Đổi mới vật liệu: “Chìa khóa” nằm ở hiệu suất tốt hơn trong thực tế

Thực tế cho thấy, những đổi mới vật liệu giá trị nhất thường bắt nguồn từ việc giải quyết các bài toán vận hành cụ thể. Việc nâng cao hiệu suất sử dụng thông qua phụ gia, tích hợp chức năng và hợp tác đồng phát triển đang dần định nghĩa lại cách thức đổi mới vật liệu…

Những năm gần đây, khoa học vật liệu chứng kiến nhiều đột phá như AI, vật liệu thông minh hay polymer sinh học. Tuy nhiên, giá trị lớn nhất của đổi mới thường không nằm ở việc tạo ra vật liệu mới, mà ở việc nâng cao hiệu suất của vật liệu hiện có trong điều kiện sử dụng thực tế.

KHOẢNG TRỐNG ÍT ĐƯỢC CHÚ Ý: HIỆU SUẤT TRONG SỬ DỤNG

Xu hướng đổi mới vật liệu đang chuyển từ tập trung vào “thành phần” sang “chức năng”. AI và học máy giúp dự đoán tính chất vật liệu, mô phỏng hiệu suất và rút ngắn quá trình phát triển, trong khi in 3D tăng tốc thử nghiệm thiết kế. Nhu cầu đa chức năng trong ôtô, hàng không và điện tử thúc đẩy sự phát triển của vật liệu nano, composite và vật liệu thích ứng. Song song đó, yêu cầu phát triển bền vững khiến doanh nghiệp chú trọng hơn đến vòng đời vật liệu, thúc đẩy các giải pháp như tái chế hóa học, polymer sinh học và bao bì đơn vật liệu.

Song bên cạnh những xu hướng lớn, vấn đề vận hành hàng ngày mới là nguyên nhân chính gây lãng phí và chi phí cho sản xuất. Khoảng cách giữa đặc tính trong phòng thí nghiệm và hiệu suất trên dây chuyền thường dẫn tới thất thoát tài nguyên, tăng chi phí xử lý và giảm hiệu suất sử dụng.

Trong sản xuất, nhất là tại các nền công nghiệp mới nổi, thách thức thường đến từ thực tế vận hành. Một bao bì có thể tái chế nhưng vẫn bị bỏ phí nếu sản phẩm bám dính bên trong; một linh kiện đạt chuẩn kỹ thuật vẫn làm tăng chi phí nếu phải xử lý bề mặt bổ sung; hay một cấu kiện bền chắc có thể hoạt động kém do bám bẩn hoặc nhiễm sinh học. Đây không phải là thất bại của khoa học vật liệu, mà là khoảng cách giữa kết quả trong phòng thí nghiệm và điều kiện sử dụng thực tế.

Để thu hẹp khoảng cách giữa phòng thí nghiệm và thực tế, không nhất thiết phải tạo ra vật liệu mới. Việc tối ưu vật liệu hiện có thông qua phụ gia và điều chỉnh công thức có thể nâng cao hiệu năng vận hành mà không làm thay đổi đáng kể chuỗi cung ứng hay quy trình sản xuất.

TÍCH HỢP CHỨC NĂNG NGAY TRONG VẬT LIỆU: MỘT HƯỚNG TIẾP CẬN MỚI

Xu hướng hiện nay là tích hợp chức năng trực tiếp vào vật liệu thay vì sử dụng lớp phủ hay xử lý bề mặt bổ sung. Cách tiếp cận này giúp đơn giản hóa sản xuất, tăng độ ổn định và duy trì hiệu năng lâu dài. Chẳng hạn, Exfola™ của Mitsui Chemicals là phụ gia nền polyolefin tích hợp silicone, cho phép tạo các đặc tính như chống bám dính và tăng khả năng tách ngay trong các vật liệu PP, PE hay HDPE.

Chuyên gia của Mitsui Chemicals nhấn mạnh cần nâng cao hiệu năng của vật liệu hiện có trong điều kiện sử dụng thực tế. Ảnh: Mitsui Chemicals

Ý nghĩa của cách tiếp cận này vượt ra ngoài sản phẩm đơn lẻ: nó đặt lại vấn đề thiết kế vật liệu - không phải xử lý bề mặt sau khi sản xuất, mà thiết kế sao cho vật liệu tự thân đã đáp ứng yêu cầu chức năng. Với mô hình này, nhà sản xuất có thể giảm công đoạn, tiết kiệm chi phí xử lý và nâng cao tính bền vững bằng cách giảm tiêu hao hóa chất vệ sinh và vật liệu thay thế.

CƠ HỘI CHO VIỆT NAM: TỪ ỨNG DỤNG ĐẾN ĐỒNG PHÁT TRIỂN

Việt Nam là môi trường phù hợp để thử nghiệm các giải pháp nâng cao hiệu suất vật liệu nhờ nền sản xuất đa ngành và nhu cầu thực tiễn lớn. Trong bối cảnh cạnh tranh và áp lực chi phí, doanh nghiệp ngày càng quan tâm đến các giải pháp giúp tăng hiệu quả vận hành, giảm lãng phí và chi phí bảo trì.

Đáng chú ý là mô hình hợp tác đưa đổi mới đến thực tiễn. Thay vì chỉ mua sản phẩm công nghệ, nhiều doanh nghiệp trở thành đối tác đồng phát triển với nhà cung cấp. Nhà cung cấp đem công nghệ; doanh nghiệp cung cấp hiểu biết về quy trình và điều kiện thực tế. Thông qua thử nghiệm, điều chỉnh và tối ưu hóa tại chỗ, giải pháp cuối cùng phù hợp hơn với môi trường sản xuất cụ thể. Đây là sự đổi mới mở trong ngành vật liệu, giá trị tạo ra từ giao thoa giữa năng lực công nghệ toàn cầu và bài toán thực tiễn địa phương.

Giá trị kinh tế lớn nhất của đổi mới vật liệu thường không nằm ở việc tạo ra vật liệu hoàn toàn mới, mà ở cách làm cho vật liệu hiện có hoạt động tốt hơn trong điều kiện sử dụng thực tế. Ảnh: Mitsui Chemicals.

Cải thiện hiệu suất vật liệu còn là câu chuyện bền vững: giảm tồn dư giúp tiết kiệm tài nguyên, hạn chế bám bẩn giảm nhu cầu hóa chất vệ sinh, kéo dài tuổi thọ vật liệu giảm nhu cầu thay thế. Trong khi các giải pháp lớn như tái chế hóa học hay vật liệu sinh học cần hạ tầng và thời gian, những cải tiến nhỏ mà hiệu quả có thể triển khai ngay tại nhà máy mang lại giá trị tức thì khi nhân rộng.

Thực tế ngành vật liệu cho thấy: tiến bộ có ý nghĩa nhất thường xuất phát từ việc giải quyết những vấn đề rất cụ thể, gần gũi với vận hành. Tập trung vào hiệu suất trong điều kiện sử dụng thực tế - thông qua phụ gia, tích hợp chức năng và hợp tác đồng phát triển - đang tái định nghĩa đổi mới vật liệu.

Việt Nam không chỉ là nơi ứng dụng vật liệu mới, mà có thể tham gia định hình cách vật liệu được thiết kế để hoạt động. Đổi mới khởi nguồn không phải trong phòng thí nghiệm riêng biệt, mà tại điểm giao giữa công nghệ, điều kiện thực tế và quan hệ đối tác, nơi tiềm năng khoa học chuyển hóa thành hiệu quả kinh tế và bền vững.