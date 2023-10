Doanh thu phòng vé: Điểm sáng hiếm hoi của tiêu dùng Trung Quốc

Tờ CNN nhận định kỷ lục phòng vé là điểm sáng hiếm hoi trong nền kinh tế Trung Quốc, vốn đang dần mất đà sau đợt phục hồi ấn tượng ban đầu khi nước này chính thức mở cửa trở lại. GDP của Trung Quốc chỉ tăng 0,8% trong quý 2 so với 3 tháng trước đó. Thị trường bất động sản - nơi các hộ gia đình Trung Quốc cất giữ 80% tài sản của mình - tiếp tục suy thoái. Và mọi người dân đang tích trữ tiền mặt trong bối cảnh sự bất ổn ngày càng tăng về tương lai.

Theo dữ liệu từ Dengta và Maoyan, hai ứng dụng theo dõi phòng vé lớn của Trung Quốc, doanh thu phòng vé đạt tổng cộng 23,44 tỷ nhân dân tệ (3,2 tỷ USD) trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 9. Trong đó, vào 3 tháng cao điểm truyền thống (từ tháng 6 đến tháng 8), doanh thu phòng vé tăng vọt lên mức kỷ lục 20,6 tỷ nhân dân tệ (2,8 tỷ USD), phá vỡ mức cao nhất ghi nhận vào mùa hè năm 2019 là 17,8 tỷ nhân dân tệ (2,4 tỷ USD).

Stanley Rosen, giáo sư khoa học chính trị và quan hệ quốc tế tại Viện Mỹ-Trung của USC, cho biết: “Tiêu dùng đối với những mặt hàng giá trị đang giảm mạnh ở Trung Quốc. Trong khi đó, những khoản chi nhỏ cho hoạt động giải trí và dịch vụ lại tăng đều đặn”. Theo đánh giá của giáo sư Xuguang Chen tại Trường Nghệ thuật thuộc Đại học Bắc Kinh, khi nền kinh tế đang gặp khó khăn thì nhìn từ quan điểm của người tiêu dùng, đi xem phim là một loại hình giải trí phù hợp hơn với nhiều đối tượng khán giả có thu nhập thấp và trung bình.

Chất lượng và sự đa dạng của các bộ phim được cung cấp trong mùa hè này cũng là là một yếu tố cải thiện giúp ích cho sự tăng trưởng của doanh thu. No More Bets - bộ phim Trung Quốc có doanh thu cao nhất 3,52 tỷ nhân dân tệ (480 triệu USD) về chủ đề chống gian lận - gây được tiếng vang với khán giả có thu nhập thấp. Ngoài ra, hầu hết các bộ phim ăn khách nhất tại thị trường tỷ dân đều là “cây nhà lá vườn”, điển hình như Lost in the Stars và Creation of the Gods I: Kingdom of Storms…

Theo Variety, dữ liệu tháng 10/2023 từ Công ty tư vấn Artisan Gateway cho thấy, bộ phim tâm lý tội phạm Under the Light của Trương Nghệ Mưu thu được 13,5 triệu USD (hơn 330 tỉ đồng) từ thứ sáu đến chủ nhật vừa qua. Từ khi phát hành vào ngày 28/9, tác phẩm có tổng doanh thu là 163 triệu USD (hơn 4.000 tỉ đồng).

Đứng ở vị trí thứ 2 là bộ phim chiến tranh The Volunteers: To the War của đạo diễn Trần Khải Ca. Lấy bối cảnh thập niên 1950, tác phẩm xoay quanh giai đoạn tham chiến trên bán đảo Triều Tiên của Trung Quốc. Trong cuối tuần qua, bộ phim đã thu về 9,6 triệu USD (hơn 235 tỉ đồng) và tăng từ vị trí thứ 3 của tuần trước đó lên vị trí thứ 2. Hiện tại doanh thu từ khi khởi chiếu đã đạt 93,2 triệu USD (hơn 2.200 tỉ đồng), và được đánh giá là một con số ấn tượng.

Xếp liên tiếp sau đó là những tác phẩm hành động, hài hước, nghiêng về giải trí. Có thể kể đến The Ex-Files 4: Marry Plan thu về 8,8 triệu USD (hơn 215 tỉ đồng), Moscow Mission với 8,4 triệu USD (hơn 205 tỉ đồng) và Lose to Win với 2,2 triệu USD (khoảng 54 tỉ đồng)… Giới quan sát đánh giá, sau một mùa hè phát triển mạnh mẽ, tổng doanh thu phòng vé ở Trung Quốc đã phục hồi lại như mức doanh thu trước lúc dịch Covid-19. Mô hình phát hành phim “thời vụ” dựa trên các ngày lễ lớn cũng đang “tái xuất” trong các lịch chiếu.

Cuối tuần qua, tổng doanh thu phòng vé toàn quốc là 47,1 triệu USD, nâng con số doanh thu phòng vé năm 2023 tính đến thời điểm hiện tại của thị trường tỉ dân lên 6,71 tỷ USD. Artisan Gateway cho biết con số này đạt gần là 76% trước thời điểm xảy ra đại dịch Covid-19, và thấp hơn 10% so với cùng kỳ năm 2019.

Xem xét sự đóng góp của kỳ nghỉ lễ kéo dài vào doanh thu phòng vé và kỳ vọng trong thời gian còn lại của năm, Zhi Feina, giáo sư tại Học viện Nghệ thuật Quốc gia Trung Quốc dự đoán doanh thu rạp chiếu phim cả năm 2023 có thể cán mốc 55 tỷ nhân dân tệ (7,2 tỷ USD). Bởi còn rất nhiều tác phẩm được mong đợi sẽ ra mắt vào cuối năm, điển hình là bộ phim kinh dị tội phạm có sự tham gia của các siêu sao Hồng Kông Lương Triều Vỹ và Lưu Đức Hoa, mang tên The Goldfinger.

Điều đặc biệt là, trong số hơn 570 triệu người đã mua vé xem phim trong 4 tháng qua tại Trung Quốc thì hầu hết lại là nữ giới, theo thống kê trích dẫn từ dữ liệu của Dengta và Maoyan. Đối với năm bộ phim ăn khách nhất, 61% người xem là phụ nữ, tỷ lệ cao nhất từng được ghi nhận, theo Dengta, công ty được Alibaba hậu thuẫn. Khoảng một nửa số người xem ở độ tuổi từ 20 đến 29. Bộ phim có tỷ lệ người xem là phụ nữ cao nhất - 67% - là Lost in the Stars mang thông điệp nữ quyền và phản ánh các sự kiện trong đời thực.

Không chỉ tại Trung Quốc, bỏ lại tình hình ảm đạm do ảnh hưởng của đại dịch suốt 2 năm qua, các nền điện ảnh của khu vực hiện đã có sự tăng trưởng trở lại. Sự phục hồi cũng được thấy rõ ở phòng vé Hàn Quốc. Theo dữ liệu do Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc (KOFIC) công bố, tổng doanh thu phòng vé trong nửa đầu năm 2023 đạt khoảng 606 tỉ won (474,5 triệu USD), phục hồi khoảng 70% so với mức trước đại dịch.

Điện ảnh Hàn Quốc cũng đang nỗ lực giảm sự mất cân bằng giữa phim nhập ngoại và phim nội địa.

Số lượng khán giả đến rạp trong 6 tháng đạt tổng cộng 58,39 triệu, chiếm 57,8% lượng khán giả trung bình trong nửa đầu năm 2017 - 2019. Dù vẫn chưa thể quay trở lại mức doanh thu trước đại dịch Covid-19, nhưng sự phục hồi tích cực này hứa hẹn giúp các nhà làm phim xứ kim chi phần nào xoa dịu những khó khăn đã qua. Điện ảnh Hàn Quốc cũng đang nỗ lực giảm sự mất cân bằng giữa phim nhập ngoại và phim nội địa. Trong nửa đầu năm nay, phim nội địa chỉ chiếm 34,9% tổng doanh thu phòng vé và 36% tổng lượt xem.

Thành công của các bom tấn Hollywood như Avatar: The Way of Water cùng với các phim hoạt hình Nhật Bản như Suzume và The First Slam Dunk, góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng doanh thu của phim ngoại. Trước sự tuột dốc về doanh thu của phim nội đia, KOFIC giải thích rằng phim Hàn đã hoạt động kém hiệu quả cho đến tháng 5. Trước khi tác phẩm hài hành động The Roundup: No Way Out được phát hành, không có phim Hàn Quốc nào tạo ra doanh thu trên 20 tỷ won hoặc thu hút 2 triệu người xem.