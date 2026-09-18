Tranh thủ ngớt mưa, Công an Thanh Hóa xuống đồng giúp dân thu hoạch lúa

Những ngày qua, mưa lớn liên tục khiến nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ngập úng, chia cắt. Tại một số cánh đồng, lúa đã chín nhưng việc thu hoạch gặp nhiều khó khăn do nền đất ngập nước, đường vận chuyển trơn trượt. Nếu không kịp thời thu hoạch, công sức của người dân sau cả vụ sản xuất có thể bị ảnh hưởng.
Bám sát diễn biến thời tiết và tình hình địa bàn, Công an các xã Hậu Lộc, Hóa Quỳ, Hoằng Tiến, Như Xuân, Điền Quang, Nga Sơn... đã rà soát những khu vực có nguy cơ ngập sâu, các hộ gia đình neo người, người cao tuổi hoặc gặp khó khăn để kịp thời hỗ trợ.
Đến cuối chiều 18/9, mưa lũ khiến hơn 10.000 hộ dân tại Thanh Hóa còn bị ngập, hàng nghìn ha lúa, rau màu, mía cùng nhiều công trình thủy lợi, đê điều và giao thông bị ảnh hưởng...
Từ hướng đi sản xuất rau gia vị hữu cơ, Hợp tác xã Nông nghiệp Hữu cơ và Kết nối Cung cầu Mộc Châu (Thuận Thiên Farm - Mộc Châu) đang từng bước xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp sinh thái dựa trên nguyên tắc “lắng nghe tự nhiên”, lấy sức khỏe của đất làm nền tảng và thị trường làm thước đo cuối cùng cho giá trị sản phẩm...
Mặc dù sở hữu tiềm năng lớn cùng khung pháp lý ngày càng hoàn thiện, nông nghiệp hữu cơ Việt Nam vẫn đối mặt với muôn vàn rào cản khắc nghiệt về vốn, kỹ thuật và thị trường...
Trong 8 tháng đầu năm 2026, EU, Trung Quốc và khu vực Trung Đông - châu Phi đã ban hành hoặc lấy ý kiến 249 biện pháp SPS, chiếm khoảng 1/3 tổng số thông báo SPS của các thành viên WTO. Hàng loạt quy định mới về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, truy xuất nguồn gốc, ghi nhãn và kiểm dịch thực vật đang tạo thêm áp lực cho nông sản Việt Nam trong bối cảnh xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng...
Khi hiện tượng El Nino xảy ra, với mức thiếu hụt dung tích tích trữ cuối mùa lũ tại các hồ chứa, kết hợp với suy giảm dòng chảy các tháng mùa cạn sẽ càng làm gia tăng nguy cơ mất an ninh nguồn nước các lưu vực sông trên cả nước. Điều này đặt ra yêu cầu chủ động tích nước, điều hòa, phân phối nguồn nước, bảo đảm an ninh nguồn nước mùa khô 2027, không chờ đến khi xảy ra thiếu nước mới ứng phó…
Nhân Ngày Quốc tế Bảo vệ tầng ô-dôn năm 2026 và kỷ niệm 10 năm Bản sửa đổi, bổ sung Kigali được thông qua, Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức Chương trình tọa đàm “Hành động toàn cầu vì một hành tinh mát lành hơn”. Tọa đàm được phát trực tuyến trên trên VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy vào 9h ngày 14/9/2026...
Nhiều tuyến đường ở Vinh, Nghệ An ngập sâu sau nhiều giờ mưa lớn, giao thông gặp khó khăn. Chính quyền địa phương đang tăng cường lực lượng ứng trực, hỗ trợ người dân và khơi thông hệ thống thoát nước.
Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...
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