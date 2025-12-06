Tình hình doanh nghiệp 11 tháng năm 2025: Vốn bổ sung tăng mạnh

Bức tranh doanh nghiệp 11 tháng năm 2025 ghi nhận sự sôi động với hơn 275 nghìn doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường. Đáng chú ý, dòng vốn bổ sung vào nền kinh tế tăng mạnh hơn 104%, cho thấy niềm tin lớn của cộng đồng doanh nghiệp hiện hữu...

Theo số liệu từ Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tính chung 11 tháng năm 2025, hoạt động đăng ký kinh doanh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Cả nước có gần 178 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.753,2 nghìn tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước, số lượng doanh nghiệp mới tăng 20,9% với số vốn tăng tương ứng 20,9%.

Không chỉ có doanh nghiệp mới, số lượng doanh nghiệp quay trở lại hoạt động cũng ghi nhận mức tăng 39,9% so với cùng kỳ với 97,6 nghìn doanh nghiệp. Như vậy, tổng số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường trong 11 tháng lên tới 275,6 nghìn doanh nghiệp, tăng 26,1% so với cùng kỳ năm 2024. Trung bình mỗi tháng, nền kinh tế đón nhận khoảng 25,1 nghìn doanh nghiệp.

Xét riêng trong tháng 11/2025, dù có sự chững lại so với tháng 10 (giảm 16,1% về số lượng và 6,9% về vốn), nhưng so với cùng kỳ năm ngoái, số doanh nghiệp thành lập mới vẫn tăng trưởng mạnh 34,9%.

Một trong những chỉ số đáng chú ý nhất trong bức tranh kinh tế 11 tháng qua là quy mô vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế. Tổng số vốn đăng ký mới và vốn đăng ký bổ sung đạt tới 5,6 triệu tỷ đồng, tăng 104,3% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong đó, động lực chính đến từ các doanh nghiệp đang hoạt động. Số vốn đăng ký tăng thêm của nhóm này đạt gần 3,9 triệu tỷ đồng, tăng tới 197,3%. Con số này phản ánh một thực tế: Trong khi các doanh nghiệp mới gia nhập với quy mô vốn trung bình khoảng 9,8 tỷ đồng (tương đương cùng kỳ), thì các doanh nghiệp hiện hữu đang mạnh tay rót thêm vốn để mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh.

Số liệu thống kê 11 tháng cho thấy khu vực dịch vụ vẫn là khu vực sôi động nhất khi thu hút 136,2 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, tăng 22,3% so với cùng kỳ. Tiếp đến là khu vực công nghiệp và xây dựng với 40,1 nghìn doanh nghiệp (tăng 16,6%).

Đáng lo ngại là số lượng doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể tăng đột biến tới 60,1% (30,8 nghìn doanh nghiệp). Trong khi đó, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 110,1 nghìn (tăng 14,4%) và số chờ giải thể là 64,5 nghìn (tăng 11,7%).

Việc tỷ lệ giải thể tăng vọt so với tỷ lệ tạm ngừng kinh doanh cho thấy nhiều doanh nghiệp đã không còn khả năng “cầm cự” chờ thời cơ mà buộc phải lựa chọn phương án đóng cửa vĩnh viễn. Đặc biệt, các ngành thâm dụng vốn và lao động như bất động sản (giải thể tăng 56,4%) hay vận tải kho bãi (giải thể tăng 61,5%) đang chịu tác động nặng nề.

Theo Cục Thống kê, ngành xây dựng là lĩnh vực gặp khó khăn nhất khi đây là ngành duy nhất ghi nhận số lượng doanh nghiệp thành lập mới sụt giảm (-3,7%) so với cùng kỳ, trong khi số lượng doanh nghiệp giải thể lại tăng tới 77%. Điều này cho thấy thị trường xây dựng đang trải qua giai đoạn thanh lọc gay gắt, các doanh nghiệp yếu kém buộc phải rời bỏ thị trường.

Bán buôn, bán lẻ, với quy mô lớn nhất (hơn 75 nghìn doanh nghiệp mới) vẫn giữ vai trò dẫn dắt nhưng cũng chịu áp lực đào thải lớn khi số lượng giải thể tăng 44,3%.

Công nghiệp chế biến, chế tạo dù điểm sáng nằm ở việc số doanh nghiệp mới tăng 32,9% nhưng áp lực cạnh tranh cũng khiến lượng giải thể tăng 64,7%.