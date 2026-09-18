UOB: Triển vọng tăng trưởng 2026 tích cực, tỷ giá vẫn ổn định
VVân Nguyễn
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Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, các chuyên gia UOB duy trì đánh giá tích cực về triển vọng tăng trưởng Việt Nam, với AI, xuất khẩu và dòng vốn đầu tư tiếp tục là những động lực đáng chú ý. Trong khi đó, tỷ giá tỷ giá USD/VND vẫn ổn định dù nhập siêu hơn 20 tỷ USD trong 8 tháng đầu năm 2026...
Tại Đối thoại cùng chuyên gia với chủ đề "Việt Nam trên chặng đua nước rút
cho mục tiêu tăng trưởng 2026 - Vững vàng trên những cơn gió ngược" do Ngân
hàng UOB tổ chức ngày 18/9, các chuyên gia cho rằng dù kinh tế toàn cầu đối mặt
với xung đột tại Trung Đông, chính sách thuế quan của Mỹ và tăng trưởng chậm
lại của Trung Quốc hậu Covid-19, triển vọng vẫn được đánh giá tích cực. Với Việt Nam, động
lực tăng trưởng từ AI, dòng vốn FDI và diễn biến thị trường tiền tệ là những yếu tố
đáng chú ý.
AI VÀ XUẤT KHẨU TIẾP TỤC LÀ ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG
Ông Suan Teck Kin, Giám đốc Khối Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu, Ngân hàng UOB (Singapore), cho biết diễn biến mới nhất khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ
(Fed) ngày 17/9 vừa thông báo nâng lãi suất tham chiếu thêm 25 điểm cơ bản.
UOB đưa
ra dự báo thay vì giữ nguyên lãi suất đến cuối năm nay và trong năm sau, Fed có
thể tăng lãi suất ít nhất hai lần, gồm một lần vào tháng 12 năm nay và một lần
trong quý 1/2027. Khả năng này vẫn phụ thuộc đáng kể vào diễn biến lạm phát tại
Mỹ, một trong những trọng tâm được Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) theo
dõi.
Đồng thời, giá dầu thô được dự báo
có thể duy trì quanh 90 USD/thùng. Nếu tình hình địa chính trị cải thiện trong
năm tới, giá dầu có khả năng giảm xuống dưới mức này, song triển vọng vẫn còn
nhiều bất định.
"Nhìn chung, triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu vẫn tích cực, trong đó
chu kỳ đầu tư AI là một động lực quan trọng. Gia tăng đầu tư vào AI không chỉ
hỗ trợ tăng trưởng toàn cầu mà còn có thể tạo tác động lan tỏa đến Việt Nam
thông qua xuất khẩu, đầu tư và đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Những yếu tố này có thể tiếp tục hỗ trợ triển vọng tăng trưởng của Việt Nam trong thời gian tới".
Đối với Việt Nam, ông Suan Teck Kin nhận định nền kinh
tế vẫn duy trì khả năng chống chịu tương đối tốt sau cú sốc giá dầu liên quan
đến xung đột tại Trung Đông. Tăng trưởng phục hồi tốt từ quý 1 sang quý
2, cho thấy động lực kinh tế tiếp tục được duy trì.
Theo chuyên gia, nhu cầu liên quan đến AI và hoạt động xuất khẩu là hai động
lực đáng chú ý trong nửa đầu năm và được dự báo tiếp tục hỗ trợ tăng trưởng
trong nửa cuối năm. Xu hướng đa dạng hóa chuỗi cung ứng toàn cầu cũng tạo thêm
động lực cho xuất khẩu Việt Nam. Việc các doanh nghiệp, tập đoàn quốc tế phân
bổ lại chuỗi cung ứng được kỳ vọng mang lại thêm cơ hội cho các nhà sản xuất,
xuất khẩu trong nước.
"UOB duy trì dự báo GDP Việt Nam tăng
8,5% năm 2026 và 8,4% năm 2027. Trong khi đó, mục tiêu tăng trưởng 10% của
Chính phủ được đánh giá là một mục tiêu cao, đòi hỏi nền kinh tế tiếp tục duy
trì các động lực tăng trưởng trong thời gian tới", ông Suan Teck Kin nhận định.
NHẬP SIÊU CAO NHƯNG TỶ
GIÁ VẪN ỔN ĐỊNH
Bên cạnh các động lực tăng trưởng, diễn biến dòng vốn và
thị trường tiền tệ cũng là những yếu tố được các chuyên gia UOB lưu ý. Trong
đó, dù Việt Nam ghi nhận mức nhập siêu hơn 20 tỷ USD trong 8 tháng đầu năm 2026,
VNĐ vẫn duy trì diễn biến tương đối ổn định so với USD.
Ông Đinh Đức Quang, Giám đốc Khối Kinh doanh tiền tệ, Ngân hàng UOB Việt
Nam, cho biết từ đầu năm đến nay, tiền đồng đã tăng giá khoảng 1% so với USD.
Cuối năm 2025, tỷ giá USD/VND trên thị trường quanh 26.300 đồng, trong khi
hiện tỷ giá trên thị trường liên ngân hàng khoảng 26.000 đồng.
Đáng chú ý, tỷ giá trên thị trường không chính thức hiện xuống khoảng 25.800
đồng/USD, thấp hơn tỷ giá tại các ngân hàng. Điều này
khiến một bộ phận khách hàng cá nhân có xu hướng đưa ngoại tệ vào hệ thống ngân
hàng để bán hoặc chuyển đổi thay vì giao dịch trên thị trường không chính thức.
"Việc Fed tiếp tục tăng lãi suất sẽ tạo thêm áp lực lên điều hành trong nước, đồng thời làm tăng chi phí vốn đối với các doanh nghiệp vay ngoại tệ. Tuy nhiên, chênh lệch lãi suất giữa VND và USD hiện vẫn ở mức đủ hấp dẫn để khuyến khích cá nhân và doanh nghiệp nắm giữ VND hơn USD.
UOB hiện duy trì dự báo tỷ giá USD/VND trong giai đoạn cuối năm 2026 và sang 2027 chỉ biến động khoảng 1 - 2%, dựa trên nền tảng dòng vốn FDI, khả năng thu hút vốn ngoại và cách điều hành tỷ giá của cơ quan quản lý".
Theo ông Quang, diễn biến tỷ giá tương đối ổn định trong bối cảnh nhập siêu
lớn không phải là yếu tố bất ngờ.
Năm 2026, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP cao, trong đó đầu tư công và
phát triển hạ tầng được xác định là những động lực quan trọng. Khi đó, nhu cầu nhập khẩu máy móc, thiết bị phục vụ các dự
án cũng có thể tăng. Không chỉ khu vực công, các doanh nghiệp cũng đang mở rộng nhà xưởng và đầu
tư thêm máy móc, thiết bị.
Ông Quang phân tích: Nếu nhập khẩu chủ yếu để tiêu dùng, đặc biệt là hàng xa xỉ,
đây sẽ là vấn đề đáng quan ngại hơn. Trong khi đó, việc nhập khẩu máy móc,
thiết bị để mở rộng năng lực sản xuất có thể tạo nền tảng cho hoạt động sản xuất và tăng trưởng trong những năm tới.
Một yếu tố khác liên
quan đến dòng vốn là sự dịch chuyển từ thị trường tiền điện tử. Nếu trước đây một lượng ngoại tệ được đưa ra nước ngoài để đầu
tư tài sản số, sau khi cơ quan quản lý phát đi thông điệp đưa hoạt động này vào
khuôn khổ và giao dịch qua các sàn trong nước, đã xuất hiện dòng vốn rút khỏi
thị trường và chuyển ngoại tệ trở lại Việt Nam.
Từ những yếu tố này, ông Quang cho biết việc chuẩn bị các kịch bản điều hành tỷ giá đã được cơ quan quản lý thực hiện từ trước. Một yếu tố đáng chú ý là cách cơ quan quản lý điều hành
thông qua tỷ giá trung tâm. Việt Nam áp dụng cơ chế tỷ giá "thả nổi có kiểm
soát", cho phép thị trường biến động trong một biên độ nhất định.
Hiện, biên độ
được duy trì ở mức + 5%. Dù tổng biên độ cho phép lên tới 10%, thực tế Ngân hàng nhà nước chỉ điều tiết để tỷ giá biến thiên trong khoảng 2 - 3%.
Thông qua điều chỉnh tỷ giá trung tâm và công bố mức giá mua, bán ngoại tệ,
cơ quan quản lý tạo ra các mức tham chiếu cho thị trường, đồng thời phát đi tín
hiệu can thiệp khi cần thiết. Qua đó, tỷ giá được định hướng vận
động trong khung biên độ cho phép.
"Cơ quan quản lý không đặt mục tiêu giữ tỷ giá cố định mà để tỷ giá vận động
theo cung - cầu thị trường, đồng thời sử dụng các công cụ điều hành để kiểm
soát biến động", ông Quang nói.
Về lãi suất, dự báo Fed sẽ tăng
thêm một lần vào cuối năm nay và một lần trong quý 1/2027, mỗi lần khoảng 25
điểm cơ bản. Cùng với lần tăng gần nhất, tổng mức điều chỉnh trong chu kỳ này khoảng 75 điểm cơ bản. Theo
ông Quang, mức tăng này chưa đủ để làm thay đổi đáng kể "khẩu vị đầu tư" của
nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam hay đảo ngược xu hướng nắm giữ VND.
UOB đưa ra dự báo giá vàng có thể xuất hiện những biến động tăng, giảm
trong ngắn hạn, nhưng xu hướng và quỹ đạo chung được dự báo không thay đổi đáng
kể.
Quan điểm dài hạn đối với vàng vẫn tích cực, dựa trên hai động lực chính.
Thứ nhất là nhu cầu đa dạng hóa tài sản của các ngân hàng trung ương trong bối
cảnh niềm tin đối với USD và hệ thống tài chính Mỹ có những thay đổi. Thứ hai
là nhu cầu vàng vật chất của người tiêu dùng, đặc biệt tại các thị trường lớn như
Ấn Độ và Trung Quốc.
Trong báo cáo trước đó, UOB dự báo giá vàng đạt 4.500 USD/oz trong quý 4/2026, 4.800 USD/oz trong quý 1/2027, 5.100 USD/oz trong quý 2/2027 và 5.400 USD/oz trong quý 3/2027.
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