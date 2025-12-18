Một loạt ngành nghề được mở rộng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Nghị định số 320/2025/NĐ-CP mở rộng các chính sách ưu đãi thuế. Trong đó, xác định cụ thể ngành, nghề, địa bàn được ưu đãi; đồng thời quy định rõ mức thuế suất, thời gian miễn, giảm thuế nhằm khuyến khích đầu tư vào các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế…

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 320/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. Trong đó, Nghị định này tập trung làm rõ các nội dung liên quan đến chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Thứ nhất, Điều 18 Nghị định số 320/2025/NĐ-CP đã xác định cụ thể ngành, nghề, địa bàn được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Cụ thể, khoản 2 Điều 18, Nghị định quy định danh mục ngành, nghề được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp với phạm vi rộng, tập trung vào các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế.

Theo đó, ưu đãi được áp dụng đối với hoạt động ứng dụng công nghệ cao, đầu tư mạo hiểm cho phát triển công nghệ cao thuộc danh mục ưu tiên theo quy định của Luật Công nghệ cao.

Bên cạnh đó, các hoạt động sản xuất phần mềm; sản xuất, cung cấp dịch vụ an toàn thông tin mạng; sản xuất sản phẩm, dịch vụ công nghệ số trọng điểm; sản xuất thiết bị điện tử; nghiên cứu, thiết kế, sản xuất, đóng gói, kiểm thử chip bán dẫn; xây dựng trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo về công nghiệp công nghệ số cũng thuộc diện được ưu đãi.

Doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; các dự án đầu tư trong lĩnh vực sản xuất sử dụng công nghệ đáp ứng yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và có quy mô vốn từ 12.000 tỷ đồng trở lên, giải ngân tổng vốn đầu tư đăng ký không quá 5 năm kể từ ngày được phép đầu tư đều được xếp vào nhóm ngành, nghề được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Điều 18 Nghị định số 320/2025/NĐ-CP

Nghị định đồng thời ưu đãi đối với sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ bao gồm sản phẩm phục vụ công nghệ cao hoặc phục vụ các ngành dệt – may, da – giày, điện tử – tin học, lắp ráp ô tô và cơ khí chế tạo mà trong nước chưa sản xuất được, hoặc đã sản xuất nhưng phải đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật của Liên minh châu Âu hoặc tương đương theo hướng dẫn của Bộ Công Thương.

Ngoài ra, các hoạt động sản xuất năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, năng lượng từ xử lý chất thải; bảo vệ môi trường; vật liệu xây dựng nhẹ, vật liệu quý hiếm; sản xuất phục vụ quốc phòng, an ninh; cũng như sản xuất sản phẩm hóa chất và cơ khí trọng điểm đều được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Nghị định cũng mở rộng ưu đãi đối với các dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng quan trọng như nhà máy điện, nhà máy nước, hệ thống cấp thoát nước, giao thông đường bộ, đường sắt, cảng hàng không, cảng biển và các công trình hạ tầng đặc biệt quan trọng khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Song song, các dự án thuộc diện ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đặc biệt theo Luật Đầu tư, trong đó thời gian giải ngân tổng vốn đầu tư không quá 10 năm kể từ thời điểm cấp Giấy chứng nhận đầu tư hoặc được phép đầu tư cũng không ngoại lệ.

Ngoài lĩnh vực công nghiệp và công nghệ, chính sách ưu đãi thuế còn được áp dụng cho khu vực nông, lâm, ngư nghiệp, bao gồm hoạt động trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng; sản xuất, nhân và lai tạo giống cây trồng, vật nuôi; đầu tư bảo quản nông sản sau thu hoạch, bảo quản nông sản, thủy sản và thực phẩm; khai thác và tinh chế muối cũng như chế biến nông sản và thủy sản.

Bên cạnh đó, các hoạt động sản xuất thép cao cấp; sản xuất sản phẩm tiết kiệm năng lượng; sản xuất máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp; sản xuất thiết bị tưới tiêu; sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản; sản xuất, lắp ráp ô tô và sản xuất các sản phẩm công nghệ số khác cũng thuộc diện được hưởng ưu đãi thuế.

Các địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, bao gồm địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn teo quy định của pháp luật về đầu tư cùng với các khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và khu công nghệ số tập trung. Khoản 3 Điều 18 của Nghị định số 320/2025/NĐ-CP

Nghị định cũng quy định ưu đãi đối với hoạt động xã hội hóa trong các lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường theo danh mục, tiêu chí do Thủ tướng Chính phủ quy định; đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để bán, cho thuê hoặc cho thuê mua theo quy định của Luật Nhà ở.

Ngoài ra, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô, ngân hàng hợp tác xã, cùng các hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp đều nằm trong diện được hưởng ưu đãi thuế.

Hoạt động xuất bản và báo chí, bao gồm cả quảng cáo trên báo cũng được áp dụng chính sách ưu đãi theo quy định.

Thứ hai, Nghị định quy định cụ thể các trường hợp được miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp với lộ trình và điều kiện rõ ràng.

Theo đó, Điều 20 Nghị định này nêu rõ, doanh nghiệp được miễn thuế tối đa 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo đối với thu nhập thuộc diện quy định tại khoản 1 Điều 19 của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, cũng như thu nhập từ hoạt động xã hội hóa quy định tại điểm r khoản 2 Điều 18 khi thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn hoặc khó khăn.

Trường hợp hoạt động xã hội hóa này không thuộc các địa bàn nêu trên, doanh nghiệp vẫn được miễn thuế tối đa 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp nhưng thời gian giảm thuế không quá 5 năm tiếp theo.

Bên cạnh đó, Nghị định áp dụng chính sách miễn thuế 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với thu nhập của doanh nghiệp thuộc các trường hợp áp dụng thuế suất 17% trong thời hạn 10 năm theo quy định tại Điều 19 Nghị định này.

Đối với các dự án đầu tư mới thuộc diện ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ được quyết định kéo dài thời gian miễn, giảm thuế nhưng tối đa không quá 1,5 lần thời gian ưu đãi thông thường và không vượt quá thời hạn hoạt động của dự án.

Thời gian miễn, giảm thuế được xác định từ năm đầu tiên dự án đầu tư phát sinh thu nhập chịu thuế; trường hợp trong 3 năm đầu kể từ khi có doanh thu mà chưa phát sinh thu nhập chịu thuế thì thời gian miễn, giảm thuế được tính từ năm thứ tư.