nhận kết quả tích cực trong kỳ nghỉ Tết. Bà Huỳnh Phan Phương Hoàng, Phó Tổng giám đốc công ty du lịch Vietravel, cho biết kỳ nghỉ Tết dài 9 ngày giúp lượng khách của công ty tăng 10 - 15% so với năm ngoái. Lượng khách đặt tour nội địa của Vietluxtour cũng tăng 50% so với cùng kỳ năm 2024, tỷ lệ tương đương với các tour nước ngoài. Các điểm đến vùng núi như Hà Giang, Mộc Châu, Sa Pa, Măng Đen và Đà Lạt đang thu hút du khách nhờ thời tiết đẹp và mùa hoa khoe sắc.

Từ một vùng đất hoang sơ, Măng Đen đã trở thành địa điểm du lịch hấp dẫn.

CEO AZA Travel Nguyễn Tiến Đạt cho biết trong dịp nghỉ lễ đầu năm, tỷ lệ khách đặt tour và combo du lịch nội địa của công ty vượt các tour quốc tế phổ thông như Thái Lan, Hàn Quốc. Sau mùng 5 Tết, nhu cầu đặt tour du xuân và lễ chùa tại Hà Nội, Ninh Bình, Quảng Ninh tiếp tục tăng mạnh, chủ yếu từ các cơ quan và đoàn thể.

Theo các CEO của nhiều đơn vị lữ hành, du lịch nội địa từ năm ngoái đến nay liên tục thêm sản phẩm mới ở các địa phương, đa dạng hơn về loại hình, từ nghỉ dưỡng cao cấp khép kín, du lịch khám phá, đến các tour văn hóa, tâm linh… nhờ đó góp phần kích cầu du lịch nội địa.

Dù vậy, các công ty lữ hành nhận định phần lớn du khách nội địa hiện có xu hướng chọn hình thức du lịch tự túc, đặt tour free & easy (combo vé máy bay, khách sạn cao cấp). Lượng khách tự túc ngày càng tăng do nhiều gia đình có phương tiện di chuyển riêng, tâm lý không muốn gò bó lịch trình, các điểm du lịch gần nhau, giao thông đường bộ thuận tiện hơn.

Giám đốc Tiếp thị truyền thông Vietluxtour Trần Thị Bảo Thu cho biết với thị trường tour lẻ của công ty, du khách thường đi theo nhóm gia đình từ 5 - 8 người với các tour thiết kế theo nhu cầu riêng hoặc tour free & easy linh hoạt lịch trình.