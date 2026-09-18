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Tranh thủ ngớt mưa, Công an Thanh Hóa xuống đồng giúp dân thu hoạch lúa

N Nguyễn Thuấn

Mưa lớn kéo dài khiến nước tại nhiều sông, suối và khu vực đồng ruộng ở Thanh Hóa dâng nhanh, đe dọa diện tích lúa đã đến kỳ thu hoạch. Trước nguy cơ thiệt hại mùa màng, Công an các xã đã huy động cán bộ, chiến sĩ xuống đồng, cùng người dân khẩn trương thu hoạch, vận chuyển lúa đến nơi an toàn...

Chiều ngày 18/9, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Hậu Lộc xuống đồng hỗ trợ người dân khẩn trương thu hoạch lúa giữa những ngày mưa lũ. Ảnh: Nguyễn Thuấn
Chiều ngày 18/9, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Hậu Lộc xuống đồng hỗ trợ người dân khẩn trương thu hoạch lúa giữa những ngày mưa lũ. Ảnh: Nguyễn Thuấn

Những ngày qua, mưa lớn liên tục khiến nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ngập úng, chia cắt. Tại một số cánh đồng, lúa đã chín nhưng việc thu hoạch gặp nhiều khó khăn do nền đất ngập nước, đường vận chuyển trơn trượt. Nếu không kịp thời thu hoạch, công sức của người dân sau cả vụ sản xuất có thể bị ảnh hưởng.

Bám sát diễn biến thời tiết và tình hình địa bàn, Công an các xã Hậu Lộc, Hóa Quỳ, Hoằng Tiến, Như Xuân, Điền Quang, Nga Sơn... đã rà soát những khu vực có nguy cơ ngập sâu, các hộ gia đình neo người, người cao tuổi hoặc gặp khó khăn để kịp thời hỗ trợ.

Những bó lúa được khẩn trương thu hoạch, đưa lên bờ tránh thiệt hại do mưa lũ. Ảnh: Nguyễn Thuấn.
Những bó lúa được khẩn trương thu hoạch, đưa lên bờ tránh thiệt hại do mưa lũ. Ảnh: Nguyễn Thuấn.
Những bó lúa được khẩn trương thu hoạch, đưa lên bờ tránh thiệt hại do mưa lũ. Ảnh: Nguyễn Thuấn.
Những bó lúa được khẩn trương thu hoạch, đưa lên bờ tránh thiệt hại do mưa lũ. Ảnh: Nguyễn Thuấn.
Lực lượng Công an tranh thủ từng khoảng thời gian để cùng người dân thu hoạch. Ảnh: Nguyễn Thuấn
Lực lượng Công an tranh thủ từng khoảng thời gian để cùng người dân thu hoạch. Ảnh: Nguyễn Thuấn
Sự có mặt kịp thời của lực lượng Công an giúp người dân giảm bớt thiệt hại về mùa màng. Ảnh: Nguyễn Thuấn
Sự có mặt kịp thời của lực lượng Công an giúp người dân giảm bớt thiệt hại về mùa màng. Ảnh: Nguyễn Thuấn
Trong chiều ngày 18/9, Công an xã Hoằng Tiến đã hỗ trợ thu hoạch được gần 1ha lúa của 4 hộ dân có ruộng lúa bị ngập nước, hạn chế thiệt hại do mưa lớn. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa
Trong chiều ngày 18/9, Công an xã Hoằng Tiến đã hỗ trợ thu hoạch được gần 1ha lúa của 4 hộ dân có ruộng lúa bị ngập nước, hạn chế thiệt hại do mưa lớn. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa
Công an xã Hóa Quỳ tích cực hỗ trợ người dân thu hoạch lúa. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa
Công an xã Hóa Quỳ tích cực hỗ trợ người dân thu hoạch lúa. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa
Công an xã Nga Sơn khẩn trương thu hoạch lúa giúp người dân. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa
Công an xã Nga Sơn khẩn trương thu hoạch lúa giúp người dân. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa
Người dân xã Nga Sơn được lực lượng Công an hỗ trợ thu hoạch diện tích lúa đã chín. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa
Người dân xã Nga Sơn được lực lượng Công an hỗ trợ thu hoạch diện tích lúa đã chín. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa
Công tác thu hoạch, vận chuyển lúa được triển khai khẩn trương. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa
Công tác thu hoạch, vận chuyển lúa được triển khai khẩn trương. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa

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