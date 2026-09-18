UOB: Triển vọng tăng trưởng 2026 tích cực, tỷ giá vẫn ổn định

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, các chuyên gia UOB duy trì đánh giá tích cực về triển vọng tăng trưởng Việt Nam, với AI, xuất khẩu và dòng vốn đầu tư tiếp tục là những động lực đáng chú ý. Trong khi đó, tỷ giá tỷ giá USD/VND vẫn ổn định dù nhập siêu hơn 20 tỷ USD trong 8 tháng đầu năm 2026...

Ảnh minh họa - Ảnh: Trịnh Cường

Tại Đối thoại cùng chuyên gia với chủ đề "Việt Nam trên chặng đua nước rút cho mục tiêu tăng trưởng 2026 - Vững vàng trên những cơn gió ngược" do Ngân hàng UOB tổ chức ngày 18/9, các chuyên gia cho rằng dù kinh tế toàn cầu đối mặt với xung đột tại Trung Đông, chính sách thuế quan của Mỹ và tăng trưởng chậm lại của Trung Quốc hậu Covid-19, triển vọng vẫn được đánh giá tích cực. Với Việt Nam, động lực tăng trưởng từ AI, dòng vốn FDI và diễn biến thị trường tiền tệ là những yếu tố đáng chú ý.

AI VÀ XUẤT KHẨU TIẾP TỤC LÀ ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG

Ông Suan Teck Kin, Giám đốc Khối Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu, Ngân hàng UOB (Singapore), cho biết diễn biến mới nhất khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) ngày 17/9 vừa thông báo nâng lãi suất tham chiếu thêm 25 điểm cơ bản.

UOB đưa ra dự báo thay vì giữ nguyên lãi suất đến cuối năm nay và trong năm sau, Fed có thể tăng lãi suất ít nhất hai lần, gồm một lần vào tháng 12 năm nay và một lần trong quý 1/2027. Khả năng này vẫn phụ thuộc đáng kể vào diễn biến lạm phát tại Mỹ, một trong những trọng tâm được Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) theo dõi.

Đồng thời, giá dầu thô được dự báo có thể duy trì quanh 90 USD/thùng. Nếu tình hình địa chính trị cải thiện trong năm tới, giá dầu có khả năng giảm xuống dưới mức này, song triển vọng vẫn còn nhiều bất định.

Ông Suan Teck Kin, Giám đốc Khối Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu, Ngân hàng UOB (Singapore) - Ảnh: UOB. "Nhìn chung, triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu vẫn tích cực, trong đó chu kỳ đầu tư AI là một động lực quan trọng. Gia tăng đầu tư vào AI không chỉ hỗ trợ tăng trưởng toàn cầu mà còn có thể tạo tác động lan tỏa đến Việt Nam thông qua xuất khẩu, đầu tư và đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Những yếu tố này có thể tiếp tục hỗ trợ triển vọng tăng trưởng của Việt Nam trong thời gian tới".

Đối với Việt Nam, ông Suan Teck Kin nhận định nền kinh tế vẫn duy trì khả năng chống chịu tương đối tốt sau cú sốc giá dầu liên quan đến xung đột tại Trung Đông. Tăng trưởng phục hồi tốt từ quý 1 sang quý 2, cho thấy động lực kinh tế tiếp tục được duy trì.

Theo chuyên gia, nhu cầu liên quan đến AI và hoạt động xuất khẩu là hai động lực đáng chú ý trong nửa đầu năm và được dự báo tiếp tục hỗ trợ tăng trưởng trong nửa cuối năm. Xu hướng đa dạng hóa chuỗi cung ứng toàn cầu cũng tạo thêm động lực cho xuất khẩu Việt Nam. Việc các doanh nghiệp, tập đoàn quốc tế phân bổ lại chuỗi cung ứng được kỳ vọng mang lại thêm cơ hội cho các nhà sản xuất, xuất khẩu trong nước.

"UOB duy trì dự báo GDP Việt Nam tăng 8,5% năm 2026 và 8,4% năm 2027. Trong khi đó, mục tiêu tăng trưởng 10% của Chính phủ được đánh giá là một mục tiêu cao, đòi hỏi nền kinh tế tiếp tục duy trì các động lực tăng trưởng trong thời gian tới", ông Suan Teck Kin nhận định.

NHẬP SIÊU CAO NHƯNG TỶ GIÁ VẪN ỔN ĐỊNH

Bên cạnh các động lực tăng trưởng, diễn biến dòng vốn và thị trường tiền tệ cũng là những yếu tố được các chuyên gia UOB lưu ý. Trong đó, dù Việt Nam ghi nhận mức nhập siêu hơn 20 tỷ USD trong 8 tháng đầu năm 2026, VNĐ vẫn duy trì diễn biến tương đối ổn định so với USD.

Ông Đinh Đức Quang, Giám đốc Khối Kinh doanh tiền tệ, Ngân hàng UOB Việt Nam, cho biết từ đầu năm đến nay, tiền đồng đã tăng giá khoảng 1% so với USD. Cuối năm 2025, tỷ giá USD/VND trên thị trường quanh 26.300 đồng, trong khi hiện tỷ giá trên thị trường liên ngân hàng khoảng 26.000 đồng.

Đáng chú ý, tỷ giá trên thị trường không chính thức hiện xuống khoảng 25.800 đồng/USD, thấp hơn tỷ giá tại các ngân hàng. Điều này khiến một bộ phận khách hàng cá nhân có xu hướng đưa ngoại tệ vào hệ thống ngân hàng để bán hoặc chuyển đổi thay vì giao dịch trên thị trường không chính thức.

Ông Đinh Đức Quang, Giám đốc Khối Kinh doanh tiền tệ, Ngân hàng UOB Việt Nam - Ảnh: UOB. "Việc Fed tiếp tục tăng lãi suất sẽ tạo thêm áp lực lên điều hành trong nước, đồng thời làm tăng chi phí vốn đối với các doanh nghiệp vay ngoại tệ. Tuy nhiên, chênh lệch lãi suất giữa VND và USD hiện vẫn ở mức đủ hấp dẫn để khuyến khích cá nhân và doanh nghiệp nắm giữ VND hơn USD. UOB hiện duy trì dự báo tỷ giá USD/VND trong giai đoạn cuối năm 2026 và sang 2027 chỉ biến động khoảng 1 - 2%, dựa trên nền tảng dòng vốn FDI, khả năng thu hút vốn ngoại và cách điều hành tỷ giá của cơ quan quản lý".

Theo ông Quang, diễn biến tỷ giá tương đối ổn định trong bối cảnh nhập siêu lớn không phải là yếu tố bất ngờ.

Năm 2026, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP cao, trong đó đầu tư công và phát triển hạ tầng được xác định là những động lực quan trọng. Khi đó, nhu cầu nhập khẩu máy móc, thiết bị phục vụ các dự án cũng có thể tăng. Không chỉ khu vực công, các doanh nghiệp cũng đang mở rộng nhà xưởng và đầu tư thêm máy móc, thiết bị.

Ông Quang phân tích: Nếu nhập khẩu chủ yếu để tiêu dùng, đặc biệt là hàng xa xỉ, đây sẽ là vấn đề đáng quan ngại hơn. Trong khi đó, việc nhập khẩu máy móc, thiết bị để mở rộng năng lực sản xuất có thể tạo nền tảng cho hoạt động sản xuất và tăng trưởng trong những năm tới.

Một yếu tố khác liên quan đến dòng vốn là sự dịch chuyển từ thị trường tiền điện tử. Nếu trước đây một lượng ngoại tệ được đưa ra nước ngoài để đầu tư tài sản số, sau khi cơ quan quản lý phát đi thông điệp đưa hoạt động này vào khuôn khổ và giao dịch qua các sàn trong nước, đã xuất hiện dòng vốn rút khỏi thị trường và chuyển ngoại tệ trở lại Việt Nam.

Từ những yếu tố này, ông Quang cho biết việc chuẩn bị các kịch bản điều hành tỷ giá đã được cơ quan quản lý thực hiện từ trước. Một yếu tố đáng chú ý là cách cơ quan quản lý điều hành thông qua tỷ giá trung tâm. Việt Nam áp dụng cơ chế tỷ giá "thả nổi có kiểm soát", cho phép thị trường biến động trong một biên độ nhất định.

Hiện, biên độ được duy trì ở mức + 5%. Dù tổng biên độ cho phép lên tới 10%, thực tế Ngân hàng nhà nước chỉ điều tiết để tỷ giá biến thiên trong khoảng 2 - 3%.

Thông qua điều chỉnh tỷ giá trung tâm và công bố mức giá mua, bán ngoại tệ, cơ quan quản lý tạo ra các mức tham chiếu cho thị trường, đồng thời phát đi tín hiệu can thiệp khi cần thiết. Qua đó, tỷ giá được định hướng vận động trong khung biên độ cho phép.

"Cơ quan quản lý không đặt mục tiêu giữ tỷ giá cố định mà để tỷ giá vận động theo cung - cầu thị trường, đồng thời sử dụng các công cụ điều hành để kiểm soát biến động", ông Quang nói.

Về lãi suất, dự báo Fed sẽ tăng thêm một lần vào cuối năm nay và một lần trong quý 1/2027, mỗi lần khoảng 25 điểm cơ bản. Cùng với lần tăng gần nhất, tổng mức điều chỉnh trong chu kỳ này khoảng 75 điểm cơ bản. Theo ông Quang, mức tăng này chưa đủ để làm thay đổi đáng kể "khẩu vị đầu tư" của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam hay đảo ngược xu hướng nắm giữ VND.