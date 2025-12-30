Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết năm theo mô hình hợp nhất, đặt mục tiêu tăng trưởng trên 11% năm 2026

Ngày 29/12, Thành ủy – HĐND – UBND TP Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 với sự tham dự của gần 12.000 đại biểu từ cấp thành phố đến cơ sở...

Đây là lần đầu tiên Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết năm theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên toàn thành phố, thay thế cho gần 1.600 hội nghị riêng lẻ của các cấp, ngành trước đây. Theo lãnh đạo thành phố, mô hình này giúp tiết kiệm thời gian, kinh phí, đồng thời bảo đảm sự chỉ đạo tập trung, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm 2025 Hà Nội hoàn thành toàn bộ 24/24 chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội, trong đó nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch. GRDP của thành phố đến ngày 25/12 tăng 8,16%; thu ngân sách nhà nước đạt hơn 668.500 tỷ đồng, lần đầu vượt mốc 600.000 tỷ đồng.

Thành phố tiếp tục giữ vai trò đầu tàu cả nước về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, ba năm liên tiếp đứng đầu chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương; đồng thời tiên phong tích hợp thủ tục hành chính của Đảng lên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Trong lĩnh vực hạ tầng và đô thị, Hà Nội tập trung tháo gỡ các “điểm nghẽn” kéo dài, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng và triển khai các dự án giao thông trọng điểm. Tiêu biểu là hoàn thành giải phóng mặt bằng tuyến Vành đai 1 trong thời gian ngắn; thúc đẩy các dự án chiến lược như Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, Khu đô thị thể thao Olympic và các tuyến giao thông cửa ngõ.

Thành phố cũng xác định rõ 5 vấn đề lớn cần tập trung xử lý gồm trật tự đô thị, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, úng ngập và an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, lãnh đạo Hà Nội thẳng thắn nhìn nhận, một số tồn tại như ô nhiễm, ngập úng, giá nhà tăng cao chưa được xử lý căn cơ; một bộ phận cán bộ còn tâm lý né tránh, sợ trách nhiệm; các mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học – công nghệ chưa hình thành rõ nét.

Bước sang năm 2026, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 11%. Để đạt mục tiêu này, Hà Nội xác định lấy khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm khâu đột phá; đồng thời đẩy mạnh phát triển hạ tầng chiến lược, đặc biệt là giao thông đô thị và đường sắt đô thị.

Theo kế hoạch, Hà Nội phấn đấu hoàn thành hơn 100 km đường sắt đô thị giai đoạn 2026–2030, mở rộng mạng lưới metro kết nối các khu vực trọng yếu; phát triển giao thông công cộng xanh, xe buýt sạch và ứng dụng công nghệ thông minh trong điều hành giao thông. Thành phố cũng tiếp tục triển khai các dự án lớn đã khởi công cuối năm 2025, gồm 7 dự án trọng điểm, 7 cầu vượt sông Hồng, các tuyến vành đai và trục xuyên tâm.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh yêu cầu triển khai mô hình tăng trưởng mới của Thủ đô, phân giao và kiểm soát chỉ tiêu ngay từ đầu năm, tránh tư duy chậm trễ. Với tinh thần “Hà Nội đã nói là làm”, thành phố phấn đấu đạt tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên trong năm 2026, tạo nền tảng vững chắc cho cả nhiệm kỳ 2026–2030.