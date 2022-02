Du thuyền lớn nhất thế giới sắp khởi hành sau 2 năm “nằm im” vì Covid-19

Siêu du thuyền Wonder of the Seas (Kỳ quan của biển) thuộc sở hữu của hãng du lịch toàn cầu có trụ sở tại Mỹ Royal Caribbean, đã được bàn giao vào tháng trước, sẽ bắt đầu chuyến hành trình đầu tiên từ Fort Lauderdale, Florida, đến Caribe vào ngày 4/3 tới. Với chiều dài lên tới 362m, khi đi vào hoạt động, Wonder of the Seas sẽ trở thành du thuyền lớn nhất thế giới.

Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách hoạt động khách sạn của Royal Caribbean International, Mark Tamis, tiết lộ hãng này đã vận dụng toàn bộ kiến thức chuyên môn có thể, kết hợp các đề xuất của khách hàng và phản hồi của đối tác du lịch để tạo ra “thứ gì đó thực sự gây kinh ngạc”. Wonder of the Seas bao gồm 8 phân khu, một trong số đó có trồng hơn 20.000 cây cối với máng trượt cao nhất trên biển,... "Chúng tôi luôn tự hào trong việc cung cấp cho khách những con tàu tốt nhất và sáng tạo nhất để mang đến cho họ trải nghiệm thực sự thú vị," ông Tamis cho biết.

Ông Mark Tamis cũng nói với CNN Travel: “Chúng tôi rất vui được giới thiệu với du khách trên khắp thế giới về Wonder of the Seas và các tính năng đẳng cấp thế giới của nó sau một quá trình kéo dài gần sáu năm”. Du thuyền được chế tạo tại nhà máy đóng tàu Chantiers de l'Atlantique ở Saint-Nazaire, Pháp trong 3 năm, trước khi được dự kiến bàn giao vào năm 2020 nhưng đã bị hoãn lại do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Chuyến đi đầu tiên của du thuyền Wonder of the Seas sẽ khởi động vào ngày 4/3/2022 tới đây, với hành trình từ Fort Lauderdale, Florida (Mỹ) tới vùng Caribe. Sau đó, du thuyền sẽ tiếp tục hành trình từ Barcelona (Tây Ban Nha) tới Rome (Italia) vào tháng 5.

Ngành du lịch tàu biển bị gián đoạn trong 2 năm qua do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tháng 12/2021, Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát Bệnh tật Mỹ (CDC) đã xếp du lịch bằng tàu thủy thuộc nhóm hoạt động có nguy cơ lây nhiễm virus SARS-CoV-2 cao nhất, trước thực tế số ca nhiễm Covid-19 tăng cao ở du khách và phi hành đoàn sau khi xuất hiện biến chủng Omicron.

Về phía Royal Caribbean, hồi tháng 1, hãng đã phải tạm ngưng hoạt động của một số du thuyền do tình hình bùng phát dịch Covid-19 tại một số nơi trên thế giới. Còn hiện nay, hãng đang áp dụng quy định, du khách từ 12 tuổi trở lên cần tiêm phòng vaccine đầy đủ, khách từ 2 tuổi trở lên cần có kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính trước khi lên thuyền và phải đeo khẩu trang tại các khu vực công cộng ở hầu hết các không gian bên trong du thuyền.

Là tàu thứ năm và mới nhất trong số các tàu thuộc Oasis Class của Royal Caribbean, Wonder of the Seas là một trong số các tàu du lịch đầu tiên ra khơi trong khoảng một tháng tới. Discovery Princess, con tàu mới nhất trong hạm đội Princess Cruises, cũng đã được bàn giao tại Xưởng đóng tàu Fincantieri ở Monfalcone, Ý. Trong khi đó, Disney Wish, con tàu du lịch mới đầu tiên mà Disney đóng trong 10 năm, sẽ được giao vào mùa hè này, trong khi con tàu du lịch sang trọng mới Silver Dawn của Silversea Cruises dự kiến ​​ra mắt vào mùa xuân.