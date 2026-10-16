Đề xuất bỏ ngưỡng 30 triệu đồng khi ghi nhận tài sản cố định
LLan Anh
Chọn cỡ chữ
Bộ Tài chính cho biết doanh nghiệp có thể chủ động phân loại tài sản cố định (TSCĐ) căn cứ vào đặc điểm hoạt động và nhu cầu quản lý, thay vì phải đáp ứng ngưỡng nguyên giá tối thiểu 30 triệu đồng như quy định hiện hành. Tuy nhiên, ngưỡng 100 triệu đồng vẫn được duy trì khi xác định tài sản cố định phục vụ mục đích tính thuế thu nhập doanh nghiệp…
Sau hơn một thập kỷ thực hiện Thông tư số 45/2013/TT-BTC, sự thay đổi của
môi trường kinh doanh, tính đa dạng của tài sản và yêu cầu nâng cao chất lượng
thông tin tài chính đặt ra nhu cầu sửa đổi các quy định hiện hành.
Trong bối cảnh đó, Bộ Tài chính xây dựng dự thảo thông tư thay thế Thông tư
số 45/2013/TT-BTC không chỉ điều chỉnh quy định về quản lý, sử dụng và trích
khấu hao tài sản cố định mà còn bổ sung hướng dẫn về kế toán tài sản, phân loại
tài sản nắm giữ để bán và tài sản hình thành từ các dự án đầu tư theo phương
thức đối tác công tư.
Dự thảo dự kiến
có hiệu lực từ ngày 1/1/2027 và áp dụng từ năm tài chính 2027. Một trong những
điểm đáng chú ý là thay đổi tiêu chuẩn ghi nhận tài sản cố định.
BỎ NGƯỠNG GIÁ TRỊ TỐI THIỂU KHI GHI NHẬN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
Theo Điều 4 dự thảo, tư liệu lao động được xác định là tài sản cố định hữu
hình khi đồng thời đáp ứng hai tiêu chuẩn: (i) chắc chắn thu được lợi ích kinh tế
trong tương lai từ việc sử dụng tài sản và (ii) có thời gian sử dụng trên một năm.
Trên cơ sở đó, doanh nghiệp được chủ động phân loại tài sản đáp ứng hai tiêu
chuẩn này thành tài sản cố định hoặc công cụ, dụng cụ, tùy theo đặc điểm kinh
doanh, cách thức sử dụng, quy mô và yêu cầu quản lý. Tuy nhiên, doanh nghiệp
phải công bố danh mục hoặc nguyên tắc phân loại tài sản cố định hữu hình do đơn
vị quyết định.
Cách tiếp cận mới khác với Thông tư số 45/2013/TT-BTC, vốn quy định tài sản
cố định hữu hình phải có nguyên giá từ 30 triệu đồng trở lên, bên cạnh các điều
kiện về lợi ích kinh tế trong tương lai và thời gian sử dụng.
Nếu được thông qua theo đề xuất,
dự thảo sẽ không còn quy định một ngưỡng giá trị tối thiểu chung như điều kiện
bắt buộc để ghi nhận tài sản cố định hữu hình trên sổ kế toán.
Thay vào đó, cách tiếp cận này
mở rộng quyền chủ động cho doanh nghiệp trong việc phân loại tài sản theo đặc
thù hoạt động và nhu cầu quản lý.
Tuy nhiên, quyền chủ động của doanh nghiệp
cũng đi cùng trách nhiệm xây dựng nguyên tắc phân loại rõ ràng, nhất quán và
minh bạch trong công tác kế toán.
Trong khi đề xuất bỏ ngưỡng giá trị tối thiểu chung đối với việc ghi nhận
tài sản cố định trên sổ kế toán, dự thảo vẫn đặt ra tiêu chuẩn riêng đối với tài sản cố định phục vụ mục đích tính thuế
thu nhập doanh nghiệp.
NGƯỠNG 100 TRIỆU ĐỒNG VẪN ÁP DỤNG KHI TÍNH THUẾ
Cụ thể, Điều 26 Dự thảo quy địnhtài sản có nguyên giá từ 100 triệu đồng trở lên được phân loại
là tài sản cố định và thực hiện khấu hao cho mục đích tính thuế thu nhập doanh
nghiệp.
Riêng đối với tài sản có nguyên giá dưới 100 triệu đồng, chi phí được tính
hoặc phân bổ dần vào chi phí được trừ khi tính thuế theo quy định của pháp luật
thuế thu nhập doanh nghiệp.
Điểm đáng chú ý là tiêu chuẩn ghi nhận tài sản trong kế toán và tiêu chuẩn
xác định tài sản cố định phục vụ tính thuế không hoàn toàn đồng nhất. Do đó, cùng một tài sản có thể được
xem xét theo những tiêu chí khác nhau tùy mục đích sử dụng thông tin.
Việc ghi nhận là tài sản cố định trên sổ kế toán không đồng nghĩa với việc doanh nghiệp được trích khấu hao tài sản để tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp, bởi Điều 26 dự thảo quy định riêng ngưỡng nguyên giá từ 100 triệu đồng đối với tài sản cố định phục vụ mục đích tính thuế.
Nếu quy định kế toán hướng đến
việc phản ánh tài sản, chi phí và tình hình tài chính của doanh nghiệp thì quy
định thuế xác định cách thức xử lý chi phí khi tính thu nhập chịu thuế.
Theo Bộ Tài chính, dự thảo phân định riêng tiêu chuẩn ghi nhận tài sản cố định trong
kế toán và tiêu chuẩn áp dụng khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Theo đó, tài
sản dưới 100 triệu đồng vẫn có thể được doanh nghiệp ghi nhận là tài sản cố
định trên sổ kế toán nếu đáp ứng tiêu chuẩn và nguyên tắc phân loại tại Điều 4.
Sự khác biệt giữa hai hệ thống tiêu chí đòi hỏi doanh nghiệp phân biệt rõ số
liệu kế toán với số liệu phục vụ kê khai thuế. Doanh nghiệp cần đối chiếu quy định áp dụng cho từng mục đích để
phản ánh đúng giá trị tài sản trên sổ sách, đồng thời xác định đúng chi phí
được trừ theo quy định thuế.
Bên cạnh thay đổi về tiêu chuẩn ghi nhận tài sản cố định, dự thảo còn đề cao
vai trò chủ động và trách nhiệm xét đoán của doanh nghiệp trong việc xác định
thời gian sử dụng hữu ích, phân loại tài sản và đánh giá khả năng thu hồi giá
trị. Điều này đặt ra yêu cầu doanh nghiệp xây dựng nguyên tắc kế toán phù hợp
với đặc điểm hoạt động, bảo đảm tính nhất quán và minh bạch trong quá trình
thực hiện.
Bộ Tài chính cho biết dự thảo áp dụng đối với tất cả doanh
nghiệp và các đơn vị sự nghiệp công lập áp dụng cơ chế tài chính doanh nghiệp.
Ngược lại, dự thảo không áp dụng đối với doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp
siêu nhỏ, hợp tác xã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp tỷ lệ phần
trăm trên doanh thu và hộ kinh doanh thuộc các nhóm đã có chế độ kế toán riêng.
Một khoản tiền nhàn rỗi, một kế hoạch mua nhà, những thói quen chi tiêu - ba mối quan tâm tưởng chừng không liên quan, nhưng với khách hàng đã trải nghiệm VIB Up của Ngân hàng Quốc Tế (VIB), cả ba đều được giải quyết trong cùng một hệ sinh thái hội viên với tổng giá trị nhận được có thể lên đến 380 triệu đồng.
Trong phiên sáng 16/10, giá vàng miếng SJC tại hầu hết các đơn vị kinh doanh tiếp tục giữ nguyên ở mức 140,3 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 143,3 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với phiên trước (15/10). Ngoại trừ giá mua tăng cục bộ tại một số doanh nghiệp...
Các nhà đầu tư dự báo giá vàng sẽ thiết lập những mức cao kỷ lục mới trong vòng 24 tháng tới, trong bối cảnh dữ liệu cho thấy lượng vàng được các ngân hàng trung ương mua trong trong tháng 9 đã đạt mức cao nhất trong gần 2 năm qua...
Generali Việt Nam giới thiệu Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam (“KIM Việt Nam”) là đối tác quản lý quỹ mới, đồng thời bổ sung Quỹ Tăng Trưởng Bền Vững do KIM Việt Nam quản lý và Quỹ Tích Lũy Cân Bằng do Công ty TNHH Quản lý Quỹ VinaCapital (“VinaCapital”) quản lý. Hai quỹ có định hướng đầu tư và mức độ rủi ro khác nhau, giúp khách hàng có thêm lựa chọn phù hợp với mục tiêu tài chính của mình.
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, mạo danh cán bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội, công an hoặc cán bộ phường/xã để tiếp cận người dân, lợi dụng nhu cầu tra cứu thông tin, thực hiện thủ tục và giải quyết quyền lợi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhằm đánh cắp thông tin cá nhân, chiếm đoạt tài sản.