Xu hướng nào “chiếm sóng” du lịch xa xỉ trong năm 2022?

The Washington Post mới đây đã có cuộc trò chuyện với các công ty thiết kế tour du lịch về những chuyến nghỉ dưỡng trong mơ mà họ lên kế hoạch cho giới 1% giàu nhất thế giới trong năm 2022. Jaclyn Sienna India, nhà sáng lập công ty du lịch phong cách sang trọng Sienna Charles, chia sẻ hơn 60% khách du lịch đang có kế hoạch chi tiêu "thoáng tay" hơn so với mức bình thường cho các chuyến đi trong năm nay.

ĐẮT ĐỎ HƠN

Khoảng 70% khách du lịch sinh sống tại các quốc gia lớn như Mỹ, Anh, Canada, Nhật Bản và Tây Ban Nha đang lên kế hoạch du lịch vào năm 2022 với mức chi tiêu nhiều hơn so với 5 năm gần đây. Chi phí đặt phòng tại HomeToGo đã tăng 54% trong năm 2021. Tuy nhiên mức giá trung bình hàng đêm chỉ tăng khoảng 10% tại Mỹ so với khoảng thời gian trước khi đại dịch bùng phát.

Du khách tại Mỹ cũng đang tìm kiếm những điểm đến sang trọng, yên tĩnh hơn trong năm tới. Họ có xu hướng chọn Maui thay vì Honolulu, Nantucket thay vì Cape Cod, bất chấp chi phí đắt đỏ hơn. Expedia cho hay du khách sẵn sàng chi trả nhiều hơn để đến các địa điểm nhất định mà họ đã lên kế hoạch từ trước. Rất nhiều du khách đã phản hồi rằng họ sẽ chọn du lịch đến nơi mà họ muốn, thay vì chi tiêu vào các gói nâng cấp phòng ốc và chuyến bay.

NHIỀU TRẢI NGHIỆM HƠN

Nhiều người đi du lịch để trốn mọi thứ, một số lại chọn đi để trở về. Đó cũng là ý tưởng của các công ty khi đưa ra tour tạo thử thách phiêu lưu, đem du khách đến một nơi bí ẩn không rõ đích đến để thử cảm giác sinh tồn. Tùy vào địa điểm và thời gian của chuyến đi mà chi phí từ 10.000 tới hàng trăm nghìn USD.

Công ty du lịch cao cấp Black Tomato đã đưa ra sản phẩm tour Get Lost với hình thức như một kỳ nghỉ không đích đến, được thiết kế riêng cho những người đi du lịch hậu Covid-19. Tom Marchant, đồng sáng lập công ty Black Tomato, cho hay năm ngoái công ty chỉ tổ chức được một số chuyến như thế. Nhưng tranh thủ thời gian phong tỏa, nhiều người đã liên hệ để lên kế hoạch trước cho những chuyến phiêu lưu hậu đại dịch.

Marchant nảy ra ý tưởng đưa du khách "đi lạc". Ý nghĩ đó khiến ông cân nhắc những cách làm giúp khách thực sự được thư giãn trong thời đại công nghệ số. "Liệu có tạo ra trải nghiệm cần tập trung toàn bộ tinh thần lẫn thể chất hay không?". Vô số chuyến phiêu lưu, thậm chí cả huấn luyện sinh tồn, đã ra đời cho du khách lựa chọn. Và rất nhiều công ty bán tour kiểu này trong những năm gần đây như Magical Mystery Tour của Pack Up+Go.

Marchant cho rằng yếu tố khách không biết họ được đưa tới đâu và trải nghiệm những gì đem tới sự đặc biệt cho tour Get Lost. Khi đi tour, du khách có thể chọn cấp độ "đi lạc" cũng như sự bất ngờ mà họ muốn về điểm đến. Website của công ty cũng cung cấp thông tin về các yếu tố môi trường (vùng cực, rừng rậm, bờ biển, sa mạc hoặc vùng núi). Marchant cho hay, rất nhiều du khách đã đặt những chuyến đi Get Lost để tìm kiếm cảm giác đạt được thành tựu. "Ở một góc độ nào đó, chúng tôi muốn du khách cảm thấy họ đã hoàn thiện bản thân, một cảm giác tương tự nhận giải thưởng sau khi kết thúc chuyến đi".

ĐIỂM ĐẾN HOÀNH TRÁNG HƠN

Expedia gọi năm 2022 là năm của GOAT (greatest of all trips) - chuyến đi tuyệt vời nhất trong tất cả các chuyến đi. Kết quả từ cuộc khảo sát với 12.000 khách du lịch tại 12 quốc gia cho thấy có tới 65% tổng số khách đang lên kế hoạch nhằm “có một chuyến đi để đời” trong năm tới, biến các nguyện vọng có một chuyến du lịch thú vị và xa hoa của du khách trở thành “xu hướng du lịch lớn nhất” trong năm.

Amadeus công bố vào tháng 11 rằng họ nhận thấy sự chuyển biến rõ rệt trong các lượt tìm kiếm đối với “những điểm đến hoành tráng”. Theo báo cáo, lượt tìm kiếm Tanzania tăng 36%, Petra ở Jordan tăng 22% và các điểm đến gần Machu Picchu ở Peru tăng 50% trong năm 2021. Amadeus cho biết thêm, du khách đồng thời cũng đang dành sự quan tâm đặc biệt tới các hòn đảo tại Ấn Độ Dương và Nam Cực.

Decius Valmorbida, chủ tịch phụ trách ban du lịch tại Amadeus, cho hay đại dịch đã góp phần làm tăng “ham muốn được du ngoạn” của các du khách. Trong khoảng thời gian giãn cách xã hội, mọi người thường mang tâm lý sốt ruột và liên tục đặt ra các câu hỏi như: “Sẽ phải làm gì nếu cứ tiếp tục giãn cách xã hội?” hoặc “Cứ chần chừ rồi liệu bao giờ mới có cơ hội đi?”. Những băn khoăn này đã góp phần tạo nên chuyển biến trong tâm lý, dẫn đến quyết định: “Bây giờ hoặc không bao giờ”.

MANG THEO NHIỀU NGƯỜI THÂN HƠN

Stephanie Papaioannou, Phó chủ tịch của công ty du lịch sang trọng Abercrombie & Kent cho biết có nhiều người đã phải tổ chức tiệc mừng các cột mốc quan trọng trong cuộc sống mà thiếu vắng sự góp mặt của những người thân do đại dịch. Do đó, dữ liệu cho thấy số lượng các phòng được đặt cho 5 khách trở lên đã tăng 26% năm 2022 so với năm 2019.

Mark Hoenig, đồng sáng lập công ty du lịch kỹ thuật số VIP Traveller, đồng ý rằng xu hướng du lịch cùng gia đình, bạn bè đang dần trở lại trong năm nay. “Mọi người đang bắt đầu quan tâm đến gia đình nhiều hơn, minh chứng là các điểm đến phù hợp với gia đình nhiều thế hệ như Caribe, Mexico và Maldives, nơi tọa lạc các biệt thự và khu nghỉ dưỡng lớn, cho thấy chuyển biến rõ rệt trong lượng người đặt phòng”. Amadeus còn đặt tên “friendcations” là xu hướng du lịch hàng đầu cho năm 2022 đối với những địa điểm như Las Vegas; Thành phố Cancun, Mexico và đảo Ibiza của Tây Ban Nha.