Đón đầu dòng du khách “đi mua” sức khỏe

Báo cáo của CGS International cho biết, du lịch y tế ở khu vực ASEAN dự kiến ​​sẽ chiếm 40% thị phần toàn cầu vào năm 2032. Theo Global Market Insights, lĩnh vực du lịch y tế của Đông Nam Á ​​sẽ tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 18% cho đến năm 2032.

Thái Lan, Singapore và Malaysia là ba điểm đến du lịch y tế hàng đầu của ASEAN, tạo ra doanh thu ước tính là 2,2 tỷ USD. Tuy nhiên, quỹ đạo tăng trưởng du lịch y tế trong khu vực dự kiến ​​sẽ khác nhau. Các thị trường mới nổi như Việt Nam và Indonesia cũng đang định vị là điểm đến du lịch y tế hấp dẫn, đặc biệt là đối với những bệnh nhân đề cao yếu tố chi phí.

CÁC QUỐC GIA BƯỚC VÀO CUỘC ĐUA

Bộ Y tế Indonesia ước tính mỗi năm ước tính có gần 2 triệu người đi nước ngoài điều trị, chăm sóc y tế, dẫn đến tổn thất khoảng 163 nghìn tỷ Rupiah (10 tỷ đô la Mỹ). Bộ Y tế Indonesia ước tính ngành du lịch y tế có tiềm năng sẽ đóng góp tới 1,36 nghìn tỷ Rp vào GDP hàng năm, đóng góp cũng ​​sẽ tăng khi tuổi thọ và dân số già hóa ở Indonesia ngày một gia tăng.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Indonesia Budi Gunadi Sadikin, việc phát triển du lịch y tế tại các điểm đến nổi tiếng như Bali, Labuan Bajo không chỉ đưa du khách tận hưởng bãi biển, văn hóa nghệ thuật trong kỳ nghỉ, mà còn được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao.

Hiện chính phủ Indonesia đã hợp tác với các tổ chức y tế hàng đầu từ Đức, Nhật Bản và Mỹ để thành lập một trung tâm cao cấp trong Khu kinh tế đặc biệt Sanur ở Bali. Đây sẽ là khu phức hợp du lịch y tế đầu tiên của Indonesia, dự kiến doanh thu sẽ đạt 20 nghìn tỷ rupiah vào năm 2045. Trong khi Khu kinh tế đặc biệt Batam dự kiến ​​sẽ mở cửa vào năm 2026 và đặt mục tiêu thu hút đầu tư gần 7 nghìn tỷ rupiah vào năm 2032.

Tương tự, sự quan tâm ngày càng tăng trên toàn cầu đối với vấn đề sức khỏe đang tạo cơ hội để Thái Lan biến các lợi thế về du lịch, chăm sóc y tế, phẫu thuật thẩm mỹ trở thành động lực chính cho tăng trưởng kinh tế. Dữ liệu GWI cho thấy mức chi tiêu trung bình từ 60.000 đến 70.000 baht/người trong mỗi chuyến đi của khách du lịch chăm sóc sức khỏe, cao hơn đáng kể so với chi tiêu du lịch nói chung.

Các nhà quản lý và chuyên gia nước này tin tưởng với sự hợp tác giữa khu vực công và tư, Thái Lan có thể đạt thứ hạng tốp 5 toàn cầu về du lịch chăm sóc sức khỏe. Hiện tại, các quốc gia dẫn đầu là Mỹ, Đức, Trung Quốc, Pháp và Nhật Bản, còn Thái Lan ở vị trí thứ 15.

Nói riêng với thị trường Trung Quốc, người bệnh và các công ty dược phẩm sinh học có điểm chung: Họ ngày càng coi Đông Nam Á là một khu vực quan trọng. Ngày càng có nhiều người bệnh đến khu vực này để tìm kiếm các phương pháp điều trị, chăm sóc sức khỏe chất lượng tốt, trong khi các công ty dược phẩm sinh học đang tiến vào các thị trường mới nổi.

Ông Buranut Limjitti, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách tiếp thị quốc tế, quảng cáo và quan hệ công chúng tại tập đoàn chăm sóc sức khỏe tư nhân Thái Lan Bangkok Dusit Medical Services (BDMS), cho biết những người tìm kiếm dịch vụ chăm sóc sức khỏe chọn đến Thái Lan không chỉ vì kinh phí và quãng đường hàng không, mà còn vì các phương pháp điều trị chuyên khoa. Tập đoàn này tiếp nhận khoảng 2 - 3 triệu bệnh nhân quốc tế mỗi năm, tập trung vào các dịch vụ như thụ tinh trong ống nghiệm, chữa ung thư, tim mạch và chăm sóc sức khỏe.

TIỀM NĂNG CỦA VIỆT NAM

Theo khảo sát của Grand View Research, du lịch y tế toàn cầu có thể đạt doanh thu gần 100 tỷ USD vào năm 2030. Châu Á là khu vực đi đầu trong xu hướng này: Thái Lan đã đón 3 triệu lượt khách chữa bệnh năm 2023 với doanh thu 850 triệu USD; Ấn Độ đạt 6 tỷ USD và hướng tới con số 13 tỷ USD vào năm 2026...

So với các quốc gia nói trên, Việt Nam có nhiều lợi thế: chi phí thấp, dịch vụ đa dạng, chất lượng điều trị không thua kém. Theo Tạp chí International Living, chi phí nha khoa tại Việt Nam rẻ hơn 6 – 10 lần so với Mỹ, Canada, Australia; rẻ hơn 30 – 50% so với Thái Lan và Malaysia.

Mới đây, các bác sĩ Việt Nam tại Bệnh viện Từ Dũ phối hợp với Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP Hồ Chí Minh), đã thực hiện ca can thiệp bào thai cho một sản phụ người Singapore, cứu sống thai nhi mắc dị tật tim bẩm sinh hiếm gặp. Ca bệnh từng được phát hiện tại Singapore, các bác sĩ nước bạn đã chủ động giới thiệu sản phụ sang Việt Nam điều trị, một tín hiệu cho thấy niềm tin vững chắc vào năng lực chuyên môn của đội ngũ bác sĩ Việt Nam.

Anh Harry Smith (29 tuổi, người Anh) vừa trở lại Bệnh viện Đại học Y để kiểm tra lại phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ khuôn mặt. 5 năm nay, bệnh nhân từ các nước có nền y tế phát triển như Thụy Sĩ, Anh, Đức, Australia, Canada thường xuyên đặt lịch về Bệnh viện Đại học Y thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ. Chi phí rẻ, chất lượng chuyên môn và dịch vụ chăm sóc y tế tốt là những lý do cho lựa chọn này.

Có thể thấy, bệnh nhân người nước ngoài thường lựa chọn các bệnh viện đầu ngành y tế Việt Nam để điều trị các dịch vụ như: can thiệp tim mạch, nha khoa, ngoại khoa, ung thư, da liễu và thẩm mỹ. Những danh mục kỹ thuật y tế này khi phẫu thuật, điều trị tại các bệnh viện của Việt Nam có chi phí thấp nhưng chất lượng tốt và không phải chờ đợi.

Hiện nay, TP.HCM đang dẫn đầu cả nước về thị phần du lịch y tế, chiếm hơn 40%. Đến nay, TP.HCM đã công bố khoảng 30 đường tour du lịch y tế trên địa bàn. Liên ngành du lịch và y tế TP.HCM định hướng đến năm 2030, các sản phẩm du lịch y tế của TP.HCM trở thành thương hiệu mang tầm khu vực.

Tuy nhiên du lịch y tế là một sản phẩm có tính đặc thù về chuyên môn, những thách thức đặt ra trong việc phát triển cũng không ít. Trong đó, vấn đề nguồn nhân lực vừa có trình độ y tế, vừa có khả năng tư vấn cho du khách cũng là bài toán đặt ra.

Nhận thấy tiềm năng của thị trường Việt Nam, nhiều quốc gia đã bày tỏ mong muốn hợp tác phát triển du lịch y tế. Giám đốc Sở Công nghiệp Du lịch Seoul, Ham Kyung-jun trong chuyến làm việc mới đây đã cam kết sẽ hỗ trợ TP.HCM trong đào tạo nhân lực y tế, phiên dịch viên, chia sẻ kinh nghiệm và mô hình của Hàn Quốc.

Hai bên đang xúc tiến ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU), đặc biệt trong đào tạo kỹ thuật y tế, nâng cao tay nghề y bác sĩ và mở rộng mạng lưới chăm sóc y tế song phương.

Đưa ra lời khuyên cho Việt Nam, ông Ham Kyung-jun cho rằng, để phát triển ngành du lịch y tế, cần phải có những quy định về luật pháp cũng như những chế độ để đảm bảo cho khách nước ngoài khi đến Việt Nam có được điều kiện và môi trường tốt nhất để có thể an tâm sử dụng dịch vụ y tế ở Việt Nam.