Tập đoàn Walt Disney vẫn “đặt cược” doanh thu vào công viên chủ đề

Lưu lượng người qua lại tại các công viên của Tập đoàn truyền thông và giải trí Walt Disney đã giảm suốt nhiều tháng qua, thậm chí nhiều nơi gần như trống rỗng và không có dòng người xếp hàng trong các ngày cuối tuần hay kỳ nghỉ lễ lớn. Theo Business Insider, doanh thu của Disney từ các công viên, trải nghiệm và sản phẩm liên quan tăng 17% trong quý 2 của năm nay. Tuy nhiên, mức tăng này phần lớn là nhờ tốc độ tăng của Shanghai Disney Resort, Disneyland Paris và Disneyland Hong Kong.

Trong khi đó, lợi nhuận tại các công viên chủ đề ở Mỹ nói chung giảm mạnh so với ước tính. Cụ thể, thời gian chờ đợi trung bình cho một chuyến đi trong Công viên Magic Kingdom vào kỳ nghỉ lễ 4/7 là 27 phút, giảm 13% so với năm 2022 (31 phút) và thấp hơn 43% so với mức trước đại dịch vào năm 2019 (47 phút), theo Touring Plans. Hollywood Studios cũng chứng kiến tình trạng tương tự mặc dù công viên này là nơi có các điểm tham quan Star Wars (Chiến tranh giữa các vì sao) nổi tiếng.

Nguyên nhân được cho là do Disney đã tăng giá vé các công viên nhiều lần trong năm qua và thậm chí thông báo mức tăng đột biến và đặc biệt dành riêng cho công viên chủ đề. Điều này khiến những gia đình trung bình có 4 - 5 người rất khó để đến thăm, đặc biệt là khi lạm phát đã buộc nhiều người dân Mỹ phải thắt chặt hầu bao của mình.

Mặc dù vậy, Disney tuyên bố sẽ đầu tư 60 tỷ đô la Mỹ, chủ yếu để phát triển và nâng cấp các công viên chủ đề trong nước và quốc tế trong 10 năm tới. Tại cuộc họp với các nhà phân tích và nhà đầu tư Phố Wall ở Orlando, bang Florida hôm 19/9, Bob Iger, CEO của Disney và Josh D’Amaro, giám đốc mảng kinh doanh công viên của này, cho biết con số này cao gấp đôi nguồn vốn đầu tư mà Disney đã rót vào mảng công viên trong 10 năm qua.

Kế hoạch này được đưa ra trong bối cảnh Disney đối mặt triển vọng không chắc chắn ở mảng kinh doanh truyền hình và phim ảnh. Các công viên chủ đề đã trở thành một nguồn lợi nhuận đáng tin cậy của Disney, giúp tập đoàn bù đắp cho khoản lỗ trong hoạt động ở mảng kinh doanh phát trực tuyến Disney+. Ông Bob Iger cũng cho biết các công viên ở châu Á đang hoạt động “đặc biệt tốt” và mô tả các công viên là “mảng kinh doanh lớn” đối với công ty. Trong năm nay, các công viên đã mang lại 10 tỷ đô la lợi nhuận cho Disney, tăng từ 2,2 tỷ đô la cách đây 10 năm.

Disney cho biết phân khúc công viên, trải nghiệm và sản phẩm của tập đoàn ghi nhận tốc độ tăng trưởng gộp hàng năm là 6% kể từ năm tài chính 2017 và tạo ra thu nhập hoạt động lên đến 32,3 tỉ đô la trong 12 tháng qua. Disney tiết lộ tập đoàn này có 7 trong số 10 công viên chủ đề có lượng người tham quan cao nhất trên thế giới, bao gồm cả Công viên Vương quốc phép thuật của Walt Disney World Resort ở bang Florida, nơi thu hút số lượng khách tham quan nhiều nhất thế giới trong nhiều thập niên. Các công viên của Disney chào đón khoảng 100 triệu khách mỗi năm.

Giám đốc Iger cho biết, công ty có kế hoạch đầu tư 17 tỷ USD vào bang Florida trong thập kỷ tới, đồng thời đang đưa ra các kế hoạch dài hạn cho các điểm tham quan mới tại khu nghỉ dưỡng Disneyland ở Anaheim, bang California. Các giai đoạn đầu tư lớn - bao gồm việc bổ sung Cars Land tại Disney California Adventure hoặc Hollywood Studios ở Orlando của công ty đã thúc đẩy lượng người tham quan.

Disney cho biết vẫn còn 4 triệu mét vuông đất có thể sử dụng để phát triển trong tương lai tại sáu công viên giải trí của tập đoàn trên khắp thế giới. Công ty cũng đang tìm cách thu hút khoảng 700 triệu người tiêu dùng là những người hâm mộ Disney. Disney có bảng cân đối kế toán và khả năng vay vốn đủ mạnh để tài trợ cho các sáng kiến tăng trưởng của mình.

Disney cũng có kế hoạch tăng gần gấp đôi công suất đội du thuyền, bổ sung thêm hai tàu vào năm tài chính 2025 và một tàu khác vào năm 2026. Ngoài những nhân vật hoạt hình đã có tên tuổi và những thương hiệu mạnh như Avengers và Star Wars, trong tương lai, Disney sẽ tập trung vào những bộ phim và nhân vật chưa được sử dụng đúng mức ở các công viên hiện nay.

Theo Reuter, Disney đã chứng kiến một mùa hè đáng thất vọng ở các phòng vé, với những bộ phim như Indiana Jones and the Dial of Destiny và Haunted Mansion bán được ít vé hơn dự kiến. Dịch vụ phát trực tuyến Disney+ của tập đoàn này cũng tiếp tục thua lỗ. Ông Iger cho biết mảng kinh doanh này sẽ có lãi vào mùa thu năm 2024, nhưng một số nhà đầu tư tỏ ra nghi ngờ.

Trước đó, hội đồng quản trị của tập đoàn giải trí và truyền thông Walt Disney đã gia hạn hợp đồng với Giám đốc điều hành (CEO) Robert Iger thêm hai năm nữa, đến năm 2026. Hội đồng quản trị cho biết, kế hoạch này nhằm duy trì vai trò lãnh đạo liên tục trong quá trình chuyển đổi đang diễn ra của tập đoàn. Ông Iger trở lại Disney với tư cách là CEO vào tháng 11/2022, chưa đầy một năm sau khi ông nghỉ hưu, để ở lại thêm hai năm nữa nhằm khôi phục công việc kinh doanh, đồng thời tìm kiếm người thay thế lâu dài hơn sau khi tập đoàn thất vọng về ông Bob Chapek, người kế nhiệm ông Iger.

Các điều khoản trong hợp đồng của ông Iger bao gồm cơ hội nhận được tiền thưởng hàng năm gấp 5 lần mức lương cơ bản của ông. Trong hợp đồng trước đây ông Iger được hưởng, tổng số tiền bồi thường ước tính vào khoảng 27 triệu USD mỗi năm. Hồi tháng Hai năm nay, Disney cho biết sẽ cắt giảm 7.000 việc làm để tiết kiệm chi phí khoảng 5,5 tỷ USD.