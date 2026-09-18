DBV ra mắt bảo hiểm ô tô điện, bảo vệ chuyên biệt cho pin và rủi ro sạc

Sản phẩm mới của DBV không chỉ dừng lại ở bảo vệ chiếc xe, mà còn hướng tới giúp khách hàng chủ động hơn về tài chính, thời gian và kế hoạch sử dụng phương tiện khi sự cố xảy ra. Thấu hiểu những lo ngại lớn nhất của người dùng xe điện liên quan đến rủi ro về bộ pin và quá trình sạc, DBV xây dựng sản phẩm bảo vệ cho xe, bộ pin và cả những tổn thất về người và thiết bị phát sinh trong quá trình sạc pin. Đây là điểm mới mà các sản phẩm bảo hiểm khác trên thị trường hiện chưa có.
Với khách hàng sử dụng xe điện cho hoạt động kinh doanh vận tải, một sự cố nghiêm trọng không chỉ tạo ra chi phí sửa chữa hay thay thế phương tiện, mà còn đồng nghĩa với việc mất nguồn thu trong thời gian xe ngừng hoạt động. Để giải quyết vấn đề này, DBV bổ sung quyền lợi hỗ trợ tối đa lên đến 15 triệu đồng, áp dụng trong trường hợp xe bị tổn thất toàn bộ hoặc mất cắp toàn bộ. Cách tiếp cận này đưa bảo hiểm từ việc chỉ bảo vệ tài sản sang hỗ trợ khách hàng kiểm soát những ảnh hưởng tài chính phát sinh từ việc gián đoạn khai thác phương tiện.
Bên cạnh đó, DBV cũng bổ sung các quyền lợi giúp khách hàng duy trì kế hoạch di chuyển khi phương tiện gặp sự cố, gồm hỗ trợ chi phí thuê xe tối đa 3 triệu đồng/vụ và dịch vụ cứu hộ sự cố kỹ thuật trong phạm vi lên tới 100 km. Nhờ đó, khách hàng có thêm phương án thay thế và xử lý sự cố, giảm ảnh hưởng đến lịch trình cá nhân trong thời gian xe tạm thời không thể sử dụng.
Ở khâu xử lý tổn thất, DBV chú trọng yếu tố tốc độ và khả năng tiếp cận. Khách hàng được hỗ trợ trên toàn quốc thông qua 106 chi nhánh, hơn 1.500 gara liên kết và 400 giám định viên, cùng Trung tâm Chăm sóc khách hàng hoạt động 24/7. Quy trình giám định, bồi thường được số hóa, với thời gian bảo lãnh thanh toán bồi thường trong 30 phút và duyệt giá nhanh trong vòng 1 giờ, giúp rút ngắn các bước chờ đợi và đưa xe vào sửa chữa sớm hơn…
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