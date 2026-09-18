Trong phiên sáng 18/9, giá mua, bán vàng miếng SJC tăng phổ biến 1,2 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Đối với vàng nhẫn, tổng mức tăng dao động từ 500 nghìn tới 1,3 triệu đồng/lượng, tuỳ doanh nghiệp…

Giá vàng trong nước bật tăng tới 1,3 triệu đồng/lượng trong phiên. Ảnh: Bảo Tín Mạnh Hải

Sau khi giảm 700 nghìn đồng/lượng mỗi chiều trong phiên hôm qua (17/9), giá vàng miếng SJC lập tức đảo chiều ngay khi mở cửa phiên sáng nay (18/9). Giá mua, bán vàng miếng SJC tại các hệ thống lớn đồng loạt tăng tới cả triệu đồng/lượng ngay khi mở cửa phiên, lấy lại toàn bộ mức giảm trong phiên trước đó.

Cập nhật bảng giá niêm yết trên thị trường, Công ty SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý đồng loạt niêm yết giá giao dịch vàng miếng sáng tại ngưỡng 144 triệu – 147 triệu đồng/lượng (mua – bán). Mức giá giao dịch trên duy trì ổn định trong suốt phiên sáng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 17/9.

Tại Bảo Tín Minh Châu, thương hiệu này cũng đặt giá bán vàng miếng SJC tại 147 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá mua neo tại ngưỡng 143,8 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 17/9, giá mua, bán vàng miếng SJC tăng lần lượt 1,1 triệu đồng/lượng và 1,2 triệu đồng/lượng.

Tại khu vực phía Nam, các đơn vị kinh doanh điều chỉnh tăng giá vàng miếng SJC khiêm tốn hơn so với mặt bằng chung.

Đóng cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng miếng SJC tại Ngọc Thẩm niêm yết tại ngưỡng 142 triệu – 145,5 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 17/9.

Sau hai nhịp tăng liên tiếp trong phiên sáng, giá vàng miếng SJC tại Mi Hồng tăng tổng cộng 800 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán. Thương hiệu này đặt giá vàng miếng chốt phiên sáng tại ngưỡng 142 triệu – 145,5 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Giá mua, bán vàng miếng tại các doanh nghiệp trong phiên 18/9. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Đà hồi phục cũng đồng loạt xuất hiện trên thị trường vàng nhẫn “4 số 9”. Trong phiên sáng, biên độ tăng tại các đơn vị kinh doanh cũng dao động phổ biến trong ngưỡng từ 1 triệu – 1,2 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Ngọc Thẩm ghi nhận mức tăng khiêm tốn nhất, đi kèm giá giao dịch thấp nhất trên thị trường nhưng chênh lệch giá mua, bán cao hơn hẳn so với ngưỡng chung, ở mức 3,5 triệu đồng/lượng đối với vàng miếng SJC và 4 triệu đồng/lượng đối với vàng nhẫn.

Ngọc Thẩm là đơn vị điều chỉnh tăng giá vàng nhẫn “4 số 9” khiêm tốn nhất trên thị trường trong phiên sáng nay. Đơn vị này chỉ tăng 500 nghìn đồng/lượng đối với giá vàng nhẫn “4 số 9”. Đóng cửa phiên sáng, Ngọc Thẩm neo giá giao dịch vàng nhẫn tại 134,5 triệu – 138,5 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Mở cửa phiên sáng, giá vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ tại Công ty SJC bật tăng 1,2 triệu đồng/lượng ngay khi mở cửa phiên. Thương hiệu này đặt giá giao dịch vàng nhẫn tại ngưỡng 143,5 triệu – 146,5 triệu đồng/lượng và duy trì ổn định trong suốt phiên sáng.

Cùng chung mức điều chỉnh trên, giá mua, bán vàng nhẫn 9999 tại PNJ cũng tăng 1,2 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Đóng cửa phiên sáng, thương hiệu này đặt giá giao dịch vàng nhẫn tại ngưỡng 144 triệu – 147 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Tại Phú Quý, giá vàng nhẫn tròn 9999 tăng lần lượt 1,2 triệu đồng/lượng với chiều mua và 1 triệu đồng/lượng với chiều bán. Thương hiệu này đặt giá giao dịch vàng nhẫn tại ngưỡng 144 triệu – 147,2 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng nay.

Biên độ điều chỉnh tăng giá vàng nhẫn trong phiên 18/9 so với 17/9 . Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

DOJI là doanh nghiệp tăng giá vàng nhẫn mạnh nhất trên thị trường trong phiên sáng nay.

Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI bật tăng 1,3 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán. Chốt phiên sáng, DOJI đặt giá vàng nhẫn “4 số 9” tại ngưỡng 143,8 triệu – 147,8 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Mức giá giao dịch 143,8 triệu – 147,8 triệu đồng/lượng cũng đồng loạt được niêm yết tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải. Giá vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu và giá vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo tại Bảo Tín Mạnh Hải cùng tăng 1,1 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 17/9.