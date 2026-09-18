Bộ trưởng Tài chính: Nâng hạng không phải là bước tiến cuối cùng mà là một bước tiến mới

Nâng hạng không phải là bước tiến cuối cùng mà là một bước tiến mới, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn đối với thị trường và với cơ quan quản lý trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu liên tục có những chuyển biến và thay đổi...

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu tại Hội nghị “Việt Nam chính thức tham gia vào rổ chỉ số toàn cầu – FTSE Russell Global Equity Index Series” (FTSE GEIS). Ảnh: Việt Dũng.

Ngày 18/9, tại Hà Nội, Bộ Tài chính (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước) phối hợp với FTSE Russell tổ chức Hội nghị “Việt Nam chính thức tham gia vào rổ chỉ số toàn cầu – FTSE Russell Global Equity Index Series” (FTSE GEIS).

Hội nghị diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa đặc biệt đối với thị trường chứng khoán Việt Nam, ngay trước ngày việc nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp theo phân loại của FTSE Russell chính thức có hiệu lực từ ngày 21/9/2026.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh: Hội nghị hôm nay là một dấu mốc vô cùng quan trọng đối với thị trường tài chính Việt Nam. Ngày 21/09/2026 tới đây, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ chính thức chuyển sang trạng thái "thị trường mới nổi" thứ cấp, theo tiêu chuẩn đánh giá của tổ chức FTSE Russell.

Hội nghị “Việt Nam chính thức tham gia vào rổ chỉ số toàn cầu – FTSE Russell Global Equity Index Series” (FTSE GEIS) diễn ra vào ngày 18/9/2026 tại Hà Nội.

Việt Nam đang không ngừng cố gắng khẳng định là một điểm đến đầu tư năng động, hấp dẫn và nhiều tiềm năng cho các nhà đầu tư trong khu vực và trên thế giới.

Trong bối cảnh dòng vốn quốc tế đang dịch chuyển mạnh mẽ, Việt Nam luôn kiên định với mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tăng trưởng xanh, đồng thời ưu tiên thu hút các dòng vốn chất lượng, dài hạn, gắn với chuyển giao tri thức, công nghệ và quản trị tiên tiến, với mục tiêu phát triển bền vững.

Thời gian qua, thị trường vốn Việt Nam tiếp tục có một điểm sáng rõ nét, với nhiều cải cách về thể chế, vận hành, cởi mở đối thoại với cộng đồng nhà đầu tư quốc tế, đóng góp vào sự ổn định, phát triển toàn bộ hệ thống tài chính quốc gia và đồng thời thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.

Bộ trưởng trao quà lưu niệm cho bà Fiona Bassett - Giám đốc điều hành tổ chức xếp hạng FTSE Russell. Ảnh: Việt Dũng.

Khuôn khổ pháp lý, chính sách trong lĩnh vực thị trường vốn đã có nhiều bước tiến, tập trung vào 3 trục lớn.

Thứ nhất, nâng cao chất lượng quản trị, làm chủ được thị trường, tăng cường hiệu quả, hiệu lực xử lý biên bản;

Thứ hai, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài, cải thiện khả năng tiếp cận thị trường theo chuẩn mực quốc tế;

Thứ ba, tạo nền móng pháp lý cho các mô hình thị trường và sản phẩm mới, phù hợp với xu hướng phát triển của thị trường vốn hiện đại.

Bộ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh đây là những bước tiến quan trọng để thực hiện mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam, phát triển thị trường theo hướng hiện đại, hiệu quả, minh bạch, phù hợp với các chuẩn mực quốc tế.

Chính nhờ những bước cải tiến kịp thời với quyết tâm cao từ Chính phủ, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Chứng khoán, FTSE Russell công bố nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp trong kỳ đánh giá vào tháng 9/2025 và tiếp tục khẳng định trong kỳ đánh giá vào tháng 4/2026 vừa qua.

Tuy nhiên, nâng hạng không phải là bước tiến cuối cùng mà là một bước tiến mới, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn đối với thị trường và với cơ quan quản lý trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu liên tục có những chuyển biến và thay đổi.

Việt Nam tiếp tục cần chủ động, linh hoạt, sẵn sàng hoàn thiện cơ chế, chính sách và quản lý giám sát thị trường.

Trên tinh thần đó, Chính phủ và Bộ Tài chính đã ban hành, triển khai đồng bộ các định hướng chiến lược phát triển thị trường vốn, thị trường chứng khoán đến 2030-2045, tập trung vào việc tiếp tục nâng cao tính thanh khoản, chất lượng thị trường, hiện đại hóa hạ tầng, tăng cường các công cụ quản trị rủi ro, đa dạng hóa sản phẩm, thu hút các dòng vốn theo hướng bền vững, đồng thời nâng cao năng lực quản trị, giám sát và mở cửa thị trường.

Đây cũng là những nền tảng quan trọng để Việt Nam tiếp tục hội nhập sâu, rộng với thị trường tài chính quốc tế, phát huy hiệu quả hơn nữa nguồn vốn quốc tế, phục vụ đầu tư, phát triển quốc tế.

"Chúng tôi sẵn sàng lắng nghe, chủ động tiếp thu các thông lệ quốc tế và tiếp tục cải cách mạnh mẽ hơn nữa, hướng tới xây dựng một thị trường vốn minh bạch, an toàn, hiệu quả và có sức hấp dẫn bền vững.

Tôi hy vọng hội nghị hôm nay sẽ mở ra một diễn đàn đối thoại cởi mở và thực chất, nơi các nhà quản lý, các tổ chức quốc tế và cộng đồng các nhà đầu tư có thể cùng chia sẻ góc nhìn, tăng cường kết nối và tìm kiếm những cơ hội hợp tác mới với nền tảng cải cách đã được xây dựng và những bước tiến mới của thị trường.

Chúng tôi tin tưởng rằng quan hệ hợp tác với cộng đồng tài chính quốc tế ngày càng được củng cố và mở rộng, đóng góp tích cực vào sự phát triển của thị trường vốn Việt Nam", Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh.