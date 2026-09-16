Giá vàng trong nước bật tăng sau hai phiên giảm

Trong phiên sáng 16/9, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng phổ biến từ 200 nghìn – 600 nghìn đồng/lượng, tương đương 0,13% - 0,41% so với giá chốt phiên 15/9. So với mức tăng của vàng thế giới, biên độ tăng của giá vàng trong nước chỉ bằng một nửa.
Sau hai phiên đầu tuần giảm tổng cộng 700 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, giá mua, bán vàng miếng SJC tại tất cả các hệ thống lớn đồng loạt đứng im ngay khi mở cửa phiên sáng nay (16/9).
Trong nửa đầu phiên sáng, các doanh nghiệp như Công ty SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý đều đặt giá giao dịch vàng miếng duy trì ổn định tại 142,3 triệu – 145,3 triệu đồng/lượng (mua – bán).
Sau hơn hai tiếng đầu mở đầu, các thương hiệu này đồng loạt tăng 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên hôm qua (15/9), niêm yếtgiá mua vàng miếng tại ngưỡng 142,9 triệu và giá bán là 145,4 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên giữ nguyên đến hết phiên sáng.
Trong phiên sáng 16/9, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng phổ biến từ 200 nghìn – 600 nghìn đồng/lượng, tương đương 0,13% - 0,41% so với giá chốt phiên 15/9. So với mức tăng của vàng thế giới, biên độ tăng của giá vàng trong nước chỉ bằng một nửa.
Tại khu vực phía Nam, sau ba nhịp điều chỉnh tăng liên tiếp, giá vàng miếng SJC tại Mi Hồng tăng tổng cộng 800 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.
Thương hiệu này đặt giá vàng miếng chốt phiên sáng tại 143,8 triệu – 145,3 triệu đồng/lượng (mua – bán).
Ngọc Thẩm là đơn vị neo giá vàng miếng SJC thấp nhất trên thị trường trong phiên sáng nay.
Đóng cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng miếng SJC tại Ngọc Thẩm niêm yết tại ngưỡng 141,5 triệu – 145 triệu đồng/lượng, tăng 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 15/9.
Cùng chung xu hướng đi lên, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại các đơn vị kinh doanh cũng đồng loạt điều chỉnh tăng. Biên độ tăng ghi nhận trong phiên sáng dao động phổ biến từ 200 nghìn đến 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Thậm chí, một doanh nghiệp tăng giá mua, bán vàng nhẫn tới cả triệu đồng/lượng trong phiên sáng nay.
Ngọc Thẩm là đơn vị điều chỉnh tăng giá mua, bán vàng nhẫn cao nhất trong phiên sáng nay nhưng vẫn neo giá giao dịch thấp nhất trên thị trường. Đóng cửa phiên sáng, Ngọc Thẩm đặt giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại 134 triệu – 138 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng so với giá chốt phiên 15/9.
Giá vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ tại Công ty SJC giữ nguyên tại ngưỡng 141,8 triệu – 144,8 triệu đồng/lượng ngay khi mở cửa phiên sáng.
Ngoại trừ Công ty SJC và Ngọc Thẩm đặt giá giao dịch vàng nhẫn thấp hơn so với vàng miếng SJC, giá vàng nhẫn tại các doanh nghiệp còn lại đều neo cao hơn từ 400 nghìn đến 1,1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Chỉ sau hơn hai tiếng mở cửa, giá mua, bán vàng nhẫn tại đơn vị này tăng 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 15/9, đặt giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại ngưỡng 142,4 triệu – 145,4 triệu đồng/lượng (mua – bán). Đóng cửa phiên sáng, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi.
Tương tự, sau nhịp đi ngang trong nửa đầu phiên sáng, Phú Quý cũng tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán đối với giá vàng nhẫn “4 số 9”. Doanh nghiệp này đặt giá giao dịch tại ngưỡng 142,9 triệu – 146,3 triệu đồng/lượng và duy trì ổn định đến hết phiên.
Giá mua vàng nhẫn tại PNJ chốt phiên sáng cũng niêm yết tại 142,9 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá bán neo ở ngưỡng 145,9 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 15/9, giá mua, bán vàng nhẫn trơn 9999 tại thương hiệu này tăng 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.
Ở phân khúc vàng nhẫn, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải là hai doanh nghiệp neo giá giao dịch cao nhất trong phiên sáng nay.
Đóng cửa phiên sáng, giá vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu và giá vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo tại Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt niêm yết tại ngưỡng 143 triệu – 147 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 15/9, giá vàng nhẫn tại cả hai doanh nghiệp này tăng 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.
Trong khi đó, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI chỉ tăng nhẹ 200 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán. Chốt phiên sáng, DOJI đặt giá vàng nhẫn “4 số 9” tại ngưỡng 142,7 triệu – 146,7 triệu đồng/lượng (mua – bán).
Trên thị trường thế giới, tính đến 12 giờ ngày 16/9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay bật tăng hơn 0,7%, tiến lên ngưỡng 4.323,7 USD/oz.
Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), giá vàng miếng SJC vẫn cao hơn giá vàng thế giới khoảng 8,03 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng nhẫn cao hơn vàng thế giới, dao động từ 7,53 triệu – 9,13 triệu đồng/lượng, tuỳ doanh nghiệp. Riêng tại Ngọc Thẩm, giá vàng nhẫn chỉ cao hơn vàng thế giới khoảng 130 nghìn đồng/lượng.
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