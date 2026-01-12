Dược Nam Hà giữ vững vị thế Top 5 Công ty Đông dược uy tín 2025

Dược Nam Hà lần thứ sáu liên tiếp có mặt trong bảng xếp hạng uy tín của ngành, không chỉ là sự ghi nhận về kết quả kinh doanh, mà còn phản ánh chiến lược phát triển dài hạn và tầm nhìn toàn diện của doanh nghiệp đối với lĩnh vực Đông dược Việt Nam.

KẾT QUẢ CỦA MỘT HÀNH TRÌNH DÀI

Bảng xếp hạng Top 5 Công ty Đông dược uy tín Việt Nam do Vietnam Report công bố được xây dựng dựa trên nhiều tiêu chí quan trọng như: năng lực tài chính, uy tín truyền thông và khảo sát chuyên sâu từ khách hàng, chuyên gia cùng các đơn vị trong ngành.

Trong bối cảnh ngành Đông dược Việt Nam phát triển nhanh nhưng ngày càng cạnh tranh, việc giữ vững vị trí Top 5 không chỉ đòi hỏi nền tảng tài chính ổn định, mà còn phụ thuộc vào năng lực quản trị, đổi mới sản phẩm và uy tín thương hiệu. Dược Nam Hà đã chứng minh khả năng cân bằng hài hòa giữa phát triển kinh doanh và xây dựng giá trị thương hiệu lâu dài.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, việc liên tiếp được ghi danh trong Top 5 là minh chứng cho chiến lược phát triển bền vững và khả năng tạo ra giá trị thực sự cho người tiêu dùng và thị trường, khẳng định Dược Nam Hà không chỉ là doanh nghiệp Đông dược uy tín mà còn là thương hiệu chuẩn mực của ngành.

GIỮ GÌN VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯỢC TOÀN DIỆN

Suốt hành trình phát triển, Dược Nam Hà lựa chọn con đường bền bỉ: Kế thừa tinh hoa Đông dược truyền thống và nâng tầm bằng khoa học hiện đại. Việc đầu tư cho nghiên cứu, ứng dụng công nghệ và đổi mới quy trình không chỉ giúp doanh nghiệp bảo tồn giá trị, mà còn từng bước phát triển hệ sinh thái Đông dược toàn diện, nơi các giải pháp chăm sóc sức khỏe được phát triển bài bản và phù hợp với nhịp sống hiện đại.

Các sản phẩm Đông dược tiêu biểu như Siro thuốc ho Bổ Phế Nam Hà chỉ khái lộ, Xịt họng Bổ Phế Nam Hà, Viên ngậm Bổ Phế Nam Hà Candy, Tiêu Độc Nam Hà, Hoàn Bổ Thận Âm… không chỉ đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe hiện đại mà còn gìn giữ tinh hoa y học cổ truyền Việt Nam. Sự kết hợp hài hòa giữa bài thuốc cổ truyền và tiêu chuẩn chất lượng hiện đại đã giúp các sản phẩm trở thành lựa chọn quen thuộc của đông đảo người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, Dược Nam Hà đặc biệt chú trọng làm chủ nguồn nguyên liệu, với các vùng trồng dược liệu đạt chuẩn GACP-WHO tại các tỉnh miền núi phía Bắc. Đây là nền tảng quan trọng để đảm bảo chất lượng sản phẩm đồng bộ, an toàn, minh bạch về nguồn gốc, đồng thời góp phần bảo tồn và phát triển nguồn dược liệu quý của Việt Nam.

Các sản phẩm đông dược tiêu biểu của Dược Nam Hà.

BIỂU TƯỢNG BỔ PHẾ QUỐC DÂN

Bổ Phế Nam Hà từ lâu đã trở thành biểu tượng chất lượng và uy tín của Dược Nam Hà trong lĩnh vực Đông dược, ghi dấu ấn sâu sắc trong đời sống chăm sóc sức khỏe của người Việt. Ra đời từ năm 1960, Bổ Phế Nam Hà đã hiện diện trong tủ thuốc của nhiều gia đình như một điểm tựa bình dị và quen thuộc, mang hương vị thảo dược dịu ấm, xoa dịu những cơn ho của trẻ nhỏ và hỗ trợ sức khỏe hô hấp cho người lớn.

Hơn nửa thế kỷ trôi qua, Bổ Phế Nam Hà đã trở thành thương hiệu thuốc ho bổ phế lâu đời, gắn liền với ký ức tuổi thơ và sức khỏe hô hấp của nhiều thế hệ. Sự bền bỉ và uy tín của sản phẩm không chỉ đến từ kinh nghiệm bào chế cổ truyền, mà còn là kết quả của nỗ lực đổi mới liên tục, kết hợp tinh hoa bài thuốc dân gian với quy trình sản xuất hiện đại và hệ thống kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, tạo nên “chất riêng” của thương hiệu.

Các sản phẩm như Siro thuốc ho Bổ Phế Nam Hà chỉ khái lộ, Siro thuốc ho Bổ Phế Nam Hà chỉ khái lộ không đường, Viên ngậm thuốc ho Bổ Phế Nam Hà, Xịt họng Bổ Phế Nam Hà… đã trở thành những giải pháp chăm sóc sức khỏe hô hấp quen thuộc, đáp ứng nhu cầu đa dạng của cả trẻ em và người lớn.

Gần đây, Viên ngậm Bổ Phế Nam Hà Candy hay còn gọi là “Kẹo Bổ Phế”, ra đời như một cách tái hiện hương vị tuổi thơ theo dạng thức tiện lợi, hiện đại. Viên ngậm giữ nguyên vị thảo dược the mát quen thuộc, dễ dàng mang theo mọi lúc, mọi nơi. Sản phẩm có hai phiên bản có đường và không đường, phù hợp với người ăn kiêng, người bệnh tiểu đường, phụ nữ mang thai và cho con bú, mang lại trải nghiệm chăm sóc sức khỏe toàn diện cho nhiều đối tượng.

Bổ Phế Nam Hà – thương hiệu thuốc ho bổ phế lâu đời, gắn bó với sức khỏe hô hấp của nhiều thế hệ người Việt.

Danh hiệu Top 5 Công ty Đông dược uy tín năm 2025 tiếp tục là minh chứng rõ ràng cho năng lực toàn diện và uy tín lâu dài của Dược Nam Hà trên thị trường. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn được ghi nhận qua nhiều giải thưởng và chứng nhận uy tín như: Thương hiệu Quốc gia Việt Nam, Ngôi sao Thuốc Việt, Hàng Việt Nam chất lượng cao, Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, Sao Vàng Đất Việt, Top 10 doanh nghiệp tạo giá trị hàng đầu Việt Nam…

Theo đại diện công ty: “Đây là sự ghi nhận cho nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ công nhân viên cùng sự tin tưởng của khách hàng và đối tác. Và cũng là động lực để Dược Nam Hà tiếp tục phát triển bền vững, đưa giá trị Đông dược Việt Nam đến gần hơn với cộng đồng và bạn bè quốc tế.”

Bước vào hành trình 66 năm, Dược Nam Hà đang tiếp tục khẳng định rằng Đông dược Việt Nam không chỉ là giải pháp chăm sóc sức khỏe, mà còn là tinh hoa văn hóa, góp phần nâng tầm thương hiệu Việt trên bản đồ y dược quốc tế.