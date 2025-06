Hè 2025 “đón sóng” du lịch MICE nội địa

Mùa cao điểm hè năm nay, các doanh nghiệp lữ hành dự đoán xu hướng du lịch hè 2025 tập trung vào các loại hình như du lịch gia đình, du lịch nhóm nhỏ và đặc biệt là sự tăng trưởng mạnh mẽ của du lịch MICE (du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, sự kiện) và team-building.

Trong bối cảnh kinh tế biến động, nhiều công ty vẫn ưu tiên các chuyến du lịch kết hợp đào tạo, giải trí và gắn kết nội bộ để thúc đẩy năng suất, giữ chân nhân sự. Các doanh nghiệp đạt hiệu quả kinh doanh tốt thậm chí tăng cường tổ chức hội nghị kết hợp gala và nghỉ dưỡng để tri ân và biểu dương đội ngũ, tại các nơi có dịch vụ hội nghị tiêu chuẩn và không gian tham quan, thư giãn lý tưởng.

TÍN HIỆU VUI TỪ PHÍA DOANH NGHIỆP

Ngay từ đầu năm, nhiều doanh nghiệp lữ hành đã chủ động lên kế hoạch từ sớm cho các hoạt động du lịch kết hợp hội họp, gắn kết tập thể. Đại diện Công ty Vietluxtour cho biết, ngay từ đầu quý 1/2025, đơn vị đã nhận được nhiều đơn đặt hàng và kí kết các hợp đồng với doanh nghiệp để triển khai loạt tour đoàn MICE, team building.

Theo bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Tiếp thị - Truyền thông Vietluxtour, đến đầu tháng 5/2025, đơn vị đã thực hiện được hơn 40% kế hoạch kinh doanh du lịch nội địa, gồm thị trường khách lẻ và đoàn. Ở phân khúc khách đoàn, đơn vị đã kí kết hàng loạt hợp đồng tour MICE, team-building tại các thành phố biển như Đà Nẵng, Nha Trang, Quảng Ninh…

Tương tự, công ty Du Lịch Việt ghi nhận số lượng doanh nghiệp, đoàn thể quan tâm đến các chương trình gắn kết nội bộ tăng 10 - 15% so với cùng kỳ năm ngoái, nhiều đơn vị đã đặt tour từ quý 1. Trong khi đó, BestPrice xác nhận xu hướng tăng nhẹ, đặc biệt từ các doanh nghiệp công nghệ, tài chính, sản xuất và bán lẻ từ giữa tháng 5 đến cuối tháng 8.

Theo công ty này, xu hướng mới nổi là các điểm đến thiên nhiên và văn hóa như Mộc Châu, Sa Pa hay Pleiku, Buôn Ma Thuột. Các điểm này phù hợp với nhóm doanh nghiệp trẻ tìm kiếm trải nghiệm độc đáo, đậm chất bản địa.

Ngân sách cho những chuyến du lịch MICE nội địa dao động từ 1,5 đến 5 triệu đồng mỗi người cho tour 2 - 3 ngày, tùy điểm đến và tiêu chuẩn khách sạn 3 - 4 sao. Địa điểm cần dễ di chuyển, có không gian rộng như bãi biển riêng hay bãi cỏ lớn để tổ chức trò chơi, sân khấu, có phòng họp, tiệc buffet đa dạng và đội ngũ hỗ trợ chuyên nghiệp...

Tuy nhiên, vé máy bay là trở ngại lớn trong mùa cao điểm. Đại diện Du Lịch Việt cho biết giá vé nội địa hè tăng 10 - 20% so với năm ngoái, buộc các đoàn phải đặt trước 1 - 2 tháng để giữ giá tốt và đảm bảo chỗ, tránh phát sinh chi phí hoặc đổi điểm đến.

Trong bối cảnh đó, nhiều công ty lữ hành báo cáo lượng khách du lịch đường sắt hè năm nay tăng trưởng tích cực so với năm trước. Bà Nông Ngọc Bích, đại diện công ty du lịch Hạ Trắng, cho biết lượng khách đoàn thể, công ty chọn du lịch hè bằng tàu đã cao hơn 20% so với năm ngoái. So với tour tương tự bằng máy bay, các tour đi bằng tàu hỏa có thể tiết kiệm tới 30 - 40% giá vé vào mùa cao điểm nên có sức hấp dẫn với những đoàn đông.

THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA TIỀM NĂNG

Với mục tiêu đẩy mạnh hoạt động kích cầu du lịch hè - vốn là mùa cao điểm của ngành lữ hành, các doanh nghiệp du lịch xác định đây là cơ hội quan trọng để gia tăng doanh số, đặc biệt ở phân khúc tour MICE và team building. Du lịch MICE được đánh giá là thị trường tiềm năng với khả năng khai thác và mang lại lợi ích lớn cho ngành du lịch nhờ khả năng chi tiêu cao của khách hàng.

Theo Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO), doanh thu toàn cầu từ du lịch MICE dự kiến đạt khoảng 1.400 tỷ USD vào năm 2025, trong đó khu vực châu Á - Thái Bình Dương đóng vai trò đầu tàu. Dự báo của The Business Research Company cho thấy thị trường du lịch MICE sẽ tăng từ 978,77 tỷ USD năm 2024 lên hơn 1.063 nghìn tỷ USD vào năm 2025, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm đạt 8,3%.

Tại Việt Nam, ngành công nghiệp MICE được đánh giá là giàu tiềm năng. Theo dự báo của Mordor Intelligence, doanh thu từ lĩnh vực này có thể đạt 7,79 tỷ USD vào năm 2025 và tiếp tục tăng trưởng ấn tượng, đạt 10,75 tỷ USD vào năm 2030, với tốc độ tăng trưởng kép 6,67%.

Nhận diện rõ xu thế này, nhiều địa phương đã nhanh chóng nắm bắt thời cơ. Tại Đà Nẵng, thành phố đặt mục tiêu đón khoảng 80.700 lượt khách MICE trong năm 2025, tăng 11% so với năm trước. Trong đó, lượng khách nội địa dự kiến đạt 40.000 lượt và khách quốc tế đạt 40.700 lượt. Thành phố đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ như đón tiếp tại sân bay, tổ chức sự kiện chào mừng, hỗ trợ thủ tục tổ chức hội nghị, hội thảo…

Tại Hà Nội, Sở Du lịch đang thúc đẩy việc nâng cao chất lượng cơ sở lưu trú, tăng cường quản lý nhà nước về dịch vụ du lịch, đồng thời xây dựng môi trường du lịch an toàn, thân thiện. Nhiều biện pháp như bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy, phòng ngừa tệ nạn xã hội tại cơ sở lưu trú được đặt lên hàng đầu, nhằm tạo dựng hình ảnh điểm đến chuyên nghiệp, hấp dẫn cho khách MICE.

Đặc biệt, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, theo đó, cả nước chính thức có 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh, gồm 28 tỉnh và 6 thành phố. Với các đô thị có lợi thế về hạ tầng và liên kết vùng, như Đà Nẵng, TP.HCM, Hà Nội..., việc mở rộng địa giới sẽ giúp hình thành hệ sinh thái du lịch quy mô lớn hơn, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các đoàn khách MICE quốc tế.

Dù vậy, ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, cho rằng để khai thác hiệu quả, cần nâng cao năng lực tiếp cận các đoàn khách lớn, đầu tư thêm đường bay quốc tế và nội địa với công suất lớn. Ông Dũng dự đoán tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam khi hoàn thành sẽ là cú hích lớn, giúp vận chuyển lượng khách MICE đông đảo với chi phí hợp lý.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Trần Thế Dũng, Tổng Giám đốc Công ty Lữ hành Vietluxtour, cho hay các đơn vị đều mong muốn TP.HCM có thêm những trung tâm hội nghị chuyên nghiệp, tầm quốc tế ở những vị trí thuận tiện hơn. Điều này giúp dễ dàng kết nối với các dịch vụ sân bay, nghỉ dưỡng, mua sắm, tham quan, tạo thành một vòng tuần hoàn MICE tour khép kín đầy đủ tiện ích. “Việc này không chỉ đáp ứng nhu cầu của khách mà còn khai thác tốt các yếu tố kinh tế du lịch MICE của thành phố”, ông Dũng nhấn mạnh.

Khách MICE là một phân khúc khách hàng hội tụ các đặc tính ở mức độ cao từ hành vi tiêu dùng, trải nghiệm chất lượng sống, trình độ và kỹ năng… Do đó, “Yêu cầu về sản phẩm du lịch bền vững, các yếu tố ESG (môi trường - xã hội - quản trị), du lịch xanh cũng là mối quan tâm lớn của du khách hiện đại,” ông Dũng bổ sung.