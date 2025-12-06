Điện khí hóa và nhiệt sạch: Bước ngoặt chiến lược, cơ hội cho ngành công nghiệp Việt Nam

Giá vàng trong nước và thế giới
Chủ Nhật, 07/12/2025
Tuấn Sơn
06/12/2025, 12:53
Xu hướng điện khí hóa công nghiệp và năng lượng tái tạo trên thế giới đã mở ra nhiều cơ hội và thách thức cho ngành công nghiệp Việt Nam; Đặc biệt, công nghệ bơm nhiệt hiệu suất cao được xem là một trong những giải pháp kỹ thuật nhiệt sạch cho nhà máy hiện đại…
Ngày 4/12, hội thảo “Electrification of Industry – Heat Pump Powered by Renewable Energy” diễn ra tại Hà Nội đã đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy điện khí hóa và nhiệt sạch trong ngành công nghiệp. Sự kiện này không chỉ là một diễn đàn để thảo luận về các giải pháp công nghệ mà còn là cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận với những tiêu chuẩn quốc tế như RE100 và Net Zero…
Hội thảo được tổ chức bởi Hauhouse Engineering & Construction (HEC) cùng WWF Việt Nam, với sự tài trợ từ các tập đoàn lớn như H&M Group, Bangjie Group và Vũ Phong Energy Group. Đây là một sự kiện cấp cao nhằm thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ điện khí hóa và nhiệt sạch, đáp ứng các yêu cầu khắt khe về giảm phát thải và tiêu chuẩn RE100 toàn cầu.
Trong bối cảnh toàn cầu đang nỗ lực chuyển đổi sang các nguồn năng lượng bền vững, Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng này. Hiện, các doanh nghiệp Việt Nam đang phải đối mặt với áp lực chuyển đổi năng lượng, công nghệ bơm nhiệt nổi lên như một giải pháp đột phá. Bơm nhiệt không chỉ giúp thu hồi nguồn nhiệt thải mà còn chuyển hóa thành nhiệt đầu ra có giá trị, thay thế cho các nhiên liệu hóa thạch như LPG, DO hay than.
Phát biểu tại hội thảo, ông Johan Ndisi, Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam, đã nhấn mạnh vai trò tiên phong của dự án “Hệ thống bơm nhiệt tạo hơi bằng năng lượng tái tạo Bangjie” trong ngành dệt may Việt Nam. Đây là lần đầu tiên hệ thống tạo hơi bằng điện được ứng dụng trong ngành này, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong lộ trình điện khí hóa và giảm phát thải. Ông Johan Ndisi chia sẻ và kỳ vọng mô hình này có thể nhân rộng trong khu vực Đông Nam Á.
Ông Nguyễn Tiến Huy, Giám đốc Văn phòng Doanh nghiệp vì sự Phát triển bền vững (VCCI), khẳng định: doanh nghiệp phải là lực lượng trung tâm trong việc hiện thực hóa mục tiêu Net Zero 2050. Trong bối cảnh các thị trường quốc tế ngày càng siết chặt yêu cầu về khí thải, doanh nghiệp Việt Nam cần đẩy mạnh điện hóa và ứng dụng công nghệ carbon thấp.
Hội thảo đã tập trung vào hai chuyên đề chính: giải pháp nhiệt xanh cho ngành công nghiệp hiện đại và giảm phát thải carbon trong ngành dệt may. Các chuyên gia đã chia sẻ về xu hướng điện khí hóa công nghiệp và năng lượng tái tạo trên thế giới, đồng thời phân tích những cơ hội và thách thức cụ thể cho ngành công nghiệp Việt Nam. Đặc biệt, công nghệ bơm nhiệt hiệu suất cao được xem là một trong những giải pháp kỹ thuật nhiệt sạch cho nhà máy hiện đại.
Tại sự kiện, Bà Anna Zhan - Giám đốc Chương trình Quan hệ công của Tập đoàn H&M cũng nhấn mạnh rằng điện khí hóa toàn diện là con đường duy nhất để đạt được mục tiêu khí hậu dài hạn. Dự án với Bangjie là một cột mốc quan trọng, đặc biệt khi các nhà máy có quy trình ướt như nhuộm vải thường khó điện khí hóa hơn. H&M Group cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác để tài trợ và nhân rộng các dự án tiên phong, tương tự như mô hình đã thực hiện với Apparel Impact Institute và WWF.
Theo đánh giá của các chuyên gia, hội thảo lần này không chỉ là một nghi thức mang tính tượng trưng mà còn là cột mốc quan trọng thể hiện cam kết hợp tác bền vững giữa các bên. Dự án “Hệ thống bơm nhiệt hơi nước vận hành bằng năng lượng tái tạo” do HEC thiết kế và thực hiện cho Bangjie được đánh giá là mô hình đầu tiên tại Đông Nam Á ứng dụng công nghệ tạo hơi sạch bằng điện trong ngành dệt nhuộm quy mô lớn. Ở phiên tọa đàm, các chuyên gia đã trao đổi sâu hơn về dự án và hệ thống bơm nhiệt, từ cơ chế vận hành đến lộ trình kỹ thuật.
HEC đã khẳng định vị thế là một trong những doanh nghiệp tại Việt Nam tiên phong làm chủ trọn vẹn chuỗi kỹ thuật của Industrial Heat Pump, Electro-Thermal Systems và Electric Steam Generation. Giải pháp Decarbonization Engineering theo tiêu chuẩn quốc tế của HEC không chỉ giảm phát thải đột phá mà còn giúp nhà máy tối ưu sâu chi phí vận hành nhờ hiệu suất vượt trội gấp 2–6 lần so với các hệ thống nhiệt truyền thống.
Sự kiện này đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình chuyển đổi năng lượng của ngành công nghiệp Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh doanh nghiệp chịu áp lực đáp ứng tiêu chuẩn RE100, lộ trình Net Zero, và các quy định carbon từ các thị trường xuất khẩu. Với sự hợp tác và cam kết mạnh mẽ từ các bên liên quan, Việt Nam đang trên con đường trở thành một trong những quốc gia tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ sạch và bền vững trong các ngành công nghiệp.
