EU tạm hoãn EUDR: Tác động đến xuất khẩu nông sản

Ngày 23/9, Ủy viên Môi trường EU Jessika Roswall đã thông báo về quyết định tạm hoãn thực thi luật chống phá rừng (EUDR) thêm một năm. Quyết định này sẽ ảnh hưởng đến các quốc gia xuất khẩu, trong đó có Việt Nam, tác động sâu rộng đến thị trường toàn cầu, đặc biệt là trong bối cảnh các nhà đầu tư đang tìm kiếm cơ hội trong lĩnh vực nông sản và hàng hóa.
Đạo luật chống phá
rừng (EUDR) do Uỷ ban châu Âu (EC) ban hành vào ngày 29/6/2023, ban đầu dự kiến có
hiệu lực vào ngày 30/12/2024. Sau đó vào tháng 11 năm ngoái, EC quyết định lùi thời
hạn thực thi đến ngày 30/12/2025. Giờ đây, EC lại quyết định tạm hoãn
thêm một năm nữa, tức là đến ngày 30/12/2026 mới thực thi.
Theo quy định nêu trong EUDR, yêu cầu các nhà sản xuất xuất khẩu hàng
hóa như đậu nành, thịt bò và dầu cọ vào thị trường EU phải chứng minh rằng sản
phẩm của họ không gây ra tình trạng phá rừng. Chính sách này được thiết lập
nhằm giảm thiểu 10% tình trạng phá rừng toàn cầu do tiêu dùng nhập khẩu của
châu Âu gây ra. Tuy nhiên, sự trì hoãn này đã gây ra nhiều phản ứng từ các đối
tác thương mại, cho rằng việc thực thi luật sẽ gây tổn hại và tốn kém cho việc
xuất khẩu từ nước họ sang châu Âu.
Theo bà Roswall, việc
tạm hoãn là cần thiết để giải quyết các vấn đề liên quan đến hệ thống công nghệ
thông tin, khi mà một lượng thông tin lớn cần được cập nhật.
Tuy nhiên, quyết định
trì hoãn này không chỉ đơn thuần là một vấn đề kỹ thuật. Nó còn phản ánh sự
căng thẳng trong mối quan hệ thương mại giữa EU và các quốc gia xuất khẩu lớn.
Các nhà vận động môi trường đã chỉ trích quyết định này, cho rằng mỗi ngày luật
này bị trì hoãn đồng nghĩa với việc nhiều khu rừng bị tàn phá, nhiều vụ cháy
rừng hơn và thời tiết khắc nghiệt hơn. Điều này đặt ra câu hỏi về trách nhiệm
của các quốc gia phát triển trong việc bảo vệ môi trường và duy trì sự bền
vững.
Từ góc độ kinh tế,
việc trì hoãn luật EUDR có thể tạo ra những cơ hội và thách thức cho các nhà
đầu tư. Trong ngắn hạn, các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản có thể hưởng lợi từ
việc không phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt ngay lập tức. Tuy nhiên,
trong dài hạn, sự không chắc chắn về chính sách có thể làm giảm niềm tin của
nhà đầu tư vào thị trường châu Âu. Các nhà đầu tư cần theo dõi sát sao diễn
biến này để có thể điều chỉnh chiến lược đầu tư của mình.
Ngoài ra, việc trì
hoãn luật EUDR cũng có thể tạo ra cơ hội cho các doanh nghiệp công nghệ phát
triển các giải pháp hỗ trợ truy xuất nguồn gốc hàng hóa. Các công ty chuyên về
công nghệ thông tin và dữ liệu lớn có thể tìm thấy cơ hội trong việc cung cấp
các giải pháp giúp các nhà sản xuất và nhà xuất khẩu đáp ứng các yêu cầu của EU
trong tương lai.
Trong bối cảnh toàn
cầu hóa ngày càng gia tăng, các nhà đầu tư cần nhận thức rõ ràng về những rủi
ro và cơ hội mà các chính sách như EUDR mang lại. Việc theo dõi các diễn biến
chính trị và kinh tế liên quan đến luật này sẽ giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết
định đúng đắn hơn trong việc phân bổ nguồn lực và đầu tư vào các lĩnh vực tiềm
năng.
Quyết định tạm hoãn
luật chống phá rừng của EU không chỉ là một vấn đề kỹ thuật mà còn là một bài
toán kinh tế phức tạp. Các nhà đầu tư cần phải nhạy bén và linh hoạt trong việc
điều chỉnh chiến lược của mình để tận dụng các cơ hội và giảm thiểu rủi ro
trong bối cảnh thị trường đang thay đổi nhanh chóng. Sự phát triển bền vững và
trách nhiệm xã hội sẽ là những yếu tố quan trọng trong việc định hình tương lai
của ngành nông sản và hàng hóa toàn cầu.
