FDI 11 tháng năm 2025: Vốn thực hiện lập kỷ lục 5 năm, dòng tiền ngoại tiếp tục “chảy mạnh” vào sản xuất

Thu hút đầu tư nước ngoài trong 11 tháng năm 2025 tiếp tục ghi nhận những con số tích cực với số vốn đăng ký đạt gần 33,7 tỷ USD, vốn thực hiện đạt 23,6 tỷ USD – mức cao nhất trong vòng 5 năm qua...

Theo số liệu vừa được Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố, tính đến ngày 30/11/2025, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam (bao gồm vốn cấp mới, vốn điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần) đạt 33,69 tỷ USD, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước.

Xét về cơ cấu vốn đăng ký mới, 11 tháng qua ghi nhận 3.695 dự án được cấp phép với tổng số vốn đăng ký đạt 15,96 tỷ USD. Đáng chú ý, dù tổng vốn đăng ký mới giảm nhẹ 8,2% so với cùng kỳ, nhưng số lượng dự án lại tăng mạnh tới 21,7%. Điều này cho thấy sự quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài vẫn rất lớn, đặc biệt là sự gia tăng của các dự án quy mô vừa và nhỏ nhưng có tính lan tỏa cao.

Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu, đóng vai trò là trụ cột thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Cụ thể, trong tổng vốn đăng ký cấp mới, ngành này chiếm tới 9,17 tỷ USD (tương đương 57,5%). Nếu tính gộp cả vốn đăng ký mới và vốn đăng ký điều chỉnh, tổng vốn đổ vào lĩnh vực chế biến, chế tạo lên tới 16,52 tỷ USD, chiếm 59,9% tổng vốn. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy chất lượng dòng vốn FDI đang đi đúng định hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam đã đặt ra.

Đứng thứ hai là hoạt động kinh doanh bất động sản. Lĩnh vực này thu hút 3,14 tỷ USD vốn cấp mới (chiếm 19,7%). Nếu tính cả vốn điều chỉnh, tổng vốn vào bất động sản đạt 5,72 tỷ USD, chiếm 20,7%. Các ngành còn lại chiếm tỷ trọng 19,4% với 5,34 tỷ USD.

Vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam 11 tháng các năm 2021-2025 (tỷ USD)

Về đối tác đầu tư, trong số 88 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án cấp mới, Singapore tiếp tục dẫn đầu với 4,29 tỷ USD, chiếm 26,9%. Tiếp theo là Trung Quốc với 3,40 tỷ USD (21,3%), khẳng định xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng vẫn đang diễn ra mạnh mẽ.

Các vị trí tiếp theo thuộc về Hồng Kông (Trung Quốc), Nhật Bản và một điểm sáng mới từ Châu Âu là Thụy Điển với 1,0 tỷ USD.

Một điểm sáng không thể bỏ qua trong bức tranh FDI 11 tháng năm 2025 là sự gia tăng mạnh mẽ của dòng vốn điều chỉnh. Có tới 1.318 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký tăng vốn, với tổng giá trị tăng thêm là 11,62 tỷ USD, tăng 17,0% so với cùng kỳ. Việc các nhà đầu tư hiện hữu liên tục mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh là minh chứng rõ nét nhất cho niềm tin dài hạn vào sự ổn định vĩ mô và tiềm năng tăng trưởng của thị trường Việt Nam.

Bên cạnh đó, hoạt động góp vốn, mua cổ phần (M&A) cũng diễn ra sôi động với 3.225 lượt, tổng giá trị đạt 6,11 tỷ USD, tăng 50,7% so với cùng kỳ. Đáng lưu ý, dòng vốn này không chỉ tập trung vào sản xuất (2,0 tỷ USD) mà còn chảy mạnh vào hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ (1,13 tỷ USD), cho thấy xu hướng đầu tư vào chất xám và công nghệ cao đang dần hình thành rõ nét.

Tuy nhiên, con số ấn tượng nhất trong báo cáo lần này chính là vốn đầu tư thực hiện. Tính chung 11 tháng, vốn FDI thực hiện ước đạt 23,6 tỷ USD, tăng 8,9% so với cùng kỳ.

Đây là mức giải ngân cao nhất của 11 tháng trong suốt 5 năm qua (giai đoạn 2021-2025). Trong đó, riêng ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đã giải ngân tới 19,56 tỷ USD, chiếm gần 83% tổng vốn thực hiện.

Vốn đầu tư nước ngoài 11 tháng giai đoạn 2021-2025 (tỷ USD).

Về đầu tư ra nước ngoài, dòng vốn đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam ra nước ngoài trong năm 2025 cũng ghi nhận sự bứt phá ngoạn mục. Tổng vốn đầu tư ra nước ngoài (gồm cấp mới và điều chỉnh) trong 11 tháng đạt 1,1 tỷ USD, tăng tới 83,9% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, có 148 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn 742,8 triệu USD (tăng 33,8%). Đặc biệt, số vốn điều chỉnh tăng thêm đạt 358,2 triệu USD, gấp 8,2 lần so với cùng kỳ, cho thấy các doanh nghiệp Việt đang kinh doanh hiệu quả và tự tin mở rộng quy mô tại thị trường quốc tế.

Về lĩnh vực, các doanh nghiệp Việt tập trung mạnh vào ngành sản xuất, phân phối điện, khí đốt (chiếm 31,1% tổng vốn); tiếp đến là công nghiệp chế biến, chế tạo (25,2%) và bán buôn, bán lẻ (11,8%).

Về địa bàn, Lào tiếp tục là thị trường nhận đầu tư lớn nhất của Việt Nam với 590,3 triệu USD, chiếm quá nửa tổng vốn đầu tư (53,6%). Các thị trường khác như Philippines, Đức, Indonesia và Hoa Kỳ cũng ghi nhận những dòng vốn đáng kể từ doanh nghiệp Việt.